https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/rtuk-duyurdu-radyo-ve-televizyonlara-ceza-1087386019.html
RTÜK duyurdu: Radyo ve televizyonlara ceza
RTÜK duyurdu: Radyo ve televizyonlara ceza
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında Tele1, Flash Haber, Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e kullanılan ifadeler ve ticari... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T18:44+0300
2024-08-28T18:44+0300
2024-08-28T18:46+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ceza
reyting
radyo
televizyon
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RTÜK, yayın kurallarını ihlal eden Tele1, Flash Haber, Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e ceza verdi.Kullanılan ifadeler uygun değilRTÜK, "4 Soru 4 Yanıt" adlı programdan dolayı Tele1'e ve "Cemil Kılıç ile Aydınlanma" programı ile Flash Haber'e idari para cezası uyguladı. Kararda kullanılan ifadelerin yayıncılığa aykırı olduğu açıklandı.Radyolara reklam cezasıKurul, ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymayan Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e de ceza verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rtuk-sosis-partisi-gidatopya-adli-yapim-hakkinda--inceleme-baslatti-sapkin-icerik-1086168967.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, reyting, radyo, televizyon
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, reyting, radyo, televizyon
RTÜK duyurdu: Radyo ve televizyonlara ceza
18:44 28.08.2024 (güncellendi: 18:46 28.08.2024)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında Tele1, Flash Haber, Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e kullanılan ifadeler ve ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymamaları nedeniyle idari yaptırım uyguladı.
RTÜK, yayın kurallarını ihlal eden Tele1, Flash Haber, Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e ceza verdi.
Kullanılan ifadeler uygun değil
RTÜK, "4 Soru 4 Yanıt" adlı programdan dolayı Tele1'e ve "Cemil Kılıç ile Aydınlanma" programı ile Flash Haber'e idari para cezası uyguladı. Kararda kullanılan ifadelerin yayıncılığa aykırı olduğu açıklandı.
Kurul, ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymayan Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e de ceza verdi.