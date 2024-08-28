https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-ordusu-durdurulamiyor-bir-koy-daha-kontrol-altinda-1087371016.html

Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha kontrol altında

Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha kontrol altında

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği duyuruldu. Çatışmalar... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T13:05+0300

2024-08-28T13:05+0300

2024-08-28T13:08+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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rusya hava ve uzay kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Kamışevka yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ettiği bildirildi. Yedi karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 475 askerini ve ABD yapımı M777 dahil bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov Bölgesi’nde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun 165 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek beş karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikametteki kaybı 490 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusu 690 asker kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve dört karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 115 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 50 asker oldu.Rusya Silahlı Kuvvetleri birimlerinin gerçekleştirdiği hava, füze ve topçu saldırıları sonucu yabancı paralı askerlerin bulunduğu bir kamp imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 49 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-ordusu-ukraynanin-sumi-bolgesinde-himars-hangarini-havaya-ucurdu-1087362794.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti, yerleşim, himars, insansız hava aracı (iha)