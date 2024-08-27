https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/pentagon-abd-ukraynaya-tedarik-edilen-silahlarin-kullanimi-uzerindeki-kisitlamalari-kaldirmayi-1087344553.html

Pentagon: ABD, Ukrayna'ya tedarik edilen silahların kullanımı üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı planlamıyor

Pentagon: ABD, Ukrayna'ya tedarik edilen silahların kullanımı üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı planlamıyor

Sputnik Türkiye

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin Ukrayna ordusuna verilen silahların Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanımı üzerindeki... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T22:58+0300

2024-08-27T22:58+0300

2024-08-27T22:57+0300

ukrayna krizi

patrick ryder

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna

rusya

silah tedariki

kısıtlama

vladimir zelenskiy

sergey lavrov

kremlin

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna’ya tedarik edilen Amerikan silahlarının Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanımı üzerindeki mevcut kısıtlamaları kaldırmayı planlamadığını söyledi.‘ABD’li yetkililerin Vladimir Zelenskiy'in şikayetleri karşısında Ukrayna'ya tedarik edilen silahların kullanımı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı’ sorusunu Ryder, "Politikamızda herhangi bir değişiklik yok. Ukrayna, sınır ötesi saldırılara karşı kendini savunmak ve karşılık vermek için ABD askeri yardımını kullanabilir. Ancak uzak mesafelere ve Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılar konusunda politikamız aynı” şeklinde yanıtladı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı asker eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-disisleri-abdnin-ukrayna-ordusunun-rusyaya-saldirilarina-karismasinin-sonuclari-konusunda-1087323649.html

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patrick ryder, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, rusya, silah tedariki, kısıtlama, vladimir zelenskiy, sergey lavrov, kremlin, nato