Ukrayna'nın Kursk saldırısı: 'Avrupa'yı kurtarmak için NATO'yu çağırmak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
07:37
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
07:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
08:09
11 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
08:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de ve dünyada artan estetik çılgınlığı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanser tanısı koymada yapay zekanın katkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Japonların bütçeleme sistemi Kakeibo’nun popülerliği arttı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah bu operasyondan tatmin olmazsa yeni bir harekat başlatabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Telegram kurucusuna destek: Serbest bırakın
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
17:45
4 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
19:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TİKA’dan Taliban kontrolündeki medyaya destek: ‘Afganistan bugün Taliban’ın Afganistan’ı'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İmamoğlu’ndan 'su' açıklaması
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada artan estetik operasyonları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig'in üçüncü haftası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
15:36
2 dk
SESLİ HABER
İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
15:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Kamala Harris seçimleri kazanırsa Elon Musk tutuklanabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
18:31
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
19:15
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ukraynanin-kursk-saldirisi-avrupayi-kurtarmak-icin-natoyu-cagirmak-1087343763.html
Ukrayna'nın Kursk saldırısı: 'Avrupa'yı kurtarmak için NATO'yu çağırmak'
Ukrayna'nın Kursk saldırısı: 'Avrupa'yı kurtarmak için NATO'yu çağırmak'
Sputnik Türkiye
Avrupa Radyasyon Riski Komitesi'nin Bilim Sekreteri ve İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Tüketilmiş Uranyum Gözetim Komitesi'nin eski üyesi olan Dr. Chris Busby... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T22:39+0300
2024-08-27T22:39+0300
ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rafael grossi
kursk
kursk ngs
kursk bölgesi
zaporojye nükleer güç santrali
avrupa birliği
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087147161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6f76a12771c828a9e3dbd14c1dcea47.jpg
Uluslararası Atom Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi Salı günü tesisi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Santraline saldırı girişimlerinin ve 'çatışmaların nükleer santralden birkaç kilometre uzakta gerçekleşiyor olmasının büyük endişe yarattığını' vurgulamıştı.Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde Rusya sınırını aşarak gerçekleştirdiği son büyük saldırının herkesin kafasını karıştırdığını ifaden eden Busby, görünürde stratejik önemi olmayan bir bölgeyi işgal ederek Ukrayna'nın Doğu'da tam bir savunmanın gerekli olduğu bir durumda Kursk Nükleer Santrali'ni hedef aldığını ifade etti.Nükleer santralleri hedef almanın ciddi tehlikeleri hakkında düşüncelerini paylaşan Busby, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları hakkında kaleme aldığı bir önceki 'Samson Çözümü' başlıklı yazısına atıfta bulunarak 'İncil'deki Samson'un sütunları yıkıp kendisi de dahil herkesi öldürmesi gibi, her şey kaybedildiğinde elinizde kalan tek şeyin' burada daha stratejik bir bileşeni olabileceğini dile getirdi.Zaporojye'de bir erime ya da Çernobil gibi fisyon ürünlerini Avrupa'ya ve dünyaya yayan bir patlamayla sonuçlanacak bir nükleer felaketin, Avrupalıları herhangi bir alevlenmenin aşağı yönlü etkilerinden 'kurtarmak' için bölgenin Avrupa tarafından yani NATO tarafından işgaline davet edeceğine işaret eden Busby, "Görünüşe göre Ukrayna Zaporojye Nükleer Santrali'ne füze ve insansız hava aracı ile saldırmaya devam ediyor. Ancak bu santralin kendisi, delinmesi oldukça zor olan kalın beton duvarlara sahip bir basınçlı su reaktörüdür. Elbette kullanılmış yakıt havuzlarını, ek kontrol sistemlerini, soğutmalar ile bu tür daha savunmasız kısımlarını vurmak kolay" cümlelerini kaydetti.'Ukrayna Kursk'a füze ve insansız hava aracı atışı yapıyor'Kursk Nükleer Santrali meselesinin başka bir konu olduğunun altını çizen Busby, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaporojye'de olduğu gibi Rusların, Uluslararası Atom Ajansı Genel Direktörü Grossi'yi süvari olarak gönderdiğini belirten Busby, Grossi'nin Kursk'u ziyaret ettiğini ve bir nükleer kaza tehlikesi olduğunu kabul ettiğini vurguladı. Grossi'ye santral yakınlarında askeri faaliyetler olduğuna dair kanıtlar gösterildiğini ve bunun kötü bir şey olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Busby, görünüşe göre Grossi'nin Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gittiğini aktardı.'Avrupa'yı 'kurtarmak' için NATO'yu çağırmak bariz bir 'Büyük Oyun' stratejisi'Bu meseleye dair düşündü iki husus olduğunun altını çizen Busby, "Öncelikle, Kuzey Akım'ı kimin havaya uçurduğuna ilişkin tüm tartışmaların ardından, Ukrayna'nın tek bir örgüt değil, birçok örgüt olduğu açıkça görülüyor. Batı'daki bir dizi aktörden gelen girdiler ve ayrıca Ukrayna'nın kendi içindeki aktörler ve gruplar tarafından ne yapılması gerektiğine dair farklı fikirler var" dedi.Yetkinin kimde olduğuna ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Busby, açıklamasını şu cümleler devam ettirdi:Son olarak açıklamasında, çözümün ne olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Busby, "Ukrayna'nın ya da Ukrayna içindeki yahut dışındaki)aktörlerin nükleer santrallerden herhangi birine saldırı düzenlemesini engellemek için ne gerekiyorsa yapmaktır. Eğer bu reaktörlerden biri havaya uçarsa Avrupa'nın başı büyük belaya girer" cümleleriyle açıklamasını sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukrayna-ve-zaporojye-nukleer-guc-santrali-samson-cozumu-1082696123.html
kursk
kursk bölgesi
avrupa birliği
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087147161_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a6d8d95a660358225cc2b2eb7045668.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi, kursk, kursk ngs, kursk bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali, avrupa birliği, nato, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi, kursk, kursk ngs, kursk bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali, avrupa birliği, nato, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya

