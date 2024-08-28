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Fransa, Pavel Durov’un kardeşi hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı: ‘Gölgedeki matematik dehası Nikolay Durov’
Fransa, Pavel Durov’un kardeşi hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı: ‘Gölgedeki matematik dehası Nikolay Durov’
Sputnik Türkiye
Politico'da yer alan bir haberde, dava ile ilgili bir kaynaktan elde edildiği belirtilerek Fransız yetkililerin Pavel ve kardeşi Nikolay için Mart ayında... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T21:38+0300
2024-08-28T21:56+0300
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Batı medyası, davayla ilgili bir kaynaktan elde edilen resmi bir belgeye dayanarak, Fransız makamlarının 25 Mart'ta Telegram'ın kurucu ortakları Pavel ve Nikolay Durov kardeşler hakkında yakalama emri çıkardığını açıkladı.İddiaya göre bu kararın, Paris Savcılığı'nın siber suçlar birimi tarafından yürütülen gizli bir soruşturmanın parçası olarak verildiği ve soruşturma sırasında adı açıklanmayan bir şüphelinin, reşit olmayan kızların 'mühtehcen içerik çekmeye ve göndermeye' teşvik ve tehdit edilmesinden bahsedildiği aktarıldı.Yine iddiaya göre söz konusu bu husus göz önünde bulundurularak, Telegram kullanıcılarından birinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik mahkeme talebinin yanıtsız kalması üzerine Durov kardeşlerin arananlar listesine alındığı aktarıldı.Bu sebepten Durov kardeşler hakkında organize grup halinde reşit olmayanların pornografik görüntülerini bulundurmak, dağıtmak, sunmak ve erişimini sağlamak gibi suçlamalarla tutuklama emri çıkarıldı.Davada Telegram'ın Başkan Yardımcısı İlya Perekopskiy'in de adının geçtiği belirtilirken hakkında tutuklama emri olup olmadığı bilinmiyor.Gölgedeki matematik dehası: Nikolay Durov kim?Pavel Durov, Nisan 2024'te Tucker Carlson ile yaptığı röportajda Nikolay'ın matematik alanında iki doktorası olduğunu ve kriptografi konusunda uzman olduğunu dile getirmişti. Pavel, Nikolay'ın kübik denklemlerini 10 yaşında çözdüğünü ve 1996 ile 1998 yılları arasında Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda birçok altın madalya kazandığını dile getirmişti.2013'te Telegram için şifreleme standardını ortaya çıkaranın 44 yaşındaki Nikolay Durov olduğu ifade ediliyor. Haberleşme programı başlangıçta sadece istihbarat örgütlerinin gözetiminden kaçınmak için kullanılıyordu ancak daha sonra tam teşekküllü bir uygulamaya dönüşmüştü.Nikolay ayrıca kripto para birimlerinin temeli olan katman-1 blockchain'den oluşan ve merkezi olmayan bilgisayar ağı olan Telegram Open Network'ü (TON) geliştirmişti.2006 yılında Nikolay ve Pavel, Mark Zuckerberg'in Facebook'unun bir benzeri olan VKontakte (VK) sosyal ağını kurmuştular. Pavel Durov ilk PHP kodunu ve çalışma platformunun ilk versiyonunu yazarken, Nikolay daha sonra VK'nın veri depolama sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmuştu.Pavel 2014 yılında VK'daki hisselerini satarak Rusya'dan ayrılırken, Nikolay aynı yıl VK'daki Teknik İşlerden Sorumlu Direktör ve Baş Geliştirici görevlerini bırakmış ancak Rusya'da yaşamaya devam etmişti.2024 itibariyla Nikolay, Rusya Bilimler Akademisi Steklov Matematik Enstitüsü'nün Petersburg'ta bulunan yerleşkesinde kıdemli araştırma görevlisi olarak bulunuyor.Pavel Durov'un gözaltına alınması sürecinde neler yaşandı?Pavel Durov 24 Ağustos'ta Paris'te bulunan Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Paris Savcılığı, Durov'un 8 Temmuz'da 'adı açıklanmayan bir kişiye karşı' 12 suç şüphesiyle açılan bir davanın parçası olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındığını duyurmuştu.Durov'un özellikle internet üzerindeki yasadışı faaliyetlere ilişkin verilerin gizlenmesine dahil olup olmadığı araştırılırken Fransa, Durov'un çocuk pornografisi dağıtımı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlara karışmış olabileceğini iddia ediyor.Durov'un gözaltı süresi bu tür durumlarda mümkün olan en uzun süre olan 96 saate uzatılmıştı. Bu durumda Durov'un eğer hakim için yeterli argüman varsa Durov'un suçlanması ya da serbest bırakılması gerekiyor.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram'ın kurucusu Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada Facebook'ta da aynı şeylerin olduğunu belirterek Fransa'ya Zuckerberg'i de gözaltına almaları önerisinde bulundu.Durov'un gözaltına alınması pek çok ülkede kamuoyunda geniş çaplı eleştirilere yol açarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Macron, Durov'un gözaltına alınmasının siyasi bir karar olmadığını belirterek davasının hakimler tarafından karara bağlanacağını dile getirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Durov'a yöneltilen suçlamaların ciddi olduğunu ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektirdiğini belirterek, "Suçlamalar gerçekten çok ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor, aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya ve büyük bir şirketin yöneticisini sindirmeye yönelik doğrudan bir girişim söz konusu olacak. Sayın Macron’un dün oluşunu reddettiği siyaset söz konusu olacak" diye cümlelerini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/gazeteci-pepe-escobar-telegramin-kurucusu-durovun-sorusturmasi-abdnin-tesviki-ile-macron-tarafindan-1087341897.html
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Fransa, Pavel Durov’un kardeşi hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı: ‘Gölgedeki matematik dehası Nikolay Durov’

