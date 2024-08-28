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Sahada yere yığılmıştı: 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
Sahada yere yığılmıştı: 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Copa Libertadores'te Nacional ile Sao Paulo arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan acı haber geldi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T12:18+0300
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Izquierdo, maç esnasında yaşadığı kalp ritim bozukluğu sonrası yere yığılmış ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı.Yaklaşık dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Uruguaylı oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Nacional kulübü yaptığı açıklamada vefat haberini duyururken, ''Nacional Futbol Kulübü, yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor. Ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın.'' ifadelerini kullandı.
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futbolcu, juan izquierdo, kalp krizi
futbolcu, juan izquierdo, kalp krizi

Sahada yere yığılmıştı: 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

12:18 28.08.2024
© AAFutbol, top, maç
Futbol, top, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA
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Copa Libertadores'te Nacional ile Sao Paulo arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan acı haber geldi.
Izquierdo, maç esnasında yaşadığı kalp ritim bozukluğu sonrası yere yığılmış ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Yaklaşık dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Uruguaylı oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Nacional kulübü yaptığı açıklamada vefat haberini duyururken, ''Nacional Futbol Kulübü, yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor. Ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın.'' ifadelerini kullandı.
Alper Yeğin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
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