Ukrayna'nın Kursk saldırısı: 'Avrupa'yı kurtarmak için NATO'yu çağırmak'

22:39 27.08.2024
© Sputnik / Илья ПиталевKursk Nükleer Santrali
Kursk Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
Avrupa Radyasyon Riski Komitesi'nin Bilim Sekreteri ve İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Tüketilmiş Uranyum Gözetim Komitesi'nin eski üyesi olan Dr. Chris Busby, Kursk Nükleer Santrali çevresindeki durumla ilgili endişelerini Sputnik ile paylaştı.
Uluslararası Atom Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi Salı günü tesisi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Santraline saldırı girişimlerinin ve 'çatışmaların nükleer santralden birkaç kilometre uzakta gerçekleşiyor olmasının büyük endişe yarattığını' vurgulamıştı.
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde Rusya sınırını aşarak gerçekleştirdiği son büyük saldırının herkesin kafasını karıştırdığını ifaden eden Busby, görünürde stratejik önemi olmayan bir bölgeyi işgal ederek Ukrayna'nın Doğu'da tam bir savunmanın gerekli olduğu bir durumda Kursk Nükleer Santrali'ni hedef aldığını ifade etti.
Nükleer santralleri hedef almanın ciddi tehlikeleri hakkında düşüncelerini paylaşan Busby, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları hakkında kaleme aldığı bir önceki 'Samson Çözümü' başlıklı yazısına atıfta bulunarak 'İncil'deki Samson'un sütunları yıkıp kendisi de dahil herkesi öldürmesi gibi, her şey kaybedildiğinde elinizde kalan tek şeyin' burada daha stratejik bir bileşeni olabileceğini dile getirdi.
Zaporojye'de bir erime ya da Çernobil gibi fisyon ürünlerini Avrupa'ya ve dünyaya yayan bir patlamayla sonuçlanacak bir nükleer felaketin, Avrupalıları herhangi bir alevlenmenin aşağı yönlü etkilerinden 'kurtarmak' için bölgenin Avrupa tarafından yani NATO tarafından işgaline davet edeceğine işaret eden Busby, "Görünüşe göre Ukrayna Zaporojye Nükleer Santrali'ne füze ve insansız hava aracı ile saldırmaya devam ediyor. Ancak bu santralin kendisi, delinmesi oldukça zor olan kalın beton duvarlara sahip bir basınçlı su reaktörüdür. Elbette kullanılmış yakıt havuzlarını, ek kontrol sistemlerini, soğutmalar ile bu tür daha savunmasız kısımlarını vurmak kolay" cümlelerini kaydetti.

