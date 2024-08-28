https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rusya-disisleri-abd-kievin-rusyayi-bati-silahlariyla-vurmasina-izin-vermeye-hazirlaniyor-1087391256.html

Rusya Dışişleri: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurmasına izin vermeye hazırlanıyor

Rusya Dışişleri: ABD, Kiev'in Rusya'yı Batı silahlarıyla vurmasına izin vermeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'nın Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurmasına izin vermeye hazırlandığını belirtti. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T20:33+0300

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ukrayna krizi

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rusya dışişleri bakanlığı

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’nin “Washington ve Kiev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına yönelik saldırı bölgelerini genişletmek için halihazırda görüşmelerde bulunuyor” şeklindeki sözlerini değerlemdiren Zaharova, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurmasına izin vermek istediğini söyledi.Zaharova, “Bütün bunlardan tek bir sonuç çıkıyor: Kiev rejimine Rusya bölgelerindeki operasyonlar için tam yetki veriliyor” dedi.ABD'nin muhtemelen Kiev'e Rusya'yı vurmak için tüm Amerikan silahlarını kullanma izni vermeye hazırlandığını vurgulayan Zaharova, “ABD'nin bu gerilimi tırmandırma rotası giderek daha provokatif hale geliyor” ifadesini kullandı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/pentagon-abd-ukraynaya-tedarik-edilen-silahlarin-kullanimi-uzerindeki-kisitlamalari-kaldirmayi-1087344553.html

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