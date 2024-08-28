https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/szijjarto-bati-silahlariyla-rusyanin-derinliklerine-saldiri-cagrisi-yapan-borrelli-kinadi-1087394080.html
‘Szijjarto, Batı silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırı çağrısı yapan Borrell'i kınadı’
‘Szijjarto, Batı silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırı çağrısı yapan Borrell'i kınadı’
Sputnik Türkiye
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Dışişleri Bakanı Szijjarto’nun Kiev'in Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına ilişkin yasağın kaldırılmasını... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T22:38+0300
2024-08-28T22:38+0300
2024-08-28T22:37+0300
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Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun Kiev'e silah tedarikinin artırılması ve Batı silahlarının Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılması çağrısında bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i eleştirdiğini ifade etti.Kovacs, “Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesi çağrısında bulunan ve hatta Batı tarafından sağlanan bu silahların Rusya topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlemek için kullanılmasını öneren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'i eleştirdi” ifadelerini kullandı.Daha önve Borrell, Kiev'in Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına ilişkin yasağın kaldırılmasının sözde 'barışı koruma' çabalarına katkıda bulunabileceğini savunarak AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarıyla bu konuyu görüşme sözü vermişti.Borrell ayrıca, Macaristan'ın Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle Ağustos sonunda yapılacak bir sonraki gayriresmi dışişleri bakanları toplantısının Budapeşte yerine Brüksel'de yapılacağını söylemişti. Szijjarto bu kararı, Macaristan Başbakanı Orban'ın yürüttüğü gibi bir barışı koruma misyonu düzenleyemeyen AB'nin hayal kırıklığının bir göstergesi olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rusya-disisleri-abd-kievin-rusyayi-bati-silahlariyla-vurmasina-izin-vermeye-hazirlaniyor-1087391256.html
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zoltan kovacs, peter szijjarto, josep borrell, ab, rusya, kiev, batı, ukrayna, budapeşte, brüksel, viktor orban
zoltan kovacs, peter szijjarto, josep borrell, ab, rusya, kiev, batı, ukrayna, budapeşte, brüksel, viktor orban
‘Szijjarto, Batı silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırı çağrısı yapan Borrell'i kınadı’
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Dışişleri Bakanı Szijjarto’nun Kiev'in Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına ilişkin yasağın kaldırılmasını savunan AB diplomasi şefi Borrell’i kınadığını belirtti.
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun Kiev'e silah tedarikinin artırılması ve Batı silahlarının Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılması çağrısında bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i eleştirdiğini ifade etti.
Kovacs, “Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesi çağrısında bulunan ve hatta Batı tarafından sağlanan bu silahların Rusya topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlemek için kullanılmasını öneren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'i eleştirdi” ifadelerini kullandı.
Daha önve Borrell, Kiev'in Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına ilişkin yasağın kaldırılmasının sözde 'barışı koruma' çabalarına katkıda bulunabileceğini savunarak AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarıyla bu konuyu görüşme sözü vermişti.
Borrell ayrıca, Macaristan'ın Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle Ağustos sonunda yapılacak bir sonraki gayriresmi dışişleri bakanları toplantısının Budapeşte yerine Brüksel'de yapılacağını söylemişti. Szijjarto bu kararı, Macaristan Başbakanı Orban'ın yürüttüğü gibi bir barışı koruma misyonu düzenleyemeyen AB'nin hayal kırıklığının bir göstergesi olarak nitelendirmişti.