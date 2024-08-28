https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/pentagon-husilerin-kizildenizde-hedef-aldigi-yunan-gemisi-petrol-sizdiriyor-olabilir-1087360610.html

Pentagon: Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisi petrol sızdırıyor olabilir

Pentagon: Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisi petrol sızdırıyor olabilir

Sputnik Türkiye

Pentagon, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı 'MV Sounion' isimli Yunan gemisinin yanmakta olduğunu ve 'petrol sızdırıyor' gibi göründüğünü... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T10:51+0300

2024-08-28T10:51+0300

2024-08-28T10:51+0300

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husiler

kızıldeniz

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

kızıldeniz

yemen

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki Husiler tarafından Ağustos ayında saldırıya uğrayan Yunan şirketine ait olan Liberya bayraklı ham petrol tankeri MV Sounion, Kızıldeniz'de yanmakta olduğunu ve petrol sızdırıyor olabileceği duyurdu.Yunan nakliye şirketine ait olan gemi, geçen hafta Yemen'in liman şehri olan Hudeyde açıklarında birden fazla mermiyle Husiler tarafından hedef alınmıştı. Gemideki mürettebatlarının kurtarılırken geminin ağır hasar aldığı ve Kızıldeniz'de kaldığı bildirilmişti.Pentagon sözcüsü Patrick Ryder: 'Potansiyel bir çevre felaketi söz konusu' Geminin 'petrol sızdırma ihtimali' potansiyel bir 'çevre felaketi' arz ettiğini aktaran Hava Kuvvetleri Tümgeneral Patrick Ryder, Husilerin eylemlerinin küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırdığını ve denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti.Tankerin yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıdığını söyleyen Pentagon Sözcüsü Ryder, üçüncü bir tarafın MV Sounion'u kurtarmak için yardım etmeye çalıştıklarını ancak Husilerin tehditleriyle karşılaştıklarını duyurdu. Ryder, "Bunlar, küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırmaya, masum sivil denizcilerin hayatlarını riske atmaya ve Husilerin kendi arka bahçesi olan Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki canlı deniz ekosistemini tehlikeye atmaya devam eden pervasız terör eylemleridir" dedi.Husilerin, Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki savaşta Filistinlilerle dayanışma içinde gemilere saldırması nedeniyle Kızıldeniz'de gemiye saldırdıkları duyurulmuştu. 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini 'İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği' gerekçesiyle hedef aldıkları bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/husiler-kizildenizde-yunanistana-ait-gemiye-saldirdi-murettebat-kurtarildi-gemi-bolgede-mahsur-1087159508.html

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