https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rusyanin-iki-bolgesinde-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1087350804.html
Rusya’nın iki bölgesinde 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin Ukrayna sınırındaki Voronej ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracını (İHA) imha etti. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T07:20+0300
2024-08-28T07:20+0300
2024-08-28T07:23+0300
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hava savunma sistemi
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 12 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.Açıklamada, Voronej Bölgesi’nde 8 ve Rostov Bölgesi’nde 4 İHA’nın engellendiği belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bryansk-valisi-ukrayna-ordusunun-saldirisinda--ilce-belediye-baskani-yaralandi-1087346279.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, rostov
Rusya’nın iki bölgesinde 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:20 28.08.2024 (güncellendi: 07:23 28.08.2024)
Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin Ukrayna sınırındaki Voronej ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracını (İHA) imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 12 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.
Açıklamada, Voronej Bölgesi’nde 8 ve Rostov Bölgesi’nde 4 İHA’nın engellendiği belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.