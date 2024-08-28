https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bryansk-valisi-ukrayna-ordusunun-saldirisinda--ilce-belediye-baskani-yaralandi-1087346279.html

Bryansk Valisi: Ukrayna ordusunun saldırısında ilçe belediye başkanı yaralandı

Bryansk Valisi: Ukrayna ordusunun saldırısında ilçe belediye başkanı yaralandı

Sputnik Türkiye

Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik saldırısında Starodub ilçesi belediye başkanının yaralandığını... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T00:27+0300

2024-08-28T00:27+0300

2024-08-28T00:26+0300

ukrayna krizi

bryansk

aleksandr bogomaz

ukrayna silahlı kuvvetleri

insansız hava aracı (iha)

rusya

acil müdahale ekibi

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Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bryansk bölgesine düzenlediği İHA saldırısı sırasında bölgeye bağlı Starodub ilçesi belediye başkanı Aleksandr Podolniy, şoförü ve bir itfaye personelinin yaralandığını belirtti.Ukrayna ordusunun Kurkoviçi köyüne düzenlediği İHA saldırısının ardından olay yerine giden belediye başkanının buraya yönelik ikinci İHA saldırısında yaralandığı bilgisini paylaşan Bogomaz, “İHA saldırısı ve patlayıcı mühimmat atılması sonucu bir konut binası alev aldı. Belediye Başkanı Aleksandr Podolniy ve acil müdahale ekipleri olay yerine gitti. Ukraynalı teröristler, Podolniy ve kurtarma ekiplerinin bölge sakinlerine yardım sağladığı sırada yerleşim yerine yeniden saldırdı” ifadelerini kullandıBogomaz, saldırı sırasında yaralanan belediye başkanı, şoförü ve itfaiye personelinin gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bölge hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

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bryansk, aleksandr bogomaz, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), rusya, acil müdahale ekibi, telegram