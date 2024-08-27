https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/zelenskiy-rus-ihalari-ciddi-tehdit-olusturuyor-1087345343.html

Zelenskiy: Rus İHA’ları ciddi tehdit oluşturuyor

Zelenskiy: Rus İHA’ları ciddi tehdit oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ‘Orlan’ insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna ordusu için ciddi bir sorun olduğunu belirtti. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T23:41+0300

2024-08-27T23:41+0300

2024-08-27T23:40+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

insansız hava aracı (iha)

orlan

ukrayna silahlı kuvvetleri

patriot

keşif

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında Rus ‘Orlan’ İHA'larının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.Zelenskiy, “Çok sayıda keşif dronları var ve bu gerçekten ciddi bir tehdit" dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus İHA'larına karşı hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yeterli aracı olmadığından yakınan Zelenskiy, “Örneğin Patriot'u Orlan'ı düşürmek için kullanmazsınız değil mi? Çünkü çok pahalı” diye konuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Orlan’ İHA’larının özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana aktif olarak kullanıldığını ve vazgeçilmez bir keşif ve ateş ayarlama aracı olarak kendilerini kanıtladığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-savas-pilotlari-kursk-bolgesinde-ukraynanin-asker-ve-techizat-yiginagini-vurdu-1087332080.html

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Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, insansız hava aracı (iha), orlan, ukrayna silahlı kuvvetleri, patriot, keşif