https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-ordusu-ukraynanin-sumi-bolgesinde-himars-hangarini-havaya-ucurdu-1087362794.html
Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde HIMARS hangarını havaya uçurdu
Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde HIMARS hangarını havaya uçurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde HIMARS çoklu roketatarın bulunduğu hangarı imha ettiği belirtildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T11:26+0300
2024-08-28T11:26+0300
2024-08-28T11:33+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya hava ve uzay kuvvetleri
ukrayna
himars
hava saldırısı
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının Sumı Bölgesi’ndeki Kondratovka köyü yakınlarında yer alan ve içinde HIMARS çoklu roketatarın bulunduğu tespit edilen bir hangara saldırdığı bildirildi.Saldırı sonucu HIMARS’ın yanı sıra, ayrıca 6 roket seti, bir nakliye ve yükleme aracı ve bir takip aracının imha edildiği kaydedildi.İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/polonyadan-ukraynanin-savas-ucagi-talebine-ret-kendimize-lazim-1087359403.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava ve uzay kuvvetleri, ukrayna, himars, hava saldırısı, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava ve uzay kuvvetleri, ukrayna, himars, hava saldırısı, ukrayna ordusu
Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde HIMARS hangarını havaya uçurdu
11:26 28.08.2024 (güncellendi: 11:33 28.08.2024)
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde HIMARS çoklu roketatarın bulunduğu hangarı imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının Sumı Bölgesi’ndeki Kondratovka köyü yakınlarında yer alan ve içinde HIMARS çoklu roketatarın bulunduğu tespit edilen bir hangara saldırdığı bildirildi.
Saldırı sonucu HIMARS’ın yanı sıra, ayrıca 6 roket seti, bir nakliye ve yükleme aracı ve bir takip aracının imha edildiği kaydedildi.
İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.