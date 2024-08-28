https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rusya-kursk-ngs-ziyareti-sonrasi-uaeadan-net-ve-seffaf-bir-degerlendirme-bekliyor-1087359907.html

Rusya, Kursk NGS ziyareti sonrası UAEA’dan net ve şeffaf değerlendirme bekliyor

Rusya, Kursk NGS ziyareti sonrası UAEA’dan net ve şeffaf değerlendirme bekliyor

Sputnik Türkiye

Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları inceleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T10:34+0300

2024-08-28T10:34+0300

2024-08-28T10:37+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

uaea

rafael mariano grossi

kursk

kursk ngs

ukrayna

ukrayna ordusu

saldırı

vladimir zelenskiy

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Sputnik radyosuna, Grossi’nin sona eren Kursk NGS ziyaretini değerlendiren Mariya Zaharova, kolektif Batı'nın bu tür uluslararası örgütlerde çalışan insanları ‘susturmaya’ çalıştığını, ‘doğruyu söylemelerini ve gerçekleri teyit etmelerini engellediğini’ vurgularken, şunları kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası örgütler tarafından objektif değerlendirme konusundaki sıkıntıların sistemik bir sorun olduğuna da dikkat çekerken, “Bu (Batı'nın baskısı) sadece bu belirli yönü ve bugün yaşadığımız tarihsel dönemi ilgilendirmiyor. Bu, yavaş yavaş başlayan ancak sistemik bir temele sahip olan bir baskıdır” diye ekledi.27 Ağustos’ta Rusya’ya bağlı Kurks bölgesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları incelediğini belirterek, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.Ziyareti kapsamında santral ve civarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Grossi, "Bugün görebildiklerim doğrultusunda, santralin normale çok yakın bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim" ifadesini kullanmıştı.Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir" diye konuştu.Grossi, santrale İHA saldırıları yapıldığına dair bilgilendirme aldığını anlatarak, "Ben de santralde bulunurken bu saldırıların izlerini gördüm. Buraya gelmemin nedeni, Kursk bölgesi yakınlarında şu anda çatışmaların yaşanmasıdır. Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" dedi.Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ukraynanin-kursk-saldirisi-avrupayi-kurtarmak-icin-natoyu-cagirmak-1087343763.html

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