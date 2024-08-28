https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rus-diplomat-ulyanov-rusya-uaeayi-olaganustu-toplantiya-cagirmayi-planlamiyor-1087347755.html
Rus diplomat Ulyanov: Rusya UAEA’yı olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamıyor
Rus diplomat Ulyanov: Rusya UAEA’yı olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamıyor
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T01:32+0300
2024-08-28T01:32+0300
2024-08-28T01:31+0300
ukrayna krizi
rafael mariano grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
kursk
nükleer santral
mihail ulyanov
zaporojskaya nükleer enerji santrali
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamadığını, ancak durumun hızla değişebileceğini söyledi.Rus basınına komnuşan Ulyanov, “UAEA Genel Direktörünün Kiev'deki görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemezliği mesajını ileteceğini umuyoruz. Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını ele almak üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı şimdilik planlamıyoruz, ancak yarın olayların gidişatına bağlı olarak her şey değişebilir” dedi.Rus diplomat, Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durumun ‘olağanüstü bir toplantı yapılmasına gerek kalmadığı takdirde’ kurulun 9 Eylül'deki olağan oturumunda ele alınacağını kaydetti.UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.Önümüzdeki hafta Kiev’i ziyaret ederek Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi planladığını anlatan Grossi, görüşmenin en önemli konusunun UAEA’nın Moskova ve Kiev ile diyalogunun sürdürülmesi olacağını, iletişim kanallarının açık kalması ve etkileşimin devam etmesi gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kursk-nukleer-santralini-ziyaret-eden-grossi-konumu-ne-olursa-olsun-hicbir-nukleer-santrale-saldiri-1087340338.html
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rafael mariano grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), kursk, nükleer santral, mihail ulyanov, zaporojskaya nükleer enerji santrali
rafael mariano grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), kursk, nükleer santral, mihail ulyanov, zaporojskaya nükleer enerji santrali
Rus diplomat Ulyanov: Rusya UAEA’yı olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamıyor
Rus diplomat Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı şimdilik planlamadığını belirtti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını görüşmek üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı planlamadığını, ancak durumun hızla değişebileceğini söyledi.
Rus basınına komnuşan Ulyanov, “UAEA Genel Direktörünün Kiev'deki görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemezliği mesajını ileteceğini umuyoruz. Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santraline yönelik saldırılarını ele almak üzere UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmayı şimdilik planlamıyoruz, ancak yarın olayların gidişatına bağlı olarak her şey değişebilir” dedi.
Rus diplomat, Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerindeki durumun ‘olağanüstü bir toplantı yapılmasına gerek kalmadığı takdirde’ kurulun 9 Eylül'deki olağan oturumunda ele alınacağını kaydetti.
UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.
Önümüzdeki hafta Kiev’i ziyaret ederek Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi planladığını anlatan Grossi, görüşmenin en önemli konusunun UAEA’nın Moskova ve Kiev ile diyalogunun sürdürülmesi olacağını, iletişim kanallarının açık kalması ve etkileşimin devam etmesi gerektiğini belirtmişti.