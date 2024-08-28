https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ticaret-bakanligi-fahis-kuru-kayisi-fiyatina-mudahale-etti-2680-tlye-satilan-kuru-kayisi-1087364506.html

Ticaret Bakanlığı'ndan 2 bin 680 liraya satılan kuru kayısı fiyatına müdahale

Ticaret Bakanlığı'ndan 2 bin 680 liraya satılan kuru kayısı fiyatına müdahale

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Kapalıçarşı'da kuru kayısıyı fahiş fiyatlarla satan bir işletmeyi denetledi. Kuru kayısının kilosunu 600 TL'ye aldığı doğrulanan... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T11:52+0300

2024-08-28T11:52+0300

2024-08-28T11:54+0300

türkiye

kapalıçarşı

istanbul

fahiş fiyat

ticaret bakanlığı

haksız fiyat değerlendirme kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087362362_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_434157ad80597d967635f5adce20078f.jpg

İstanbul Kapalıçarşı'da geçen günlerde kuru kayısı fiyatlarının sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılması ardından Ticaret Bakanlığı gerekli önemleri almak için harekete geçtiPaylaşılan gönderide, kuru kayısı kilo fiyatı 2 bin 800 TL olarak satışta olduğu görülüyor. Yapılan paylaşım sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve işletmeyi denetledi.Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipler tarafından yapılan denetim sonrası, işletme sahibinin kayısının kilosunu 600 TL'den aldığını ve aynı ürünü 2 bin 680 TL'ye sattığı doğruladı. Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farklın yüksekliğinden dolayı 'Haksız Fiyat Artışı' tutanağı düzenlendiğini açıklayan Bakan Yardımcısı Gürcan, tutanağın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na (HFA) denetim için gönderildiğini açıkladı. Denetim sonucuna göre, işletmeye 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/taksi-okul-servisinden-daha-ucuza-geliyor-1087362192.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kapalıçarşı, istanbul, fahiş fiyat, ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu