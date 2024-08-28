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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/taksi-okul-servisinden-daha-ucuza-geliyor-1087362192.html
Özel okullarda servis ücreti 70 bin lirayı aştı: Taksi ile gitmek daha mı ucuza geliyor?
Özel okullarda servis ücreti 70 bin lirayı aştı: Taksi ile gitmek daha mı ucuza geliyor?
Sputnik Türkiye
Okulların açılmasına sayılı gün kala servis ücretleri de açıklanmaya başladı. UKOME'ye göre en kısa mesafe ücreti 23 bin lira. Bazı özel okullarda bu mesafe 70... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T11:28+0300
2024-08-28T11:30+0300
ekonomi
servis
okul servis minibüsü
okul servisi
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UKOME servis ücretlerine yüzde 16 artış açıkladı ama bazı özel okullar yüzde 80 ile yüzde 100 arasında değişen zam yaptı.1 ile 3 kilometre arasında değişen en kısa mesafe ücreti devlet okullarında 23 bin lira olurken özel okullarda ise 70 bin lirayı aştı.UKOME'nin yüzde 16'lık zammını az bulan servis aracı işletmecilerinin beklentisi yüzde 40. Sektör temsilcileri, fahiş fiyat artışı yapan okullardaki ücretlerin ise kendilerine yansımadığını söylüyor.Taksi servisten ucuz mu?NTV'nin haberine göre özel okullarda servis ücreti o kadar fahiş ki taksiyle yolculuk daha ucuza geliyor.2024-2025 eğitim yılındaki tüm tatiller çıkarıldığında öğrenciler 180 gün okula gidiyor. 80 bin liralık servis ücreti 180 güne bölündüğünde günlük 444 liraya denk geliyor. Taksilerde en yakın mesafe ücreti 100 lira. Gidiş-dönüş hesaplandığında günlük 200 liraya denk geliyor.Eğer veli, servis ücretinin 80 bin lira olarak açıkladığı öğrencisini okutuyorsa ve servisle göndermeyi tercih edecekse günlük cebinden 444 lira çıkacak ancak taksiyi tercih ederse günlük ödeyeceği miktar 200 lira.Avukat Kazım Yiğit Akalın, velilerin servis ücretlerindeki fahiş fiyat artışına karşı hukuki haklarını kullanmak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini dile getirdi.Yiğit, "Eğer Tüketici Hakem Heyeti sınırını aşıyorsa tüketici mahkemelerine başvurabilir. Belediyeye, UKOME’ye ve valiliğe şikâyette bulunabilir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ozel-okullardan-servise-fahis-zam-ukome-karari-dinlemiyorlar-1086783265.html
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servis, okul servis minibüsü, okul servisi
servis, okul servis minibüsü, okul servisi

Özel okullarda servis ücreti 70 bin lirayı aştı: Taksi ile gitmek daha mı ucuza geliyor?

11:28 28.08.2024 (güncellendi: 11:30 28.08.2024)
© AAOkul servis
Okul servis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA
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Okulların açılmasına sayılı gün kala servis ücretleri de açıklanmaya başladı. UKOME'ye göre en kısa mesafe ücreti 23 bin lira. Bazı özel okullarda bu mesafe 70 bin liradan başlarken 90 bin liraya kadar çıkıyor. Fahiş zamların ardından taksi kullanmanın servisten daha ucuza geldiği ifade edildi.
UKOME servis ücretlerine yüzde 16 artış açıkladı ama bazı özel okullar yüzde 80 ile yüzde 100 arasında değişen zam yaptı.

1 ile 3 kilometre arasında değişen en kısa mesafe ücreti devlet okullarında 23 bin lira olurken özel okullarda ise 70 bin lirayı aştı.

UKOME'nin yüzde 16'lık zammını az bulan servis aracı işletmecilerinin beklentisi yüzde 40. Sektör temsilcileri, fahiş fiyat artışı yapan okullardaki ücretlerin ise kendilerine yansımadığını söylüyor.
Okul servisi - - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
EKONOMİ
Özel okullardan servise fahiş zam: 'UKOME kararı dinlemiyorlar'
13 Ağustos, 10:06

Taksi servisten ucuz mu?

NTV'nin haberine göre özel okullarda servis ücreti o kadar fahiş ki taksiyle yolculuk daha ucuza geliyor.
2024-2025 eğitim yılındaki tüm tatiller çıkarıldığında öğrenciler 180 gün okula gidiyor. 80 bin liralık servis ücreti 180 güne bölündüğünde günlük 444 liraya denk geliyor. Taksilerde en yakın mesafe ücreti 100 lira. Gidiş-dönüş hesaplandığında günlük 200 liraya denk geliyor.
Eğer veli, servis ücretinin 80 bin lira olarak açıkladığı öğrencisini okutuyorsa ve servisle göndermeyi tercih edecekse günlük cebinden 444 lira çıkacak ancak taksiyi tercih ederse günlük ödeyeceği miktar 200 lira.

Avukat Kazım Yiğit Akalın, velilerin servis ücretlerindeki fahiş fiyat artışına karşı hukuki haklarını kullanmak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini dile getirdi.

Yiğit, "Eğer Tüketici Hakem Heyeti sınırını aşıyorsa tüketici mahkemelerine başvurabilir. Belediyeye, UKOME’ye ve valiliğe şikâyette bulunabilir." dedi.
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