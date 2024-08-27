https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ukraynanin-kursk-saldirisi-avrupayi-kurtarmak-icin-natoyu-cagirmak-1087343763.html

Ukrayna'nın Kursk saldırısı: 'Avrupa'yı kurtarmak için NATO'yu çağırmak'

Ukrayna'nın Kursk saldırısı: 'Avrupa'yı kurtarmak için NATO'yu çağırmak'

Sputnik Türkiye

Avrupa Radyasyon Riski Komitesi'nin Bilim Sekreteri ve İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Tüketilmiş Uranyum Gözetim Komitesi'nin eski üyesi olan Dr. Chris Busby... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T22:39+0300

2024-08-27T22:39+0300

2024-08-27T22:39+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

rafael grossi

kursk

kursk ngs

kursk bölgesi

zaporojye nükleer güç santrali

avrupa birliği

nato

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Uluslararası Atom Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi Salı günü tesisi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Santraline saldırı girişimlerinin ve 'çatışmaların nükleer santralden birkaç kilometre uzakta gerçekleşiyor olmasının büyük endişe yarattığını' vurgulamıştı.Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde Rusya sınırını aşarak gerçekleştirdiği son büyük saldırının herkesin kafasını karıştırdığını ifaden eden Busby, görünürde stratejik önemi olmayan bir bölgeyi işgal ederek Ukrayna'nın Doğu'da tam bir savunmanın gerekli olduğu bir durumda Kursk Nükleer Santrali'ni hedef aldığını ifade etti.Nükleer santralleri hedef almanın ciddi tehlikeleri hakkında düşüncelerini paylaşan Busby, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları hakkında kaleme aldığı bir önceki 'Samson Çözümü' başlıklı yazısına atıfta bulunarak 'İncil'deki Samson'un sütunları yıkıp kendisi de dahil herkesi öldürmesi gibi, her şey kaybedildiğinde elinizde kalan tek şeyin' burada daha stratejik bir bileşeni olabileceğini dile getirdi.Zaporojye'de bir erime ya da Çernobil gibi fisyon ürünlerini Avrupa'ya ve dünyaya yayan bir patlamayla sonuçlanacak bir nükleer felaketin, Avrupalıları herhangi bir alevlenmenin aşağı yönlü etkilerinden 'kurtarmak' için bölgenin Avrupa tarafından yani NATO tarafından işgaline davet edeceğine işaret eden Busby, "Görünüşe göre Ukrayna Zaporojye Nükleer Santrali'ne füze ve insansız hava aracı ile saldırmaya devam ediyor. Ancak bu santralin kendisi, delinmesi oldukça zor olan kalın beton duvarlara sahip bir basınçlı su reaktörüdür. Elbette kullanılmış yakıt havuzlarını, ek kontrol sistemlerini, soğutmalar ile bu tür daha savunmasız kısımlarını vurmak kolay" cümlelerini kaydetti.'Ukrayna Kursk'a füze ve insansız hava aracı atışı yapıyor'Kursk Nükleer Santrali meselesinin başka bir konu olduğunun altını çizen Busby, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaporojye'de olduğu gibi Rusların, Uluslararası Atom Ajansı Genel Direktörü Grossi'yi süvari olarak gönderdiğini belirten Busby, Grossi'nin Kursk'u ziyaret ettiğini ve bir nükleer kaza tehlikesi olduğunu kabul ettiğini vurguladı. Grossi'ye santral yakınlarında askeri faaliyetler olduğuna dair kanıtlar gösterildiğini ve bunun kötü bir şey olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Busby, görünüşe göre Grossi'nin Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gittiğini aktardı.'Avrupa'yı 'kurtarmak' için NATO'yu çağırmak bariz bir 'Büyük Oyun' stratejisi'Bu meseleye dair düşündü iki husus olduğunun altını çizen Busby, "Öncelikle, Kuzey Akım'ı kimin havaya uçurduğuna ilişkin tüm tartışmaların ardından, Ukrayna'nın tek bir örgüt değil, birçok örgüt olduğu açıkça görülüyor. Batı'daki bir dizi aktörden gelen girdiler ve ayrıca Ukrayna'nın kendi içindeki aktörler ve gruplar tarafından ne yapılması gerektiğine dair farklı fikirler var" dedi.Yetkinin kimde olduğuna ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Busby, açıklamasını şu cümleler devam ettirdi:Son olarak açıklamasında, çözümün ne olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Busby, "Ukrayna'nın ya da Ukrayna içindeki yahut dışındaki)aktörlerin nükleer santrallerden herhangi birine saldırı düzenlemesini engellemek için ne gerekiyorsa yapmaktır. Eğer bu reaktörlerden biri havaya uçarsa Avrupa'nın başı büyük belaya girer" cümleleriyle açıklamasını sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukrayna-ve-zaporojye-nukleer-guc-santrali-samson-cozumu-1082696123.html

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