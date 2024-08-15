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Bakan Bayraktar: Türkiye, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider ülke haline geldi
Bakan Bayraktar: Türkiye, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider ülke haline geldi
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BOTAŞ'ın 50’nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne katılarak burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü altyapısı... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T18:34+0300
2024-08-15T18:34+0300
politika
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
enerji
enerji güvenliği
avrupa
lng
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye, artık kendi doğal gazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmiş ve güçlü altyapısı sayesinde ihracat kabiliyeti olan bölgesinin ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider bir ülke haline gelmiştir” dedi.Türkiye’nin, yaklaşık 50 milyar metreküplük yıllık tüketimiyle Avrupa'nın en büyük 4’üncü doğal gaz pazarına sahip ülkesi olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu cümleleri kaydetti:'Ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz'Türkiye’nin enerji talebini sorunsuz karşılamaya ve arz güvenliğini tesis etmeye yönelik depolama yatırımları yaptıklarını dile getiren Bayraktar, “Özellikle kış aylarında arıza, kesinti gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak amacıyla doğal gazın bir bölümünü depolamak üzere çalışmalar yürüttük. Biri Silivri’de diğeri de Tuz Gölü’nde olmak üzere iki yeraltı depolama projesini hayata geçirdik. Bugün itibariyle Silivri’nin 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü’nün de 1,2 milyar metreküp olmak üzere toplam 5,8 metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor. Ülkemizin doğal gaz depolama kapasitesini arttırarak arz güvenliğimizi daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz” diye konuştu.'LNG alma kapasitemizi yaklaşık 160 milyon metreküp seviyesine taşıdık'BOTAŞ vasıtasıyla hayata geçirilen yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi yatırımlarının, Türkiye’nin ucuz ve güvenli enerjiye erişiminde etkin rol oynadığının altını çizen Bayraktar, “Dörtyol’da, Saros’ta ve Aliağa’da FSRU’larımız bulunuyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ FSRU tesisinde 2021 yılında devreye alınan Milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, 28 milyon metreküplük günlük gazlaştırma kapasitesine sahip. 110 milyon metreküplük doğal gaz depolama kapasitesiyle de enerji arz güvenliğimizde kritik rol üstleniyor. Saros FSRU Terminali, ülkemizin doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek doğal gaz iletim ve ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra Marmaraereğlisi ve yine İzmir Aliağa’da LNG terminallerimiz var. Marmaraereğlisi LNG Terminali, günlük 37 milyon metreküp doğal gazın iletim hattına girişini sağlıyor. Bugün itibarıyla LNG alma kapasitemizi 8 yılda 5 kat artırmış durumdayız. 2016’da 30 milyon metreküp olan günlük sıvılaştırılmış LNG alma kapasitemizi bugün yaklaşık 160 milyon metreküp seviyesine taşıdık. Bu sayede Türkiye ihtiyacı olan gazın yarısını rahatlıkla sıvılaştırılmış doğal gaz ile tedarik edebilecek altyapıya sahip oldu” şeklinde konuştu.Türkiye'de 81 ilde 862 yerleşim yeri ve yaklaşık 212 organize sanayi bölgesinde doğal gaz kullanıldığını, yaklaşık 72 milyon vatandaşın doğal gaza ulaşabildiğini aktaran Bayraktar, Türkiye'nin 20 bin kilometrelik iletim, 200 bin kilometrelik dağıtım hattına sahip olduğunu vurguladı.'Türkiye, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider ülke haline geldi'Türkiye’nin artan gaz kaynaklarıyla Avrupa'ya gaz sağlayan bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, “Türkiye, Karadeniz’deki doğal gaz keşfi ile, doğal gaz üretimi ile artık kendi doğalgazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmiş, güçlü altyapısı ve tedarik portföyü sayesinde ihracat kabiliyeti olan bölgesinin ve Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider bir ülke haline gelmiştir. Ülkemizin bu anlamda markası bayrak taşıyıcısı BOTAŞ’tır” değerlendirmesinde bulundu.
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, enerji, enerji güvenliği, avrupa, lng, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, enerji, enerji güvenliği, avrupa, lng, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

Bakan Bayraktar: Türkiye, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider ülke haline geldi

