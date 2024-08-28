Rusya, Kursk NGS ziyareti sonrası UAEA’dan net ve şeffaf değerlendirme bekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TİKA’dan Taliban kontrolündeki medyaya destek: ‘Afganistan bugün Taliban’ın Afganistan’ı'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İmamoğlu’ndan 'su' açıklaması
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada artan estetik operasyonları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig'in üçüncü haftası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
15:36
2 dk
SESLİ HABER
İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
15:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Kamala Harris seçimleri kazanırsa Elon Musk tutuklanabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
18:31
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
19:15
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İnternet kullanım oranı yüzde 88,8'e ulaştı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rusya-kursk-ngs-ziyareti-sonrasi-uaeadan-net-ve-seffaf-bir-degerlendirme-bekliyor-1087359907.html
Rusya, Kursk NGS ziyareti sonrası UAEA’dan net ve şeffaf değerlendirme bekliyor
Rusya, Kursk NGS ziyareti sonrası UAEA’dan net ve şeffaf değerlendirme bekliyor
Sputnik Türkiye
Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları inceleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T10:34+0300
2024-08-28T10:37+0300
ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
uaea
rafael mariano grossi
kursk
kursk ngs
ukrayna
ukrayna ordusu
saldırı
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090113_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_2b77499154c823a6c0f79cabd4298eca.jpg
Sputnik radyosuna, Grossi’nin sona eren Kursk NGS ziyaretini değerlendiren Mariya Zaharova, kolektif Batı'nın bu tür uluslararası örgütlerde çalışan insanları ‘susturmaya’ çalıştığını, ‘doğruyu söylemelerini ve gerçekleri teyit etmelerini engellediğini’ vurgularken, şunları kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası örgütler tarafından objektif değerlendirme konusundaki sıkıntıların sistemik bir sorun olduğuna da dikkat çekerken, “Bu (Batı'nın baskısı) sadece bu belirli yönü ve bugün yaşadığımız tarihsel dönemi ilgilendirmiyor. Bu, yavaş yavaş başlayan ancak sistemik bir temele sahip olan bir baskıdır” diye ekledi.27 Ağustos’ta Rusya’ya bağlı Kurks bölgesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları incelediğini belirterek, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.Ziyareti kapsamında santral ve civarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Grossi, "Bugün görebildiklerim doğrultusunda, santralin normale çok yakın bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim" ifadesini kullanmıştı.Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir" diye konuştu.Grossi, santrale İHA saldırıları yapıldığına dair bilgilendirme aldığını anlatarak, "Ben de santralde bulunurken bu saldırıların izlerini gördüm. Buraya gelmemin nedeni, Kursk bölgesi yakınlarında şu anda çatışmaların yaşanmasıdır. Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" dedi.Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ukraynanin-kursk-saldirisi-avrupayi-kurtarmak-icin-natoyu-cagirmak-1087343763.html
kursk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090113_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_72efe5a8da11f01c8c7a289176804704.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya kursk, ukrayna kursk, kursk saldırısı, uaea, rafael grossi, nükleer güç santrali, rusya nükleer, rusya nükleer güç,
rusya kursk, ukrayna kursk, kursk saldırısı, uaea, rafael grossi, nükleer güç santrali, rusya nükleer, rusya nükleer güç,

Rusya, Kursk NGS ziyareti sonrası UAEA’dan net ve şeffaf değerlendirme bekliyor

10:34 28.08.2024 (güncellendi: 10:37 28.08.2024)
© Sputnik / Aleksey MayşevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© Sputnik / Aleksey Mayşev
Abone ol
Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları inceleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin ziyareti sonrası konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ajanstan bu ziyaretin sonuçlarına ilişkin daha net ve objektif bir değerlendirme beklediklerini söyledi.
Sputnik radyosuna, Grossi’nin sona eren Kursk NGS ziyaretini değerlendiren Mariya Zaharova, kolektif Batı'nın bu tür uluslararası örgütlerde çalışan insanları ‘susturmaya’ çalıştığını, ‘doğruyu söylemelerini ve gerçekleri teyit etmelerini engellediğini’ vurgularken, şunları kaydetti:

Bu yapının hem değerlendirmelerini hem de çalışmalarını görüyor, izliyoruz. Ancak her seferinde elbette bu yapının pozisyonunun ülkemiz veya Moskova'nın pozisyonunu teyit etmek lehine değil, belirli bir hedef temelinde, güvenliği sağlamak ve senaryonun Kiev rejiminin herkesi ittiği felaket yolunda gelişmesini önlemek adına var olan gerçekler lehine daha objektif ve daha net bir şekilde ifade edilmesini istiyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası örgütler tarafından objektif değerlendirme konusundaki sıkıntıların sistemik bir sorun olduğuna da dikkat çekerken, “Bu (Batı'nın baskısı) sadece bu belirli yönü ve bugün yaşadığımız tarihsel dönemi ilgilendirmiyor. Bu, yavaş yavaş başlayan ancak sistemik bir temele sahip olan bir baskıdır” diye ekledi.
27 Ağustos’ta Rusya’ya bağlı Kurks bölgesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları incelediğini belirterek, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.
Ziyareti kapsamında santral ve civarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Grossi, "Bugün görebildiklerim doğrultusunda, santralin normale çok yakın bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim" ifadesini kullanmıştı.
Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir" diye konuştu.
Grossi, santrale İHA saldırıları yapıldığına dair bilgilendirme aldığını anlatarak, "Ben de santralde bulunurken bu saldırıların izlerini gördüm. Buraya gelmemin nedeni, Kursk bölgesi yakınlarında şu anda çatışmaların yaşanmasıdır. Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" dedi.
Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.
Kursk Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna'nın Kursk saldırısı: 'Avrupa'yı kurtarmak için NATO'yu çağırmak'
Dün, 22:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала