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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-ordusu-durdurulamiyor-bir-koy-daha-kontrol-altinda-1087371016.html
Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha kontrol altında
Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha kontrol altında
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği duyuruldu. Çatışmalar... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T13:05+0300
2024-08-28T13:08+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya hava ve uzay kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti
yerleşim
himars
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Kamışevka yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ettiği bildirildi. Yedi karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 475 askerini ve ABD yapımı M777 dahil bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov Bölgesi’nde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun 165 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek beş karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikametteki kaybı 490 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusu 690 asker kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve dört karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 115 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 50 asker oldu.Rusya Silahlı Kuvvetleri birimlerinin gerçekleştirdiği hava, füze ve topçu saldırıları sonucu yabancı paralı askerlerin bulunduğu bir kamp imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 49 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-ordusu-ukraynanin-sumi-bolgesinde-himars-hangarini-havaya-ucurdu-1087362794.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti, yerleşim, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti, yerleşim, himars, insansız hava aracı (iha)

Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha kontrol altında

13:05 28.08.2024 (güncellendi: 13:08 28.08.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği duyuruldu. Çatışmalar sırasında çok sayıda Ukrayna askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Kamışevka yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ettiği bildirildi. Yedi karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 475 askerini ve ABD yapımı M777 dahil bir zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov Bölgesi’nde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun 165 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek beş karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikametteki kaybı 490 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusu 690 asker kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve dört karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 115 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 50 asker oldu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri birimlerinin gerçekleştirdiği hava, füze ve topçu saldırıları sonucu yabancı paralı askerlerin bulunduğu bir kamp imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 49 insansız hava aracını engelledi.
Su-35 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde HIMARS hangarını havaya uçurdu
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