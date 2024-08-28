https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/turkiye-belediyeler-birligi-baskani-imamoglu-deprem-bolgesine-yonelik-destekleri-acikladi-1087381407.html

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik destekleri açıkladı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik destekleri açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, birlik olarak depremden etkilenen 11 şehre yaklaşık 500 milyon lira... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T16:39+0300

2024-08-28T16:39+0300

2024-08-28T16:39+0300

türkiye

türkiye belediyeler birliği

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

deprem

adıyaman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082908982_0:0:1946:1096_1920x0_80_0_0_9fbe4b8d3e5bdfd350f2c100a8c2f25e.jpg

Türkiye Belediyeler Birliği e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindeki TBB heyetiyle Adıyaman'daki bir otelde basına kapalı gerçekleştirdiği encümen toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden 11 ilin etkilendiğini ifade etti.Adıyaman'ın da ciddi şekilde etkilendiği depremlerden tüm Türkiye'nin dersler çıkarması gerektiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:Adıyaman'ın nüfusa göre depremlerden en çok etkilenen ikinci şehir olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için çıkartılan 6306 sayılı kanun, Adıyaman gibi riskli şehirlerimizi dönüştürmek konusunda ne yazık ki arzulanan hedefe ulaşmamıştır. Adıyaman nüfus oranına göre depremden en fazla etkilenen 2'inci şehrimiz olmasına rağmen depremden sonra ne yazık ki kendisini yalnız hisseden şehirlerimizden birisi. Türkiye Belediyeler Birliği olarak hem Adıyaman'ın hem diğer deprem şehirlerinin yanında olmayı ve çözüm arayışlarına katkı sunmayı hedef edindik" dedi.'Belediyeler arasında köprü olacağız'Türkiye Belediyeler Birliği olarak depremden etkilenen illere destek sunacaklarını aktaran İmamoğlu, şu cümleleri kaydetti:Deprem bölgesine desteklerin devam edeceğini belirten İmamoğlu, verilecek desteklerin dağıtımı noktasında birçok kıstası dikkate alarak adaletli davrandıklarını, bu kapsamda bundan sonraki süreçte de birliğin vereceği her desteği, hibesi veya katkıyı arşive dönüştürecek bir altyapıyı da hazırlayarak hesap verebilirliği ve şeffaflığı hayata geçirdiklerini vurguladı.İmamoğlu, deprem bölgesindeki belediyelere ve halka katkı sağlayabilmek için kardeş belediyecilik sistemini de hayata geçireceklerini anlatarak, "11 şehrimizdeki bütün belediyeler incelenecek ve burada görülecek büyük kayıplar veya sıkıntı yaşanmış ilçelerin kardeş şehirler ve belediyeler elde etmesini sağlayacağız. Her belediyemizin 'Ben de bir şey yapmalıyım' duygusunu geliştirerek kardeş belediyecilikle ilgili Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir kampanya başlatacağız. Bir anlamda belediyeler arasında köprü olacağız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/istanbulun-taksi-sorunu-cozuluyor-mu-taksi-sayisi-yuzde-70-artiyor-1087378028.html

türkiye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye belediyeler birliği, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, deprem, adıyaman