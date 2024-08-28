https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasarayda-istifa-ve-olaganustu-toplanti-karari-1087379115.html
Galatasaray'da istifa ve olağanüstü toplantı kararı
Galatasaray'da istifa ve olağanüstü toplantı kararı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce görevinden istifa ettiğini divan kuruluna başkanlığına iletti. Yönetim 18.00'deki toplantıda durum değerlendirmesi... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T15:31+0300
2024-08-28T15:31+0300
2024-08-28T16:09+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
istifa
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Galatasaray'da yönetim, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.Sarı-kırmızılı takımın yönetimi bugün 18.00'deki toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.Galatasaray'da yönetim kurulunda yer alan isimlerden Ali Yüce istifa kararı aldı.Ali Yüce, istifasını divan başkanlığına sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/young-boys-teknik-direktoru-rahmeni-kizdiran-soru-bu-sizin-gorusunuz-sogutmadik-1087361484.html
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galatasaray son dakika
Galatasaray'da istifa ve olağanüstü toplantı kararı
15:31 28.08.2024 (güncellendi: 16:09 28.08.2024)
Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce görevinden istifa ettiğini divan kuruluna başkanlığına iletti. Yönetim 18.00'deki toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.
Galatasaray'da yönetim, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılı takımın yönetimi bugün 18.00'deki toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.
Galatasaray'da yönetim kurulunda yer alan isimlerden Ali Yüce istifa kararı aldı.
Ali Yüce, istifasını divan başkanlığına sundu.