'Ukrayna Kursk'a füze ve insansız hava aracı atışı yapıyor'

Kursk Nükleer Santrali meselesinin başka bir konu olduğunun altını çizen Busby, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bu nükleer tesiste Çernobil gibi Yüksek Güçlü Kanal-Tipi Reaktör var ve bunların kalın beton kalkanları yok. Dolayısıyla reaktör sistemlerine doğrudan zarar verebilecek füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunmasızlar. Reaktörlerin kapalı olduğu Zaporojye'nin aksine, Kursk'ta bunlardan birinin çalıştığı görülüyor. Ve görünen o ki Ukrayna Kursk'a füze ve insansız hava aracı atışı yapıyor.
Zaporojye'de olduğu gibi Rusların, Uluslararası Atom Ajansı Genel Direktörü Grossi'yi süvari olarak gönderdiğini belirten Busby, Grossi'nin Kursk'u ziyaret ettiğini ve bir nükleer kaza tehlikesi olduğunu kabul ettiğini vurguladı. Grossi'ye santral yakınlarında askeri faaliyetler olduğuna dair kanıtlar gösterildiğini ve bunun kötü bir şey olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Busby, görünüşe göre Grossi'nin Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gittiğini aktardı.

'Avrupa'yı 'kurtarmak' için NATO'yu çağırmak bariz bir 'Büyük Oyun' stratejisi'

Bu meseleye dair düşündü iki husus olduğunun altını çizen Busby, "Öncelikle, Kuzey Akım'ı kimin havaya uçurduğuna ilişkin tüm tartışmaların ardından, Ukrayna'nın tek bir örgüt değil, birçok örgüt olduğu açıkça görülüyor. Batı'daki bir dizi aktörden gelen girdiler ve ayrıca Ukrayna'nın kendi içindeki aktörler ve gruplar tarafından ne yapılması gerektiğine dair farklı fikirler var" dedi.
Yetkinin kimde olduğuna ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Busby, açıklamasını şu cümleler devam ettirdi:
Bana öyle geliyor ki olan biten her şey kimsenin kontrolünde değil ve burada anlaşılması zor amaç ve stratejilere sahip bağımsız kaotik unsurlar var. Dolayısıyla bu yeni Kursk tiyatrosundaki olasılıklar korkutucu. Örneğin, kritik Kursk reaktörüne bir seyir füzesi fırlatmak, nükleer bir patlamaya neden olmak ve ardından Avrupa'yı 'kurtarmak' için NATO'yu çağırmak bariz bir 'Büyük Oyun' stratejisidir. Korktuğum tek şey bu. Grossi'nin Kiev'i ziyaret etmesinin de konuyu bir süre daha gündemde tutmaktan başka bir değeri yok gibi geliyor bana. Grossi bir polis değil. Grossi'nin herkese savunmasız ve çalışan bir nükleer reaktöre füze atmanın ciddi yan etkileri olduğunu söylemesine ihtiyacımız yok.
Son olarak açıklamasında, çözümün ne olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Busby, "Ukrayna'nın ya da Ukrayna içindeki yahut dışındaki)aktörlerin nükleer santrallerden herhangi birine saldırı düzenlemesini engellemek için ne gerekiyorsa yapmaktır. Eğer bu reaktörlerden biri havaya uçarsa Avrupa'nın başı büyük belaya girer" cümleleriyle açıklamasını sonlandırdı.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali: 'Samson Çözümü'
12 Nisan, 10:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала