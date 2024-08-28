https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/stephen-king-turkiyeye-geliyor-1087363112.html

Stephen King Türkiye'ye geliyor

Stephen King Türkiye'ye geliyor

Sputnik Türkiye

Gerilim ve polisiye türünün dünyadaki ustalarından kabul edilen Stephen King'in Misery adlı romanından sahneye uyarlanan oyunun prömiyeri 11 Ekim'de... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T11:37+0300

2024-08-28T11:37+0300

2024-08-28T11:37+0300

yaşam

stephen king

yazar

türkiye

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Stephen King’in çok satan klasik romanı ‘Misery’den uyarlanan ve 1990’da gerilim sinemasının klasikleri arasına giren filmin sahne versiyonu, Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Yönetmenliğini Kayhan Berkin’in yaptığı oyun, Tema Sanat Tiyatro tarafından sahneye koyuluyor ve başrollerinde Cansel Elçin ile Sedef Akalın yer alıyor.'Misery'nin okuma provaları büyük bir heyecanla başlarken, oyunun prömiyeri 11 Ekim’de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek.Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; bu özel geceye, ünlü yazar Stephen King de davet edildi. King’in katılımıyla bu prömiyerin, yılın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

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