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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ticaret-bakanligindan-2024un-rekor-denetimi-221-bin-isletmeye-2105-milyon-tl-ceza-verildi-1087356678.html
Ticaret Bakanlığı’ndan 2024’ün rekor denetimi: 221 bin işletmeye 210.5 milyon TL ceza verildi
Ticaret Bakanlığı’ndan 2024’ün rekor denetimi: 221 bin işletmeye 210.5 milyon TL ceza verildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 8 ayında fiyat etiketi denetimleri kapsamında 221.634 işletmeye toplam 210,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T09:34+0300
2024-08-28T09:34+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
restoran
restoran zinciri
ceza
denetim
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para
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Ticaret Bakanlığı'nın 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre, tüm yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini işyerinin giriş kapısına ve hizmet sunulan masalara, tüketiciler tarafından kolayca görülebilecek şekilde yerleştirmesi zorunlu hale getirildi.Bakanlık, 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yürüttüğü denetimlerde, fiyat listelerinin görünürlüğü, menü fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki farklar ve servis ücreti gibi ek ücretlerin menülerde yer alıp almadığını kontrol etti.2024’ün i̇lk 8 ayında 221 bin i̇şletme denetlendiBakanlık, Türkiye genelinde 2024 yılının ilk 8 ayında yaptığı denetimlerde 221 bin 634 işletmeyi denetledi ve toplamda 119 bin 112 aykırılık tespit etti. Bu aykırılıklar için işletmelere 210.5 milyon TL idari para cezası kesildi.Yılın ilk 8 ayında yiyecek ve içecek hizmeti veren 70 bin 814 işletme denetlenirken, 33 bin 731 aykırılık tespit edilerek 73.6 milyon TL ceza uygulandı. Yaz döneminde ise 26 bin 227 işletmede yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık belirlendi ve 25.7 milyon TL ceza kesildi.İstanbul ve Antalya’da yoğun denetimİstanbul’da 2024 yılı başından itibaren 27 bin 238 işletme denetlenirken, 48 bin 359 aykırılık tespit edilerek toplam 96.1 milyon TL ceza verildi. Turizmin öne çıktığı Antalya'da ise 14 bin 861 işletmede yapılan denetimlerde 7 bin 941 aykırılık belirlenip, 8.1 milyon TL ceza kesildi.Tüketici hakları i̇çin denetimler sürecekTicaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin fiyat artışlarının şeffaf bir şekilde sunulması ve tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Enflasyon ve maliyetlerin üzerinde yapılan fiyat artışlarının önüne geçmek için sıkı tedbirler alındığı vurgulandı.
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ticaret bakanlığı, restoran, restoran zinciri, ceza, denetim, enflasyon, para, para cezası
ticaret bakanlığı, restoran, restoran zinciri, ceza, denetim, enflasyon, para, para cezası

Ticaret Bakanlığı’ndan 2024’ün rekor denetimi: 221 bin işletmeye 210.5 milyon TL ceza verildi

09:34 28.08.2024
Belçika'da restoran sahibi, faturasını ödeyebilmek için müşterilerden 1 euro istiyor
Belçika'da restoran sahibi, faturasını ödeyebilmek için müşterilerden 1 euro istiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 8 ayında fiyat etiketi denetimleri kapsamında 221.634 işletmeye toplam 210,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Denetimler, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerdeki fiyat listelerinin tüketiciye şeffaf bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla yapıldı.
Ticaret Bakanlığı'nın 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre, tüm yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini işyerinin giriş kapısına ve hizmet sunulan masalara, tüketiciler tarafından kolayca görülebilecek şekilde yerleştirmesi zorunlu hale getirildi.
Bakanlık, 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yürüttüğü denetimlerde, fiyat listelerinin görünürlüğü, menü fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki farklar ve servis ücreti gibi ek ücretlerin menülerde yer alıp almadığını kontrol etti.

2024’ün i̇lk 8 ayında 221 bin i̇şletme denetlendi

Bakanlık, Türkiye genelinde 2024 yılının ilk 8 ayında yaptığı denetimlerde 221 bin 634 işletmeyi denetledi ve toplamda 119 bin 112 aykırılık tespit etti. Bu aykırılıklar için işletmelere 210.5 milyon TL idari para cezası kesildi.
Yılın ilk 8 ayında yiyecek ve içecek hizmeti veren 70 bin 814 işletme denetlenirken, 33 bin 731 aykırılık tespit edilerek 73.6 milyon TL ceza uygulandı. Yaz döneminde ise 26 bin 227 işletmede yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık belirlendi ve 25.7 milyon TL ceza kesildi.

İstanbul ve Antalya’da yoğun denetim

İstanbul’da 2024 yılı başından itibaren 27 bin 238 işletme denetlenirken, 48 bin 359 aykırılık tespit edilerek toplam 96.1 milyon TL ceza verildi. Turizmin öne çıktığı Antalya'da ise 14 bin 861 işletmede yapılan denetimlerde 7 bin 941 aykırılık belirlenip, 8.1 milyon TL ceza kesildi.

Tüketici hakları i̇çin denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin fiyat artışlarının şeffaf bir şekilde sunulması ve tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Enflasyon ve maliyetlerin üzerinde yapılan fiyat artışlarının önüne geçmek için sıkı tedbirler alındığı vurgulandı.
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