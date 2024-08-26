https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sancaktepe-belediye-baskani-kalp-krizi-gecirdi-1087282290.html
Sancaktepe Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi
Sancaktepe Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Cumartesi günü kalp krizi geçirdiği belirtildi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T16:32+0300
2024-08-26T16:32+0300
2024-08-26T16:32+0300
politika
sancaktepe
alper yeğin
cumhuriyet halk partisi (chp)
kalp krizi
hastane
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Yeğin Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde kaldırıldı. Aynı hastanede tedavisi sürüyor. Yapılan tetkikler ve anjiyo sonucunda bir damarına stent takılan Yeğin, kontrol amaçlı doktor kontrolü altında tutuluyor.Alper Yeğin kimdir?31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 50,59 oy ile Sancaktepe'de Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, 1984'te Sancaktepe'de dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis üyesi oldu. 2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe ilçe başkanlığı yapan Yeğin, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ'de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Alper Yeğin, evli ve üç çocuk babası.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/unlu-oyuncunun-kizi-elektrikli-sigara-yuzunden-kalp-krizi-gecirdi-olumden-dondu--1087278046.html
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alper yeğin kimdir?, alper yeğin kalp krizi, sancaktepe belediye başkanı kimdir
alper yeğin kimdir?, alper yeğin kalp krizi, sancaktepe belediye başkanı kimdir
Sancaktepe Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Cumartesi günü kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Yeğin Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde kaldırıldı. Aynı hastanede tedavisi sürüyor. Yapılan tetkikler ve anjiyo sonucunda bir damarına stent takılan Yeğin, kontrol amaçlı doktor kontrolü altında tutuluyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 50,59 oy ile Sancaktepe'de Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, 1984'te Sancaktepe'de dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis üyesi oldu. 2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe ilçe başkanlığı yapan Yeğin, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ'de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Alper Yeğin, evli ve üç çocuk babası.