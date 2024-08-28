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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/fiyaskoya-donusen-gazzedeki-gecici-liman-hikayesinde-suclu-bulundu-1087350972.html
Fiyaskoya dönüşen Gazze'deki geçici liman hikayesinde suçlu bulundu
Fiyaskoya dönüşen Gazze'deki geçici liman hikayesinde suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Biden yönetiminin, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardımların daha hızlı ulaştırma bahanesiyle reklamını yaparak 320 milyon dolara kurduğu... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T07:36+0300
2024-08-28T07:36+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
abd
joe biden
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ABD’li gazete Washington Post (WP), Genel Müfettişlik Ofisi'nin raporuna dayandırdığı haberinde, Joe Biden’ın, uzmanların bölgedeki güçlü dalgaların iskele için ciddi sorunlara yol açacağı uyarılarına ve İsrail'i yerleşim bölgesine 'daha fazla kara yolu açmaya zorlama' çabalarına zarar vereceğinden korkan yetkililerin tüm itirazlarına rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak adına yüzer iskele inşa edilmesini onayladığını bildirdi.Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak bir sistemin kurulacağı, kötüleşen insani durumla birlikte Mart ayında ABD Başkanı Biden tarafından duyurulmuştu.Bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardım girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefleyen Biden yönetiminin geçiçi liman hikayesi, mayıs ayında bir buçuk hafta çalıştıktan sonra fırtınada hasar gördükten sonra son bulurken, projenin Amerikalılara yaklaşık 320 milyon dolara mal olduğu bildirilmişti.Başkan'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Temmuz ayında yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze'ye iskele üzerinden insani yardım ulaştırma operasyonunu durduracağını söylemişti.WP, haberinde, Biden’ın ABD hükümetinin güçlü dalgaların ciddi sorunlara yol açabileceği yönündeki uyarılarına ve operasyonun dikkatleri İsrail'i savaş bölgesine ek kara yolları açmaya zorlamaya yönelik diplomatik çabalardan uzaklaştıracağından korkan yetkililerin itirazlarını dikkate almadığını vurgularken, yayına göre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkililerinin, Biden yönetiminin iskeleye odaklanmasının, ajansın daha fazla kara yolu açılması yönündeki ‘çabalarını’ baltaladığına dair endişelerini dile getirmesine rağmen Biden’ın onay verdiği kaydedildi.Kötü hava koşullarının da iskelenin inşası başladığından bu yana önemli bir sorun teşkil ettiği bilinirken, haberin devamında, “USAID'in Gazze Şeridi'nde insani yardım konusunda lider rolüne rağmen, kurumun iskeleyi kullanma kararı, yeri ve güvenliğini kimin sağlayacağı üzerinde ‘sınırlı kontrolü’ olduğu” ifadesine yer verildi.ABD’den bir yeni başarısız proje dahaDaha önce ABD medyası, kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Biden yönetiminin Gazze Şeridi'ne insani yardım göndermek için geçici yüzer iskelenin kullanılmasından hayal kırıklığına uğradığını, çünkü projenin mütevazı hedefleri bile gerçekleştiremediğini bildirmişti.Ardından açıklama yapmak zorunda kalan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'ye insani yardım ulaştırma vaadiyle kurulan ve olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek sökülen yüzer limanın tamamen kaldırılacağını bildirmişti.Sullivan, Gazze'deki sorunun 'artık yardım sokmak değil, yardımın insanlara güvenli ulaşılmasını sağlamak' olduğunu savunarak "Şu an bizi meşgul eden şey, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, (bu yardımları) içeride dağıtmaktır. Bu durum, iskelenin kalan süresi hakkındaki düşüncemizde etkili oldu" diye konuşmuştu.The Times of Israel haber sitesi de Biden yönetimini suçlarken, iskelenin faaliyete geçmesinden bu yana dalgaların, iskelenin 4 bölümünü Aşkelon ile Aşdod arasındaki bölgeye sürüklediği ve bunların tekrar çekilerek Gazze kıyısındaki iskeleye geri getirildiği belirttiği haberinde, "Bu olaylar, ABD planının ve Kıbrıs'tan Gazze'ye kadar olan deniz koridoru operasyonunun uygulanmasının karmaşıklığını ve zorluğunu ortaya koyuyor" ifadelerine yer vermişti.BM uyarmıştıBirleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, ABD'nin açıklamasını memnuniyetle karşılasa da deniz yoluyla yardım ulaştırılması planının, yardımın kara yoluyla ulaştırılmasına alternatif olamayacağına dikkati çekmişti.Kaag, İsrail'i Gazze'ye bağlayan kara geçişlerinden yardım ulaştırmanın daha kolay ve etkili olduğunu vurgularken, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, “Uluslararası toplumda yeterli malzeme sağlayamadığımız konusunda derin bir hayal kırıklığı var ve herkes en etkili yolun yardımın tırlarla Gazze'ye ulaştırılması olduğu konusunda hemfikir” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/abd-yine-basarisiz-oldu-israil-engelini-asmak-icin-gazzeye-kurulan-liman-tamamen-kaldirilacak-1085800605.html
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Fiyaskoya dönüşen Gazze'deki geçici liman hikayesinde suçlu bulundu

