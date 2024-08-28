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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-diplomat-ulyanov-rusya-uaeayi-olaganustu-toplantiya-cagirmayi-planlamiyor-1087347755.html
Rus diplomat Ulyanov: Rusya UAEA’yı olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamıyor
Rus diplomat Ulyanov: Rusya UAEA’yı olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamıyor
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T01:32+0300
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rafael mariano grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
kursk
nükleer santral
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamadığını, ancak durumun hızla değişebileceğini söyledi.Rus basınına komnuşan Ulyanov, “UAEA Genel Direktörünün Kiev'deki görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemezliği mesajını ileteceğini umuyoruz. Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını ele almak üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı şimdilik planlamıyoruz, ancak yarın olayların gidişatına bağlı olarak her şey değişebilir” dedi.Rus diplomat, Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durumun ‘olağanüstü bir toplantı yapılmasına gerek kalmadığı takdirde’ kurulun 9 Eylül'deki olağan oturumunda ele alınacağını kaydetti.UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.Önümüzdeki hafta Kiev’i ziyaret ederek Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi planladığını anlatan Grossi, görüşmenin en önemli konusunun UAEA’nın Moskova ve Kiev ile diyalogunun sürdürülmesi olacağını, iletişim kanallarının açık kalması ve etkileşimin devam etmesi gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kursk-nukleer-santralini-ziyaret-eden-grossi-konumu-ne-olursa-olsun-hicbir-nukleer-santrale-saldiri-1087340338.html
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rafael mariano grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), kursk, nükleer santral, mihail ulyanov, zaporojskaya nükleer enerji santrali
rafael mariano grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), kursk, nükleer santral, mihail ulyanov, zaporojskaya nükleer enerji santrali

Rus diplomat Ulyanov: Rusya UAEA’yı olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamıyor

01:32 28.08.2024
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rus diplomat Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı şimdilik planlamadığını belirtti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamadığını, ancak durumun hızla değişebileceğini söyledi.
Rus basınına komnuşan Ulyanov, “UAEA Genel Direktörünün Kiev'deki görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemezliği mesajını ileteceğini umuyoruz. Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını ele almak üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı şimdilik planlamıyoruz, ancak yarın olayların gidişatına bağlı olarak her şey değişebilir” dedi.
Rus diplomat, Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durumun ‘olağanüstü bir toplantı yapılmasına gerek kalmadığı takdirde’ kurulun 9 Eylül'deki olağan oturumunda ele alınacağını kaydetti.
UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.
Önümüzdeki hafta Kiev’i ziyaret ederek Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi planladığını anlatan Grossi, görüşmenin en önemli konusunun UAEA’nın Moskova ve Kiev ile diyalogunun sürdürülmesi olacağını, iletişim kanallarının açık kalması ve etkileşimin devam etmesi gerektiğini belirtmişti.
Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
DÜNYA
Kursk Nükleer Santrali’ni ziyaret eden Grossi: Konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırı kabul edilemez
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