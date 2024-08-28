Peskov: Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariki için alternatif rotası Türkiye
13:19 28.08.2024 (güncellendi: 13:24 28.08.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Zelenskiy’in 'Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşmasını uzatmayacağına' yönelik açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik etmek için alternatif rotalara sahip olduğunu vurgularken, “Türkiye'de bir merkez oluşturmayla ilgili çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Ukraynalı yetkililerin Rus gazının transit geçişine ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddetmesiyle ilgili değerlendirmesinde, “Alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Gazprom ile 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit sözleşmesinin uzatılmaması kararı, bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından açıklanmıştı.
‘Kursk NGS’ye yapılan saldırılarda Kiev'in suçu aşikar’
Toplantının devamında, Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) etrafındaki Ukrayna ordusunun saldırılarının yarattığı sonuçları inceleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin ziyareti ve sonuçlarına da değinen Peskov, ajansın ‘malum nedenlerden dolayı’ Ukrayna’nın suçunu resmi olarak ortaya koyamayacağına dikkat çekti.
Kiev'in nükleer tehlikeyi körüklemekteki suçunun aşikar olduğunu ifade eden Peskov, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
Grossi, santraldeki insansız hava aracı saldırılarının sonuçlarını gördü, bu saldırıların yaratabileceği tehdidi ve devam etmekte olan potansiyel tehdidi değerlendirdi. Ancak belli nedenlerden dolayı UAEA bu saldırıların sorumlularını açıklama yetkisinin olmadığına atıfta bulunuyor. Buna rağmen burada her şey o kadar açık ki bu konuda elbette hiçbir soru yok. Kursk NGS’ye saldıran Ukrayna tarafının nükleer tehlikenin körüklenmesindeki suçu çok açık.
Gün içerisinde Grossi’nin ziyaretini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ajanstan bu ziyaretin sonuçlarına ilişkin daha net ve objektif bir değerlendirme beklediklerini söylemişti.
Sputnik radyosuna, Grossi’nin sona eren Kursk NGS ziyaretini değerlendiren Zaharova, kolektif Batı'nın bu tür uluslararası örgütlerde çalışan insanları ‘susturmaya’ çalıştığını, ‘doğruyu söylemelerini ve gerçekleri teyit etmelerini engellediğini’ vurgularken, şunları kaydetti:
Bu yapının hem değerlendirmelerini hem de çalışmalarını görüyor, izliyoruz. Ancak her seferinde elbette bu yapının pozisyonunun ülkemiz veya Moskova'nın pozisyonunu teyit etmek lehine değil, belirli bir hedef temelinde, güvenliği sağlamak ve senaryonun Kiev rejiminin herkesi ittiği felaket yolunda gelişmesini önlemek adına var olan gerçekler lehine daha objektif ve daha net bir şekilde ifade edilmesini istiyoruz.
27 Ağustos’ta Rusya’ya bağlı Kurks bölgesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları incelediğini belirterek, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.