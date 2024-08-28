https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bryansk-valisi-ukrayna-ordusunun-saldirisinda--ilce-belediye-baskani-yaralandi-1087346279.html
Bryansk Valisi: Ukrayna ordusunun saldırısında ilçe belediye başkanı yaralandı
Bryansk Valisi: Ukrayna ordusunun saldırısında ilçe belediye başkanı yaralandı
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Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik saldırısında Starodub ilçesi belediye başkanının yaralandığını... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T00:27+0300
2024-08-28T00:27+0300
2024-08-28T00:26+0300
ukrayna krizi
bryansk
aleksandr bogomaz
ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
rusya
acil müdahale ekibi
telegram
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Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bryansk bölgesine düzenlediği İHA saldırısı sırasında bölgeye bağlı Starodub ilçesi belediye başkanı Aleksandr Podolniy, şoförü ve bir itfaye personelinin yaralandığını belirtti.Ukrayna ordusunun Kurkoviçi köyüne düzenlediği İHA saldırısının ardından olay yerine giden belediye başkanının buraya yönelik ikinci İHA saldırısında yaralandığı bilgisini paylaşan Bogomaz, “İHA saldırısı ve patlayıcı mühimmat atılması sonucu bir konut binası alev aldı. Belediye Başkanı Aleksandr Podolniy ve acil müdahale ekipleri olay yerine gitti. Ukraynalı teröristler, Podolniy ve kurtarma ekiplerinin bölge sakinlerine yardım sağladığı sırada yerleşim yerine yeniden saldırdı” ifadelerini kullandıBogomaz, saldırı sırasında yaralanan belediye başkanı, şoförü ve itfaiye personelinin gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bölge hastanesine kaldırıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-ordusu-ukraynanin-hmelnitsk-bolgesini-vurdu-sscb-doneminden-kalma-nukleer-silah-depolari-imha-1087316209.html
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bryansk, aleksandr bogomaz, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), rusya, acil müdahale ekibi, telegram
bryansk, aleksandr bogomaz, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), rusya, acil müdahale ekibi, telegram
Bryansk Valisi: Ukrayna ordusunun saldırısında ilçe belediye başkanı yaralandı
Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik saldırısında Starodub ilçesi belediye başkanının yaralandığını bildirdi.
Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bryansk bölgesine düzenlediği İHA saldırısı sırasında bölgeye bağlı Starodub ilçesi belediye başkanı Aleksandr Podolniy, şoförü ve bir itfaye personelinin yaralandığını belirtti.
Ukrayna ordusunun Kurkoviçi köyüne düzenlediği İHA saldırısının ardından olay yerine giden belediye başkanının buraya yönelik ikinci İHA saldırısında yaralandığı bilgisini paylaşan Bogomaz, “İHA saldırısı ve patlayıcı mühimmat atılması sonucu bir konut binası alev aldı. Belediye Başkanı Aleksandr Podolniy ve acil müdahale ekipleri olay yerine gitti. Ukraynalı teröristler, Podolniy ve kurtarma ekiplerinin bölge sakinlerine yardım sağladığı sırada yerleşim yerine yeniden saldırdı” ifadelerini kullandı
Bogomaz, saldırı sırasında yaralanan belediye başkanı, şoförü ve itfaiye personelinin gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bölge hastanesine kaldırıldığını kaydetti.