https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/eski-cia-ajani-zelenskiy-hitlerin-kaderini-yasayacak-1087366255.html

Eski CIA ajanı: Zelenskiy, Hitler'in kaderini yaşayacak

Eski CIA ajanı: Zelenskiy, Hitler'in kaderini yaşayacak

Sputnik Türkiye

Eski CIA ajanı Jonson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Adolf Hitler'in son günlerindeki kaderini yaşayacağı öngörüsünde bulundu. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T12:10+0300

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ukrayna krizi

larry johnson

vladimir zelenskiy

hitler

adolf hitler

hitler almanyası

nazi

nazi almanyası

kokain

ukrayna

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Daniel Davis / Deep Dive adlı YouTube kanalına demeç veren emekli CIA istihbarat görevlisi ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bekleyen akıbetle ilgili görüşlerini paylaştı.Johnson, "Adolf Hitler'in bir sığınakta geçirdiği son günlerle ilgili, gerçeklikten büyük ölçüde koparılmış hikayeleri biliyoruz. Zelenskiy, özellikle fiiliyatta zaferler olmadığı halde zaferler kazandıklarını iddia ederek benzer bir senaryoyu tekrarlıyor" dedi.Zelenskiy ve Hitler'in davranışlarındaki benzerliklerden de bahseden Johnson, Nazi liderinin yaşamının son yıllarında 'hayali birlikleri' harekete geçirdiğini ve insanlara yapamayacakları şeyleri yapmalarını emrettiğini anımsattı.Zelenskiy'e 'kokain kovboyu' lakabının boşuna takılmadığını kaydeden eski CIA ajanı, bu durumun Zelenskiy'in muhakeme gücünü açık bir şekilde etkilediğinin altını çizdi.

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larry johnson, vladimir zelenskiy, hitler, adolf hitler, hitler almanyası, nazi, nazi almanyası, kokain, ukrayna, ukrayna krizi