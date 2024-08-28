https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/sudanda-kolera-salgini-48-kisi-hayatini-kaybetti-1087348495.html
Sudan'da kolera salgını: 48 kişi hayatını kaybetti
Sudan'da kolera salgını: 48 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e çıktığı bildirildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T03:35+0300
2024-08-28T03:35+0300
2024-08-28T03:35+0300
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kolera salgını
vaka sayısı
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Sudan Sağlık Bakanlığı, Sudan'daki kolera salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 102 yeni kolera vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1123'e yükseldiği ifade edildi. Ülkedeki kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/sudanda-asiri-yagis-sonucu-nehir-tasti-9-kisi-hayatini-kaybetti-sayi-artabilir-1087298423.html
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sudan, kolera, kolera salgını, vaka sayısı
sudan, kolera, kolera salgını, vaka sayısı
Sudan'da kolera salgını: 48 kişi hayatını kaybetti
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e çıktığı bildirildi.
Sudan Sağlık Bakanlığı, Sudan'daki kolera salgını hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 102 yeni kolera vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1123'e yükseldiği ifade edildi.
Ülkedeki kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 olarak açıklandı.