18:34 15.08.2024
© AA / Erçin ErtürkEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / Erçin Ertürk
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BOTAŞ'ın 50’nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne katılarak burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü altyapısı sayesinde ihracat kabiliyeti olan bölgesinin ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider bir ülke haline geldiğini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye, artık kendi doğal gazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmiş ve güçlü altyapısı sayesinde ihracat kabiliyeti olan bölgesinin ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider bir ülke haline gelmiştir” dedi.
Türkiye’nin, yaklaşık 50 milyar metreküplük yıllık tüketimiyle Avrupa'nın en büyük 4’üncü doğal gaz pazarına sahip ülkesi olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu cümleleri kaydetti:
Bu denli büyük miktarlarda doğal gazı kesintisiz bir şekilde tüketiciye sunabilmek güçlü bir altyapıya sahip olmayı gerektiriyor. Malumunuz olduğu üzere güçlü bir altyapı için boru hatları kritik önemde. Bugüne kadar ülkemizin enerjide merkez ülke konumunu güçlendiren başarılı projeleri BOTAŞ vasıtasıyla hayata geçirdik. 2003 yılında Mavi Akım Projesini sisteme dahil ettik. Ülkemizin enerji ağlarını genişleten aynı zamanda Türkiye ve Avrupa’nın enerji güvenliğini pekiştiren TANAP’ı 2018 yılında devreye aldık. Bu proje sayesinde Hazar Denizi'ndeki kaynakları Türkiye'ye getiriyor, ülkemiz üzerinden de Avrupa’ya taşıyoruz. Bu hattan Türkiye’ye taşınan toplam doğal gaz miktarı 28,5 milyar metreküp oldu. 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda Türk Akımı anlaşmasını imza altına aldık. 2020 yılının başından itibaren artık Karadeniz'in altından direkt olarak Rusya'dan doğal gaz temin etmeye başladık. Bu hattan da ülkemize bugüne kadar yaklaşık 40 milyar metreküp gaz arzı sağlandı.

'Ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz'

Türkiye’nin enerji talebini sorunsuz karşılamaya ve arz güvenliğini tesis etmeye yönelik depolama yatırımları yaptıklarını dile getiren Bayraktar, “Özellikle kış aylarında arıza, kesinti gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak amacıyla doğal gazın bir bölümünü depolamak üzere çalışmalar yürüttük. Biri Silivri’de diğeri de Tuz Gölü’nde olmak üzere iki yeraltı depolama projesini hayata geçirdik. Bugün itibariyle Silivri’nin 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü’nün de 1,2 milyar metreküp olmak üzere toplam 5,8 metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor. Ülkemizin doğal gaz depolama kapasitesini arttırarak arz güvenliğimizi daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz” diye konuştu.

'LNG alma kapasitemizi yaklaşık 160 milyon metreküp seviyesine taşıdık'

BOTAŞ vasıtasıyla hayata geçirilen yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi yatırımlarının, Türkiye’nin ucuz ve güvenli enerjiye erişiminde etkin rol oynadığının altını çizen Bayraktar, “Dörtyol’da, Saros’ta ve Aliağa’da FSRU’larımız bulunuyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ FSRU tesisinde 2021 yılında devreye alınan Milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, 28 milyon metreküplük günlük gazlaştırma kapasitesine sahip. 110 milyon metreküplük doğal gaz depolama kapasitesiyle de enerji arz güvenliğimizde kritik rol üstleniyor. Saros FSRU Terminali, ülkemizin doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek doğal gaz iletim ve ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra Marmaraereğlisi ve yine İzmir Aliağa’da LNG terminallerimiz var. Marmaraereğlisi LNG Terminali, günlük 37 milyon metreküp doğal gazın iletim hattına girişini sağlıyor. Bugün itibarıyla LNG alma kapasitemizi 8 yılda 5 kat artırmış durumdayız. 2016’da 30 milyon metreküp olan günlük sıvılaştırılmış LNG alma kapasitemizi bugün yaklaşık 160 milyon metreküp seviyesine taşıdık. Bu sayede Türkiye ihtiyacı olan gazın yarısını rahatlıkla sıvılaştırılmış doğal gaz ile tedarik edebilecek altyapıya sahip oldu” şeklinde konuştu.
Türkiye'de 81 ilde 862 yerleşim yeri ve yaklaşık 212 organize sanayi bölgesinde doğal gaz kullanıldığını, yaklaşık 72 milyon vatandaşın doğal gaza ulaşabildiğini aktaran Bayraktar, Türkiye'nin 20 bin kilometrelik iletim, 200 bin kilometrelik dağıtım hattına sahip olduğunu vurguladı.

'Türkiye, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider ülke haline geldi'

Türkiye’nin artan gaz kaynaklarıyla Avrupa'ya gaz sağlayan bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, “Türkiye, Karadeniz’deki doğal gaz keşfi ile, doğal gaz üretimi ile artık kendi doğalgazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmiş, güçlü altyapısı ve tedarik portföyü sayesinde ihracat kabiliyeti olan bölgesinin ve Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider bir ülke haline gelmiştir. Ülkemizin bu anlamda markası bayrak taşıyıcısı BOTAŞ’tır” değerlendirmesinde bulundu.
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