https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rtuk-duyurdu-radyo-ve-televizyonlara-ceza-1087386019.html

RTÜK duyurdu: Radyo ve televizyonlara ceza

RTÜK duyurdu: Radyo ve televizyonlara ceza

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında Tele1, Flash Haber, Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e kullanılan ifadeler ve ticari... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T18:44+0300

2024-08-28T18:44+0300

2024-08-28T18:46+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

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RTÜK, yayın kurallarını ihlal eden Tele1, Flash Haber, Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e ceza verdi.Kullanılan ifadeler uygun değilRTÜK, "4 Soru 4 Yanıt" adlı programdan dolayı Tele1'e ve "Cemil Kılıç ile Aydınlanma" programı ile Flash Haber'e idari para cezası uyguladı. Kararda kullanılan ifadelerin yayıncılığa aykırı olduğu açıklandı.Radyolara reklam cezasıKurul, ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymayan Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e de ceza verdi.

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, reyting, radyo, televizyon