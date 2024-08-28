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Perceus Moleküler Bulutu'nda, altı 'başıboş gezegen' keşfedildi: Birinin kütlesi bin 600 Dünya'ya eşit
Perceus Moleküler Bulutu'nda, altı 'başıboş gezegen' keşfedildi: Birinin kütlesi bin 600 Dünya'ya eşit
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Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak Perseus Moleküler Bulutu'nda 6 'başıboş gezegen' tespit etti. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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Perseus Bulutu içinde yer alan ve Dünya'ya yaklaşık 960 ışık yılı uzaklıktaki 'NGC 1333' bulutsusunda, altı 'başıboş gezegen' veya 'herhangi bir yıldıza bağlı olmayan gök cismi' keşfedildi. Jüpiter'den daha büyüklerAstronomlar, JWST'nin kızılötesi kameralarıyla görüntülenen NGC 1333'ün türbülanslı ortamında gaz ve tozun birleşerek yıldız ve diğer gök cisimlerinin oluşumuna olanak sağladığını ve 6 'başıboş gezegenin' Jüpiter'den büyük olduğunu kaydetti.Gaz ve toz bulutunun büzülmesiyle gezegen oluşabilirAraştırmanın yazarlarından, Johns Hopkins Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve astrofizikçi Prof. Dr. Ray Jayawardhana ise, “Genç bir yıldız kümesinin en sönük üyelerini aramak için Webb’in kızılötesi dalga boylarındaki benzeri görülmemiş hassasiyetini kullandık ve astronomideki temel bir soruyu ele almaya çalıştık: Bir yıldızın oluşumuna yetecek en hafif kütle ne kadar olabilir? (Araştırmada) yıldızlar gibi oluşan en küçük 'serbest dolaşan' cisimlerin kütlesinin, yıldızların etrafında dönen dev ötegezegenlerle örtüştüğü ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.Jayawardhana, yaptıkları gözlemin gezegenlerin, merkezde bir yıldız olmadan da, gaz ve toz bulutunun büzülmesiyle oluşabildiğini gösterdiğine işaret etti.Birinin kütlesi bin 600 Dünya'ya eşitAraştırmada, yeni tespit edilen 'başıboş gezegenlerden' birinin kütlesinin Jüpiter'in 5 katı olduğu ve bunun da yaklaşık 1600 Dünya'ya eşit olduğu kaydedildi. Söz konusu gök cisminin etrafındaki tozlu diskin bir yıldız oluşumunu andırdığı ve burada 'mini gezegenler' oluşmasının mümkün olduğu belirtildi.Araştırmacılar, NGC 1333 içinde yeni doğan yıldızlar ile 5-10 Jüpiter kütlesinde gezegenlerin yanı sıra, çok nadir görülen ve 'kahverengi cüce' adı verilen bir gök cismi ile yakınlarında bir gezegenin kütlesine sahip bir gök cismi daha tespit etti.Kahverengi cüceler, ne gezegen ne de yıldız olan, genellikle gezegenlerden daha büyük kütleye sahip ancak yıldızlar kadar kütle barındırmayan gök cisimleri olarak biliniyor.Araştırma, 'The Astronomical Journal'da yayımlanmak üzere kabul edildi.
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uzay, gezegen, cüce gezegen, güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops), dünya, jüpiter
uzay, gezegen, cüce gezegen, güneş sistemi dışındaki gezegenleri tanımlama uydusu (cheops), dünya, jüpiter

Perceus Moleküler Bulutu'nda, altı 'başıboş gezegen' keşfedildi: Birinin kütlesi bin 600 Dünya'ya eşit

13:55 28.08.2024 (güncellendi: 13:56 28.08.2024)
© AAGüneş sistemi, gezegen
Güneş sistemi, gezegen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA
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Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak Perseus Moleküler Bulutu'nda 6 'başıboş gezegen' tespit etti.
Perseus Bulutu içinde yer alan ve Dünya'ya yaklaşık 960 ışık yılı uzaklıktaki 'NGC 1333' bulutsusunda, altı 'başıboş gezegen' veya 'herhangi bir yıldıza bağlı olmayan gök cismi' keşfedildi.

Jüpiter'den daha büyükler

Astronomlar, JWST'nin kızılötesi kameralarıyla görüntülenen NGC 1333'ün türbülanslı ortamında gaz ve tozun birleşerek yıldız ve diğer gök cisimlerinin oluşumuna olanak sağladığını ve 6 'başıboş gezegenin' Jüpiter'den büyük olduğunu kaydetti.
Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmanın baş yazarı, astrofizikçi Dr. Adam Langeveld, "Yıldız oluşum sürecinin sınırlarını araştırıyoruz. Genç Jüpiter'e benzeyen bir gök cismi varsa, doğru koşullar altında bunun bir yıldıza dönüşmesi mümkün olabilir mi? Bu, hem yıldız hem de gezegen oluşumunu anlamak için önemli." açıklamasını yaptı.

Gaz ve toz bulutunun büzülmesiyle gezegen oluşabilir

Araştırmanın yazarlarından, Johns Hopkins Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve astrofizikçi Prof. Dr. Ray Jayawardhana ise, “Genç bir yıldız kümesinin en sönük üyelerini aramak için Webb’in kızılötesi dalga boylarındaki benzeri görülmemiş hassasiyetini kullandık ve astronomideki temel bir soruyu ele almaya çalıştık: Bir yıldızın oluşumuna yetecek en hafif kütle ne kadar olabilir? (Araştırmada) yıldızlar gibi oluşan en küçük 'serbest dolaşan' cisimlerin kütlesinin, yıldızların etrafında dönen dev ötegezegenlerle örtüştüğü ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.
Jayawardhana, yaptıkları gözlemin gezegenlerin, merkezde bir yıldız olmadan da, gaz ve toz bulutunun büzülmesiyle oluşabildiğini gösterdiğine işaret etti.

Birinin kütlesi bin 600 Dünya'ya eşit

Araştırmada, yeni tespit edilen 'başıboş gezegenlerden' birinin kütlesinin Jüpiter'in 5 katı olduğu ve bunun da yaklaşık 1600 Dünya'ya eşit olduğu kaydedildi. Söz konusu gök cisminin etrafındaki tozlu diskin bir yıldız oluşumunu andırdığı ve burada 'mini gezegenler' oluşmasının mümkün olduğu belirtildi.
Araştırmacılar, NGC 1333 içinde yeni doğan yıldızlar ile 5-10 Jüpiter kütlesinde gezegenlerin yanı sıra, çok nadir görülen ve 'kahverengi cüce' adı verilen bir gök cismi ile yakınlarında bir gezegenin kütlesine sahip bir gök cismi daha tespit etti.
Kahverengi cüceler, ne gezegen ne de yıldız olan, genellikle gezegenlerden daha büyük kütleye sahip ancak yıldızlar kadar kütle barındırmayan gök cisimleri olarak biliniyor.
Araştırma, 'The Astronomical Journal'da yayımlanmak üzere kabul edildi.
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