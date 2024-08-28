https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/sahada-yere-yigilmisti-27-yasindaki-futbolcu-hayatini-kaybetti-1087367113.html

Sahada yere yığılmıştı: 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Sahada yere yığılmıştı: 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Copa Libertadores'te Nacional ile Sao Paulo arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan acı haber geldi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T12:18+0300

2024-08-28T12:18+0300

2024-08-28T12:18+0300

spor

futbolcu

juan izquierdo

kalp krizi

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Izquierdo, maç esnasında yaşadığı kalp ritim bozukluğu sonrası yere yığılmış ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı.Yaklaşık dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Uruguaylı oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Nacional kulübü yaptığı açıklamada vefat haberini duyururken, ''Nacional Futbol Kulübü, yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor. Ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın.'' ifadelerini kullandı.

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futbolcu, juan izquierdo, kalp krizi