https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/peskov-rusyanin-avrupaya-gaz-tedariki-icin-alternatif-rotasi-turkiye-1087371769.html

Peskov: Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariki için alternatif rotası Türkiye

Peskov: Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariki için alternatif rotası Türkiye

Sputnik Türkiye

Zelenskiy’in 'Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşmasını uzatmayacağına' yönelik açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T13:19+0300

2024-08-28T13:19+0300

2024-08-28T13:24+0300

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Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Ukraynalı yetkililerin Rus gazının transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddetmesiyle ilgili değerlendirmesinde, “Alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.Gazprom ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit sözleşmesinin uzatılmaması kararı, bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından açıklanmıştı.‘Kursk NGS’ye yapılan saldırılarda Kiev'in suçu aşikar’Toplantının devamında, Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafındaki Ukrayna ordusunun saldırılarının yarattığı sonuçları inceleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin ziyareti ve sonuçlarına da değinen Peskov, ajansın ‘malum nedenlerden dolayı’ Ukrayna’nın suçunu resmi olarak ortaya koyamayacağına dikkat çekti.Kiev'in nükleer tehlikeyi körüklemekteki suçunun aşikar olduğunu ifade eden Peskov, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:Gün içerisinde Grossi’nin ziyaretini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ajanstan bu ziyaretin sonuçlarına ilişkin daha net ve objektif bir değerlendirme beklediklerini söylemişti.Sputnik radyosuna, Grossi’nin sona eren Kursk NGS ziyaretini değerlendiren Zaharova, kolektif Batı'nın bu tür uluslararası örgütlerde çalışan insanları ‘susturmaya’ çalıştığını, ‘doğruyu söylemelerini ve gerçekleri teyit etmelerini engellediğini’ vurgularken, şunları kaydetti:27 Ağustos’ta Rusya’ya bağlı Kurks bölgesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları incelediğini belirterek, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-bayraktar-turkiye-avrupanin-arz-guvenligine-katki-saglayan-lider-ulke-haline-geldi-1086891599.html

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