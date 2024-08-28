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Pentagon: Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisi petrol sızdırıyor olabilir
Pentagon: Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisi petrol sızdırıyor olabilir
Sputnik Türkiye
Pentagon, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı 'MV Sounion' isimli Yunan gemisinin yanmakta olduğunu ve 'petrol sızdırıyor' gibi göründüğünü... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T10:51+0300
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israil-filistin
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki Husiler tarafından Ağustos ayında saldırıya uğrayan Yunan şirketine ait olan Liberya bayraklı ham petrol tankeri MV Sounion, Kızıldeniz'de yanmakta olduğunu ve petrol sızdırıyor olabileceği duyurdu.Yunan nakliye şirketine ait olan gemi, geçen hafta Yemen'in liman şehri olan Hudeyde açıklarında birden fazla mermiyle Husiler tarafından hedef alınmıştı. Gemideki mürettebatlarının kurtarılırken geminin ağır hasar aldığı ve Kızıldeniz'de kaldığı bildirilmişti.Pentagon sözcüsü Patrick Ryder: 'Potansiyel bir çevre felaketi söz konusu' Geminin 'petrol sızdırma ihtimali' potansiyel bir 'çevre felaketi' arz ettiğini aktaran Hava Kuvvetleri Tümgeneral Patrick Ryder, Husilerin eylemlerinin küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırdığını ve denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti.Tankerin yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıdığını söyleyen Pentagon Sözcüsü Ryder, üçüncü bir tarafın MV Sounion'u kurtarmak için yardım etmeye çalıştıklarını ancak Husilerin tehditleriyle karşılaştıklarını duyurdu. Ryder, "Bunlar, küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırmaya, masum sivil denizcilerin hayatlarını riske atmaya ve Husilerin kendi arka bahçesi olan Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki canlı deniz ekosistemini tehlikeye atmaya devam eden pervasız terör eylemleridir" dedi.Husilerin, Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki savaşta Filistinlilerle dayanışma içinde gemilere saldırması nedeniyle Kızıldeniz'de gemiye saldırdıkları duyurulmuştu. 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini 'İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği' gerekçesiyle hedef aldıkları bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/husiler-kizildenizde-yunanistana-ait-gemiye-saldirdi-murettebat-kurtarildi-gemi-bolgede-mahsur-1087159508.html
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israil-filistin, husiler, kızıldeniz, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), kızıldeniz, yemen
israil-filistin, husiler, kızıldeniz, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), kızıldeniz, yemen

Pentagon: Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisi petrol sızdırıyor olabilir

10:51 28.08.2024
© AP Photo / Kevin WolfABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
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Pentagon, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı 'MV Sounion' isimli Yunan gemisinin yanmakta olduğunu ve 'petrol sızdırıyor' gibi göründüğünü belirtti. Üçüncü bir tarafın yardımıyla Kızıldeniz'de terk edilen gemiye ulaşmaya çalıştıklarını ancak Husilerin tehditleriyle karşılaştıklarını bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki Husiler tarafından Ağustos ayında saldırıya uğrayan Yunan şirketine ait olan Liberya bayraklı ham petrol tankeri MV Sounion, Kızıldeniz'de yanmakta olduğunu ve petrol sızdırıyor olabileceği duyurdu.
Yunan nakliye şirketine ait olan gemi, geçen hafta Yemen'in liman şehri olan Hudeyde açıklarında birden fazla mermiyle Husiler tarafından hedef alınmıştı. Gemideki mürettebatlarının kurtarılırken geminin ağır hasar aldığı ve Kızıldeniz'de kaldığı bildirilmişti.

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder: 'Potansiyel bir çevre felaketi söz konusu'

Geminin 'petrol sızdırma ihtimali' potansiyel bir 'çevre felaketi' arz ettiğini aktaran Hava Kuvvetleri Tümgeneral Patrick Ryder, Husilerin eylemlerinin küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırdığını ve denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti.
Tankerin yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıdığını söyleyen Pentagon Sözcüsü Ryder, üçüncü bir tarafın MV Sounion'u kurtarmak için yardım etmeye çalıştıklarını ancak Husilerin tehditleriyle karşılaştıklarını duyurdu.
Ryder, "Bunlar, küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırmaya, masum sivil denizcilerin hayatlarını riske atmaya ve Husilerin kendi arka bahçesi olan Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki canlı deniz ekosistemini tehlikeye atmaya devam eden pervasız terör eylemleridir" dedi.
Husilerin, Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki savaşta Filistinlilerle dayanışma içinde gemilere saldırması nedeniyle Kızıldeniz'de gemiye saldırdıkları duyurulmuştu. 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini 'İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği' gerekçesiyle hedef aldıkları bildirildi.
Yemen'de Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
Husiler Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiye saldırdı: Mürettebat kurtarıldı, gemi bölgede mahsur kaldı
22 Ağustos, 20:45
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