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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rusyanin-iki-bolgesinde-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1087350804.html
Rusya’nın iki bölgesinde 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin Ukrayna sınırındaki Voronej ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracını (İHA) imha etti. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 12 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.Açıklamada, Voronej Bölgesi’nde 8 ve Rostov Bölgesi’nde 4 İHA’nın engellendiği belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bryansk-valisi-ukrayna-ordusunun-saldirisinda--ilce-belediye-baskani-yaralandi-1087346279.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, rostov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, rostov

Rusya’nın iki bölgesinde 12 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:20 28.08.2024 (güncellendi: 07:23 28.08.2024)
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya hava savunma güçleri geçen gece ülkenin Ukrayna sınırındaki Voronej ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracını (İHA) imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin 12 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirildi.
Açıklamada, Voronej Bölgesi’nde 8 ve Rostov Bölgesi’nde 4 İHA’nın engellendiği belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Bryansk yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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