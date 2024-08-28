https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-ordusu-ukraynanin-sumi-bolgesinde-himars-hangarini-havaya-ucurdu-1087362794.html

Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde HIMARS hangarını havaya uçurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde HIMARS hangarını havaya uçurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde HIMARS çoklu roketatarın bulunduğu hangarı imha ettiği belirtildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T11:26+0300

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ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya hava ve uzay kuvvetleri

ukrayna

himars

hava saldırısı

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının Sumı Bölgesi’ndeki Kondratovka köyü yakınlarında yer alan ve içinde HIMARS çoklu roketatarın bulunduğu tespit edilen bir hangara saldırdığı bildirildi.Saldırı sonucu HIMARS’ın yanı sıra, ayrıca 6 roket seti, bir nakliye ve yükleme aracı ve bir takip aracının imha edildiği kaydedildi.İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava ve uzay kuvvetleri, ukrayna, himars, hava saldırısı, ukrayna ordusu