https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ticaret-bakanligi-fahis-kuru-kayisi-fiyatina-mudahale-etti-2680-tlye-satilan-kuru-kayisi-1087364506.html
Ticaret Bakanlığı'ndan 2 bin 680 liraya satılan kuru kayısı fiyatına müdahale
Ticaret Bakanlığı'ndan 2 bin 680 liraya satılan kuru kayısı fiyatına müdahale
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, İstanbul Kapalıçarşı'da kuru kayısıyı fahiş fiyatlarla satan bir işletmeyi denetledi. Kuru kayısının kilosunu 600 TL'ye aldığı doğrulanan... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T11:52+0300
2024-08-28T11:52+0300
2024-08-28T11:54+0300
türkiye
kapalıçarşı
istanbul
fahiş fiyat
ticaret bakanlığı
haksız fiyat değerlendirme kurulu
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İstanbul Kapalıçarşı'da geçen günlerde kuru kayısı fiyatlarının sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılması ardından Ticaret Bakanlığı gerekli önemleri almak için harekete geçtiPaylaşılan gönderide, kuru kayısı kilo fiyatı 2 bin 800 TL olarak satışta olduğu görülüyor. Yapılan paylaşım sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve işletmeyi denetledi.Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipler tarafından yapılan denetim sonrası, işletme sahibinin kayısının kilosunu 600 TL'den aldığını ve aynı ürünü 2 bin 680 TL'ye sattığı doğruladı. Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farklın yüksekliğinden dolayı 'Haksız Fiyat Artışı' tutanağı düzenlendiğini açıklayan Bakan Yardımcısı Gürcan, tutanağın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na (HFA) denetim için gönderildiğini açıkladı. Denetim sonucuna göre, işletmeye 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/taksi-okul-servisinden-daha-ucuza-geliyor-1087362192.html
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kapalıçarşı, istanbul, fahiş fiyat, ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu
kapalıçarşı, istanbul, fahiş fiyat, ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu
Ticaret Bakanlığı'ndan 2 bin 680 liraya satılan kuru kayısı fiyatına müdahale
11:52 28.08.2024 (güncellendi: 11:54 28.08.2024)
Ticaret Bakanlığı, İstanbul Kapalıçarşı'da kuru kayısıyı fahiş fiyatlarla satan bir işletmeyi denetledi. Kuru kayısının kilosunu 600 TL'ye aldığı doğrulanan işletme, aynı ürünü 2 bin 680 TL'ye satışa çıkardığı öğrenilen işletmeye 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesilebilir.
İstanbul Kapalıçarşı'da geçen günlerde kuru kayısı fiyatlarının sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılması ardından Ticaret Bakanlığı gerekli önemleri almak için harekete geçti
Paylaşılan gönderide, kuru kayısı kilo fiyatı 2 bin 800 TL olarak satışta olduğu görülüyor. Yapılan paylaşım sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve işletmeyi denetledi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipler tarafından yapılan denetim sonrası, işletme sahibinin kayısının kilosunu 600 TL'den aldığını ve aynı ürünü 2 bin 680 TL'ye sattığı doğruladı.
Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farklın yüksekliğinden dolayı 'Haksız Fiyat Artışı' tutanağı düzenlendiğini açıklayan Bakan Yardımcısı Gürcan, tutanağın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na (HFA) denetim için gönderildiğini açıkladı.
Denetim sonucuna göre, işletmeye 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.