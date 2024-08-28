https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-diplomat-ulyanov-rusya-uaeayi-olaganustu-toplantiya-cagirmayi-planlamiyor-1087347755.html

Rus diplomat Ulyanov: Rusya UAEA’yı olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamıyor

Rus diplomat Ulyanov: Rusya UAEA’yı olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamıyor

Sputnik Türkiye

Rus diplomat Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T01:32+0300

2024-08-28T01:32+0300

2024-08-28T01:31+0300

ukrayna krizi

rafael mariano grossi

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

kursk

nükleer santral

mihail ulyanov

zaporojskaya nükleer enerji santrali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079133265_0:147:2501:1553_1920x0_80_0_0_d0d44d7aec7c45fc27097a5e34fe9c9e.jpg

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamadığını, ancak durumun hızla değişebileceğini söyledi.Rus basınına komnuşan Ulyanov, “UAEA Genel Direktörünün Kiev'deki görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemezliği mesajını ileteceğini umuyoruz. Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını ele almak üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı şimdilik planlamıyoruz, ancak yarın olayların gidişatına bağlı olarak her şey değişebilir” dedi.Rus diplomat, Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durumun ‘olağanüstü bir toplantı yapılmasına gerek kalmadığı takdirde’ kurulun 9 Eylül'deki olağan oturumunda ele alınacağını kaydetti.UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.Önümüzdeki hafta Kiev’i ziyaret ederek Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi planladığını anlatan Grossi, görüşmenin en önemli konusunun UAEA’nın Moskova ve Kiev ile diyalogunun sürdürülmesi olacağını, iletişim kanallarının açık kalması ve etkileşimin devam etmesi gerektiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kursk-nukleer-santralini-ziyaret-eden-grossi-konumu-ne-olursa-olsun-hicbir-nukleer-santrale-saldiri-1087340338.html

kursk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rafael mariano grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), kursk, nükleer santral, mihail ulyanov, zaporojskaya nükleer enerji santrali