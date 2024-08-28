https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/istanbulun-taksi-sorunu-cozuluyor-mu-taksi-sayisi-yuzde-70-artiyor-1087378028.html

İstanbul’un taksi sorunu çözülüyor mu? Taksi sayısı yüzde 70 artıyor

İstanbul’un taksi sorunu çözülüyor mu? Taksi sayısı yüzde 70 artıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yıllarca süren ticari taksi sorununa çözüm geliyor. İki AK Partili yetkiliye dayandırılan haberdeki iddialara göre taksi sayısı yüzde 73 oranında... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T15:20+0300

2024-08-28T15:20+0300

2024-08-28T15:20+0300

türkiye

istanbul

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ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

sarı taksi

ak parti

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İstanbul'da çalışan taksi sayısının artırılması için üzerinde çalışılan yasanın yürürlüğe girme tarihi konusunda henüz bir netlik olmamakla birlikte bugün her 861 kişiye bir taksi olan oranın, her 500 kişiye bir taksi oranına ulaşması hedefleniyor. Açıklamanın kaynağı olan iki AK Partili yetkilinin ismini açıklamayan medya organı Bloomberg'in haberine göre, üzerinde çalışılan yasayla İstanbul'daki taksi sayısı yüzde 73 oranında artırılarak 32 bine çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynali-savas-esiri-bize-kursk-bolgesinde-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1087375396.html

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istanbul, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, sarı taksi, ak parti