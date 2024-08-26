https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sancaktepe-belediye-baskani-kalp-krizi-gecirdi-1087282290.html

Sancaktepe Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Sancaktepe Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Cumartesi günü kalp krizi geçirdiği belirtildi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T16:32+0300

2024-08-26T16:32+0300

2024-08-26T16:32+0300

politika

sancaktepe

alper yeğin

cumhuriyet halk partisi (chp)

kalp krizi

hastane

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Yeğin Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde kaldırıldı. Aynı hastanede tedavisi sürüyor. Yapılan tetkikler ve anjiyo sonucunda bir damarına stent takılan Yeğin, kontrol amaçlı doktor kontrolü altında tutuluyor.Alper Yeğin kimdir?31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 50,59 oy ile Sancaktepe'de Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, 1984'te Sancaktepe'de dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis üyesi oldu. 2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe ilçe başkanlığı yapan Yeğin, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ'de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Alper Yeğin, evli ve üç çocuk babası.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/unlu-oyuncunun-kizi-elektrikli-sigara-yuzunden-kalp-krizi-gecirdi-olumden-dondu--1087278046.html

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alper yeğin kimdir?, alper yeğin kalp krizi, sancaktepe belediye başkanı kimdir