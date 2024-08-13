https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ozel-okullardan-servise-fahis-zam-ukome-karari-dinlemiyorlar-1086783265.html
Özel okullardan servise fahiş zam: 'UKOME kararı dinlemiyorlar'
Özel okullardan servise fahiş zam: 'UKOME kararı dinlemiyorlar'
Sputnik Türkiye
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Binlerce öğrencinin kullandığı servislerin de ücreti UKOME toplantısında belli olmuştu. Karara görei... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T10:06+0300
2024-08-13T10:06+0300
2024-08-13T10:51+0300
ekonomi
servis
ücret
zam
okul
öğrenci
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2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belli oldu. Buna göre rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira.Servis zammı ne kadar?Ancak UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı.Birçok özel okul servis ücreti henüz netleşmedi. Ancak zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu sene 71 bin liraya çıktı.'Rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz'NTV'den Tuana Çiftçi'nin haberine göre servis şoförleri UKOME kararında alınan yüzde 16'lık zammı da az buldu. Şoförler, gerekçelerinin ise artan maliyetler olduğunu öne sürdüler.İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar, UKOME kararında özel bir hizmet verilmesi durumunda özel ücret alınacağını kararını sözlerine ekleyip "Biz hep şunu söyledik. Fiyatı aşağı çekmek istiyorsanız rekabet ortamı sağlayın. Bu tur şirketleri ve okullar benim meslektaşımı çalıştırıyor." dedi.Ücretlerin servis esnafına yansımadığını da dile getiren Sinar, "Özel okul sahipleri ve tur firmaları meslektaşlarımızı içeri sokmuyor. Dolayısıyla öğrenci velisi okulun içine giremeyince endişe ediyor. Okulun dışından bindiği için güvenlik sorunu ortaya çıkıyor ve biz o rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz." diye konuştu.
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servis, ücret, zam, okul, öğrenci
servis, ücret, zam, okul, öğrenci
Özel okullardan servise fahiş zam: 'UKOME kararı dinlemiyorlar'
10:06 13.08.2024 (güncellendi: 10:51 13.08.2024)
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Binlerce öğrencinin kullandığı servislerin de ücreti UKOME toplantısında belli olmuştu. Karara görei en kısa mesafe yaklaşık 23 bin lira oldu. Ancak bazı özel okullar ekstra hizmetleri öne sürerek bu fiyatı 70 bin liralara kadar çıkardı.
2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belli oldu. Buna göre rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira.
Ancak UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı.
Birçok özel okul servis ücreti henüz netleşmedi. Ancak zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu sene 71 bin liraya çıktı.
'Rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz'
NTV'den Tuana Çiftçi'nin haberine göre servis şoförleri UKOME kararında alınan yüzde 16'lık zammı da az buldu. Şoförler, gerekçelerinin ise artan maliyetler olduğunu öne sürdüler.
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar, UKOME kararında özel bir hizmet verilmesi durumunda özel ücret alınacağını kararını sözlerine ekleyip "Biz hep şunu söyledik. Fiyatı aşağı çekmek istiyorsanız rekabet ortamı sağlayın. Bu tur şirketleri ve okullar benim meslektaşımı çalıştırıyor." dedi.
Ücretlerin servis esnafına yansımadığını da dile getiren Sinar, "Özel okul sahipleri ve tur firmaları meslektaşlarımızı içeri sokmuyor. Dolayısıyla öğrenci velisi okulun içine giremeyince endişe ediyor. Okulun dışından bindiği için güvenlik sorunu ortaya çıkıyor ve biz o rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz." diye konuştu.