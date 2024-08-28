https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/stephen-king-turkiyeye-geliyor-1087363112.html
Stephen King Türkiye'ye geliyor
Stephen King Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Gerilim ve polisiye türünün dünyadaki ustalarından kabul edilen Stephen King'in Misery adlı romanından sahneye uyarlanan oyunun prömiyeri 11 Ekim'de... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T11:37+0300
2024-08-28T11:37+0300
2024-08-28T11:37+0300
yaşam
stephen king
yazar
türkiye
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Stephen King’in çok satan klasik romanı ‘Misery’den uyarlanan ve 1990’da gerilim sinemasının klasikleri arasına giren filmin sahne versiyonu, Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Yönetmenliğini Kayhan Berkin’in yaptığı oyun, Tema Sanat Tiyatro tarafından sahneye koyuluyor ve başrollerinde Cansel Elçin ile Sedef Akalın yer alıyor.'Misery'nin okuma provaları büyük bir heyecanla başlarken, oyunun prömiyeri 11 Ekim’de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek.Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; bu özel geceye, ünlü yazar Stephen King de davet edildi. King’in katılımıyla bu prömiyerin, yılın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri haline gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/katy-perry-turkiyeye-geliyor-1085256899.html
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stephen king türkiye
Stephen King Türkiye'ye geliyor
Gerilim ve polisiye türünün dünyadaki ustalarından kabul edilen Stephen King'in Misery adlı romanından sahneye uyarlanan oyunun prömiyeri 11 Ekim'de gerçekleştirilecek. Tema Sanat Tiyatro tarafından sahnelecen oyunun prömiyerine Stephen King'in de katılması bekleniyor.
Stephen King’in çok satan klasik romanı ‘Misery’den uyarlanan ve 1990’da gerilim sinemasının klasikleri arasına giren filmin sahne versiyonu, Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yönetmenliğini Kayhan Berkin’in yaptığı oyun, Tema Sanat Tiyatro tarafından sahneye koyuluyor ve başrollerinde Cansel Elçin ile Sedef Akalın yer alıyor.
'Misery'nin okuma provaları büyük bir heyecanla başlarken, oyunun prömiyeri 11 Ekim’de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; bu özel geceye, ünlü yazar Stephen King de davet edildi. King’in katılımıyla bu prömiyerin, yılın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri haline gelmesi bekleniyor.