07:36 28.08.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBeyaz Saray Washington Biden
Beyaz Saray Washington Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Biden yönetiminin, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardımların daha hızlı ulaştırma bahanesiyle reklamını yaparak 320 milyon dolara kurduğu geçici iskele, 23 günlük ömründe sadece 11 gün faaliyette kalarak fiyaskoya dönüşürken, tüm uyarılara rağmen bu karara onay veren Biden suçlu bulundu.
ABD’li gazete Washington Post (WP), Genel Müfettişlik Ofisi'nin raporuna dayandırdığı haberinde, Joe Biden’ın, uzmanların bölgedeki güçlü dalgaların iskele için ciddi sorunlara yol açacağı uyarılarına ve İsrail'i yerleşim bölgesine 'daha fazla kara yolu açmaya zorlama' çabalarına zarar vereceğinden korkan yetkililerin tüm itirazlarına rağmen Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak adına yüzer iskele inşa edilmesini onayladığını bildirdi.
Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak bir sistemin kurulacağı, kötüleşen insani durumla birlikte Mart ayında ABD Başkanı Biden tarafından duyurulmuştu.
Bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardım girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefleyen Biden yönetiminin geçiçi liman hikayesi, mayıs ayında bir buçuk hafta çalıştıktan sonra fırtınada hasar gördükten sonra son bulurken, projenin Amerikalılara yaklaşık 320 milyon dolara mal olduğu bildirilmişti.
Başkan'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Temmuz ayında yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze'ye iskele üzerinden insani yardım ulaştırma operasyonunu durduracağını söylemişti.
WP, haberinde, Biden’ın ABD hükümetinin güçlü dalgaların ciddi sorunlara yol açabileceği yönündeki uyarılarına ve operasyonun dikkatleri İsrail'i savaş bölgesine ek kara yolları açmaya zorlamaya yönelik diplomatik çabalardan uzaklaştıracağından korkan yetkililerin itirazlarını dikkate almadığını vurgularken, yayına göre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkililerinin, Biden yönetiminin iskeleye odaklanmasının, ajansın daha fazla kara yolu açılması yönündeki ‘çabalarını’ baltaladığına dair endişelerini dile getirmesine rağmen Biden’ın onay verdiği kaydedildi.
Kötü hava koşullarının da iskelenin inşası başladığından bu yana önemli bir sorun teşkil ettiği bilinirken, haberin devamında, “USAID'in Gazze Şeridi'nde insani yardım konusunda lider rolüne rağmen, kurumun iskeleyi kullanma kararı, yeri ve güvenliğini kimin sağlayacağı üzerinde ‘sınırlı kontrolü’ olduğu” ifadesine yer verildi.

ABD’den bir yeni başarısız proje daha

Daha önce ABD medyası, kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Biden yönetiminin Gazze Şeridi'ne insani yardım göndermek için geçici yüzer iskelenin kullanılmasından hayal kırıklığına uğradığını, çünkü projenin mütevazı hedefleri bile gerçekleştiremediğini bildirmişti.
Ardından açıklama yapmak zorunda kalan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'ye insani yardım ulaştırma vaadiyle kurulan ve olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek sökülen yüzer limanın tamamen kaldırılacağını bildirmişti.
Sullivan, Gazze'deki sorunun 'artık yardım sokmak değil, yardımın insanlara güvenli ulaşılmasını sağlamak' olduğunu savunarak "Şu an bizi meşgul eden şey, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, (bu yardımları) içeride dağıtmaktır. Bu durum, iskelenin kalan süresi hakkındaki düşüncemizde etkili oldu" diye konuşmuştu.
The Times of Israel haber sitesi de Biden yönetimini suçlarken, iskelenin faaliyete geçmesinden bu yana dalgaların, iskelenin 4 bölümünü Aşkelon ile Aşdod arasındaki bölgeye sürüklediği ve bunların tekrar çekilerek Gazze kıyısındaki iskeleye geri getirildiği belirttiği haberinde, "Bu olaylar, ABD planının ve Kıbrıs'tan Gazze'ye kadar olan deniz koridoru operasyonunun uygulanmasının karmaşıklığını ve zorluğunu ortaya koyuyor" ifadelerine yer vermişti.

BM uyarmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, ABD'nin açıklamasını memnuniyetle karşılasa da deniz yoluyla yardım ulaştırılması planının, yardımın kara yoluyla ulaştırılmasına alternatif olamayacağına dikkati çekmişti.
Kaag, İsrail'i Gazze'ye bağlayan kara geçişlerinden yardım ulaştırmanın daha kolay ve etkili olduğunu vurgularken, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, “Uluslararası toplumda yeterli malzeme sağlayamadığımız konusunda derin bir hayal kırıklığı var ve herkes en etkili yolun yardımın tırlarla Gazze'ye ulaştırılması olduğu konusunda hemfikir” ifadelerini kullanmıştı.
ABD’nin Gazze’de kurduğu geçici liman - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD yine başarısız oldu: İsrail engelini aşmak için Gazze'ye kurulan liman tamamen kaldırılacak
12 Temmuz, 15:07
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