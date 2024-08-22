https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/husiler-kizildenizde-yunanistana-ait-gemiye-saldirdi-murettebat-kurtarildi-gemi-bolgede-mahsur-1087159508.html
Husiler Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiye saldırdı: Mürettebat kurtarıldı, gemi bölgede mahsur kaldı
Husiler Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiye saldırdı: Mürettebat kurtarıldı, gemi bölgede mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Sharif, Husilerin saldırısına uğrayan MV Sounion isimli geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T20:45+0300
2024-08-22T20:45+0300
2024-08-22T20:45+0300
israil- filistin çatışması
husiler
yemen
gemi
saldırı
ingiltere
birleşik krallık deniz ticareti operasyonları
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İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin yeni saldırısının Yemen kıyılarını ve balıkçıları tehdit ettiğini ve bir çevre felaketinin habercisi olduğunu dile getirdi.150 bin ton petrol taşıyan MV Sounion gemisinin mürettebatının kurtarıldığını, ancak geminin ağır hasar gördüğünü ve denizde mahsur kaldığını belirten Sharif, Husilere bu 'pervasız ve hukuka aykırı' saldırıları durdurması çağrısını yineledi.Avrupa Birliği askeri misyonu EUNAVFOR Aspides dün X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bir Yunan nakliye şirketine ait olan ve Liberya bayrağı taşıyan 'MV Sounion' gemisi, Kızıldeniz'in Yemen açıklarında seyrederken çok sayıda füze saldırısına uğramış ve bu durum, motorunun arızalanmasına yol açmıştı.EUNAVFOR Aspides yaptığı paylaşımda “150 bin ton ham petrol taşıyan MV SOUNION şu anda seyir ve çevre açısından tehlike arz etmektedir” cümlesine yer verilmişti.Sounion adlı gemi Çarşamba günü, Husilerin Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki savaşta Filistinlilerle dayanışma amacıyla gemilere saldırı düzenlediği Yemen'in liman kenti Hudeyde açıklarında çok sayıda merminin hedefi olmuştu.Bu ay saldırıya uğrayan 3. gemiSounion, Atina merkezli Delta Tankers tarafından işletilen ve bu ay Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan üçüncü gemi oldu. Delta Tankers tarafından yapılan açıklamada, saldırının gemide yangına neden olduğu ve mürettebatın bu yangını söndürdüğü belirtildi.Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, saldırının motor gücünün kaybına yol açtığı ifade edilmişti. Bugün ise UKMTO, geminin demirlediğini ve tüm mürettebatının tahliye edildiğini duyurmuştu. Batı medyasına açıklama yapan bir kaynak, geminin şu anda Yemen ve Eritre arasında demirli olduğunu söyledi.Delta Tankers, Sounion'u daha fazla kontrol ve onarım için daha güvenli bir varış noktasına taşımak üzere bir plan üzerinde çalıştığını açıkladı.EUNAVFOR Aspides, AB Kızıldeniz deniz misyonunun Sounion'un kaptanından gelen talebe yanıt verdiğini ve mürettebatı kurtarmak üzere Cibuti'ye bir gemi gönderdiğini belirterek “EUNAVFOR ASPIDES gemisi bölgeye yaklaşırken, gemi ve mürettebat için yakın bir tehdit oluşturan bir insansız deniz aracını imha etti” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-en-buyuk-adasina-hava-saldirisi-duzenledi-1086759118.html
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husiler, yemen, gemi, saldırı, ingiltere, birleşik krallık deniz ticareti operasyonları
husiler, yemen, gemi, saldırı, ingiltere, birleşik krallık deniz ticareti operasyonları
Husiler Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiye saldırdı: Mürettebat kurtarıldı, gemi bölgede mahsur kaldı
İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Sharif, Husilerin saldırısına uğrayan MV Sounion isimli geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını duyurdu.
İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin yeni saldırısının Yemen kıyılarını ve balıkçıları tehdit ettiğini ve bir çevre felaketinin habercisi olduğunu dile getirdi.
150 bin ton petrol taşıyan MV Sounion gemisinin mürettebatının kurtarıldığını, ancak geminin ağır hasar gördüğünü ve denizde mahsur kaldığını belirten Sharif, Husilere bu 'pervasız ve hukuka aykırı' saldırıları durdurması çağrısını yineledi.
Avrupa Birliği askeri misyonu EUNAVFOR Aspides dün X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bir Yunan nakliye şirketine ait olan ve Liberya bayrağı taşıyan 'MV Sounion' gemisi, Kızıldeniz'in Yemen açıklarında seyrederken çok sayıda füze saldırısına uğramış ve bu durum, motorunun arızalanmasına yol açmıştı.
EUNAVFOR Aspides yaptığı paylaşımda “150 bin ton ham petrol taşıyan MV SOUNION şu anda seyir ve çevre açısından tehlike arz etmektedir” cümlesine yer verilmişti.
Sounion adlı gemi Çarşamba günü, Husilerin Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki savaşta Filistinlilerle dayanışma amacıyla gemilere saldırı düzenlediği Yemen'in liman kenti Hudeyde açıklarında çok sayıda merminin hedefi olmuştu.
Bu ay saldırıya uğrayan 3. gemi
Sounion, Atina merkezli Delta Tankers tarafından işletilen ve bu ay Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan üçüncü gemi oldu. Delta Tankers tarafından yapılan açıklamada, saldırının gemide yangına neden olduğu ve mürettebatın bu yangını söndürdüğü belirtildi.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, saldırının motor gücünün kaybına yol açtığı ifade edilmişti. Bugün ise UKMTO, geminin demirlediğini ve tüm mürettebatının tahliye edildiğini duyurmuştu. Batı medyasına açıklama yapan bir kaynak, geminin şu anda Yemen ve Eritre arasında demirli olduğunu söyledi.
Delta Tankers, Sounion'u daha fazla kontrol ve onarım için daha güvenli bir varış noktasına taşımak üzere bir plan üzerinde çalıştığını açıkladı.
EUNAVFOR Aspides, AB Kızıldeniz deniz misyonunun Sounion'un kaptanından gelen talebe yanıt verdiğini ve mürettebatı kurtarmak üzere Cibuti'ye bir gemi gönderdiğini belirterek “EUNAVFOR ASPIDES gemisi bölgeye yaklaşırken, gemi ve mürettebat için yakın bir tehdit oluşturan bir insansız deniz aracını imha etti” diye ekledi.