https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kursk-nukleer-santralini-ziyaret-eden-grossi-konumu-ne-olursa-olsun-hicbir-nukleer-santrale-saldiri-1087340338.html

Kursk Nükleer Santrali’ni ziyaret eden Grossi: Konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırı kabul edilemez

Kursk Nükleer Santrali’ni ziyaret eden Grossi: Konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırı kabul edilemez

Sputnik Türkiye

UAEA Genel Direktörü Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırının kabul... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T20:01+0300

2024-08-27T20:01+0300

2024-08-27T20:06+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

uaea

rafael mariano grossi

kursk bölgesi

nükleer santral

kurçatov

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etti.X platformundaki hesabından nükleer santraldeki durumu 'ciddi' olarak nitelendiren Grossi, Ajansın her yerde nükleer güvenliğe destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.Grossi, "Bugün durumun ciddi olduğu Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'ndeydim" diye yazan Grossi, nükleer kazayı önlemenin 'hayati önem' taşıdığını vurguladı.Grossi ve beraberindeki heyet, bugün Ukrayna ordusunun hedefindeki Kursk Nükleer Santrali’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bu sabah saatlerinde Kursk NGS'nin bulunduğu Kurçatov kentine ulaşan Grossi ve başkanlığındaki heyet, santraldeki güvenlik durumuyla ilgili kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.UAEA’nın dünya çapında nükleer tesislerin nükleer ve fiziksel güvenlik düzeninin sürdürülmesinden sorumlu olduğunu vurgulayan Grossi, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetini kabul ederek, durumu bizzat değerlendirmek ve Rus meslektaşlarıyla birlikte bir takım çözümler bulmak için ekibiyle birlikte Kursk Nükleer Santrali’ne gelme kararı aldığının altını çizdi.Önümüzdeki hafta Kiev’i ziyaret ederek Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi planladığını anlatan Grossi, görüşmenin en önemli konusunun UAEA’nın Moskova ve Kiev ile diyalogunun sürdürülmesi olacağını, iletişim kanallarının açık kalması ve etkileşimin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/uaea-genel-direktoru-grossi-kursk-bolgesinde-nukleer-olay-tehlikesi-bulunuyor-1087325631.html

kursk bölgesi

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, rafael mariano grossi, kursk bölgesi, nükleer santral, kurçatov