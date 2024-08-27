https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/zelenskiy-rus-ihalari-ciddi-tehdit-olusturuyor-1087345343.html
Zelenskiy: Rus İHA’ları ciddi tehdit oluşturuyor
Zelenskiy: Rus İHA’ları ciddi tehdit oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ‘Orlan’ insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna ordusu için ciddi bir sorun olduğunu belirtti. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T23:41+0300
2024-08-27T23:41+0300
2024-08-27T23:40+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
insansız hava aracı (iha)
orlan
ukrayna silahlı kuvvetleri
patriot
keşif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087250392_0:234:2841:1832_1920x0_80_0_0_bc024a364c1ddbd8945f79e38e4fa1d8.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında Rus ‘Orlan’ İHA'larının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.Zelenskiy, “Çok sayıda keşif dronları var ve bu gerçekten ciddi bir tehdit" dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus İHA'larına karşı hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yeterli aracı olmadığından yakınan Zelenskiy, “Örneğin Patriot'u Orlan'ı düşürmek için kullanmazsınız değil mi? Çünkü çok pahalı” diye konuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Orlan’ İHA’larının özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana aktif olarak kullanıldığını ve vazgeçilmez bir keşif ve ateş ayarlama aracı olarak kendilerini kanıtladığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-savas-pilotlari-kursk-bolgesinde-ukraynanin-asker-ve-techizat-yiginagini-vurdu-1087332080.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087250392_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_7eb298da71682634631f0bf2b0e8d166.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, insansız hava aracı (iha), orlan, ukrayna silahlı kuvvetleri, patriot, keşif
vladimir zelenskiy, insansız hava aracı (iha), orlan, ukrayna silahlı kuvvetleri, patriot, keşif
Zelenskiy: Rus İHA’ları ciddi tehdit oluşturuyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ‘Orlan’ insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna ordusu için ciddi bir sorun olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında Rus ‘Orlan’ İHA'larının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.
Zelenskiy, “Çok sayıda keşif dronları var ve bu gerçekten ciddi bir tehdit" dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus İHA'larına karşı hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yeterli aracı olmadığından yakınan Zelenskiy, “Örneğin Patriot'u Orlan'ı düşürmek için kullanmazsınız değil mi? Çünkü çok pahalı” diye konuştu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Orlan’ İHA’larının özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana aktif olarak kullanıldığını ve vazgeçilmez bir keşif ve ateş ayarlama aracı olarak kendilerini kanıtladığını belirtmişti.