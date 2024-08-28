https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/istanbulun-taksi-sorunu-cozuluyor-mu-taksi-sayisi-yuzde-70-artiyor-1087378028.html
İstanbul’un taksi sorunu çözülüyor mu? Taksi sayısı yüzde 70 artıyor
İstanbul’un taksi sorunu çözülüyor mu? Taksi sayısı yüzde 70 artıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yıllarca süren ticari taksi sorununa çözüm geliyor. İki AK Partili yetkiliye dayandırılan haberdeki iddialara göre taksi sayısı yüzde 73 oranında... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T15:20+0300
2024-08-28T15:20+0300
2024-08-28T15:20+0300
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ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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sarı taksi
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İstanbul'da çalışan taksi sayısının artırılması için üzerinde çalışılan yasanın yürürlüğe girme tarihi konusunda henüz bir netlik olmamakla birlikte bugün her 861 kişiye bir taksi olan oranın, her 500 kişiye bir taksi oranına ulaşması hedefleniyor. Açıklamanın kaynağı olan iki AK Partili yetkilinin ismini açıklamayan medya organı Bloomberg'in haberine göre, üzerinde çalışılan yasayla İstanbul'daki taksi sayısı yüzde 73 oranında artırılarak 32 bine çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynali-savas-esiri-bize-kursk-bolgesinde-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1087375396.html
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istanbul, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, sarı taksi, ak parti
istanbul, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, sarı taksi, ak parti
İstanbul’un taksi sorunu çözülüyor mu? Taksi sayısı yüzde 70 artıyor
İstanbul'da yıllarca süren ticari taksi sorununa çözüm geliyor. İki AK Partili yetkiliye dayandırılan haberdeki iddialara göre taksi sayısı yüzde 73 oranında artırılarak 32 bine çıkacak.
İstanbul'da çalışan taksi sayısının artırılması için üzerinde çalışılan yasanın yürürlüğe girme tarihi konusunda henüz bir netlik olmamakla birlikte bugün her 861 kişiye bir taksi olan oranın, her 500 kişiye bir taksi oranına ulaşması hedefleniyor.
Açıklamanın kaynağı olan iki AK Partili yetkilinin ismini açıklamayan medya organı Bloomberg'in haberine göre, üzerinde çalışılan yasayla İstanbul'daki taksi sayısı yüzde 73 oranında artırılarak 32 bine çıkacak.