21:38 28.08.2024 (güncellendi: 21:56 28.08.2024)
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Telegram
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Politico'da yer alan bir haberde, dava ile ilgili bir kaynaktan elde edildiği belirtilerek Fransız yetkililerin Pavel ve kardeşi Nikolay için Mart ayında yakalama emri çıkarıldığı ifade edildi.
Batı medyası, davayla ilgili bir kaynaktan elde edilen resmi bir belgeye dayanarak, Fransız makamlarının 25 Mart'ta Telegram'ın kurucu ortakları Pavel ve Nikolay Durov kardeşler hakkında yakalama emri çıkardığını açıkladı.
İddiaya göre bu kararın, Paris Savcılığı'nın siber suçlar birimi tarafından yürütülen gizli bir soruşturmanın parçası olarak verildiği ve soruşturma sırasında adı açıklanmayan bir şüphelinin, reşit olmayan kızların 'mühtehcen içerik çekmeye ve göndermeye' teşvik ve tehdit edilmesinden bahsedildiği aktarıldı.
Yine iddiaya göre söz konusu bu husus göz önünde bulundurularak, Telegram kullanıcılarından birinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik mahkeme talebinin yanıtsız kalması üzerine Durov kardeşlerin arananlar listesine alındığı aktarıldı.
Bu sebepten Durov kardeşler hakkında organize grup halinde reşit olmayanların pornografik görüntülerini bulundurmak, dağıtmak, sunmak ve erişimini sağlamak gibi suçlamalarla tutuklama emri çıkarıldı.
Davada Telegram'ın Başkan Yardımcısı İlya Perekopskiy'in de adının geçtiği belirtilirken hakkında tutuklama emri olup olmadığı bilinmiyor.

Gölgedeki matematik dehası: Nikolay Durov kim?

Pavel Durov, Nisan 2024'te Tucker Carlson ile yaptığı röportajda Nikolay'ın matematik alanında iki doktorası olduğunu ve kriptografi konusunda uzman olduğunu dile getirmişti. Pavel, Nikolay'ın kübik denklemlerini 10 yaşında çözdüğünü ve 1996 ile 1998 yılları arasında Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda birçok altın madalya kazandığını dile getirmişti.
2013'te Telegram için şifreleme standardını ortaya çıkaranın 44 yaşındaki Nikolay Durov olduğu ifade ediliyor. Haberleşme programı başlangıçta sadece istihbarat örgütlerinin gözetiminden kaçınmak için kullanılıyordu ancak daha sonra tam teşekküllü bir uygulamaya dönüşmüştü.
Nikolay ayrıca kripto para birimlerinin temeli olan katman-1 blockchain'den oluşan ve merkezi olmayan bilgisayar ağı olan Telegram Open Network'ü (TON) geliştirmişti.
2006 yılında Nikolay ve Pavel, Mark Zuckerberg'in Facebook'unun bir benzeri olan VKontakte (VK) sosyal ağını kurmuştular. Pavel Durov ilk PHP kodunu ve çalışma platformunun ilk versiyonunu yazarken, Nikolay daha sonra VK'nın veri depolama sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmuştu.
Pavel 2014 yılında VK'daki hisselerini satarak Rusya'dan ayrılırken, Nikolay aynı yıl VK'daki Teknik İşlerden Sorumlu Direktör ve Baş Geliştirici görevlerini bırakmış ancak Rusya'da yaşamaya devam etmişti.
2024 itibariyla Nikolay, Rusya Bilimler Akademisi Steklov Matematik Enstitüsü'nün Petersburg'ta bulunan yerleşkesinde kıdemli araştırma görevlisi olarak bulunuyor.

Pavel Durov'un gözaltına alınması sürecinde neler yaşandı?

Pavel Durov 24 Ağustos'ta Paris'te bulunan Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Paris Savcılığı, Durov'un 8 Temmuz'da 'adı açıklanmayan bir kişiye karşı' 12 suç şüphesiyle açılan bir davanın parçası olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındığını duyurmuştu.
Durov'un özellikle internet üzerindeki yasadışı faaliyetlere ilişkin verilerin gizlenmesine dahil olup olmadığı araştırılırken Fransa, Durov'un çocuk pornografisi dağıtımı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlara karışmış olabileceğini iddia ediyor.
Durov'un gözaltı süresi bu tür durumlarda mümkün olan en uzun süre olan 96 saate uzatılmıştı. Bu durumda Durov'un eğer hakim için yeterli argüman varsa Durov'un suçlanması ya da serbest bırakılması gerekiyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram'ın kurucusu Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada Facebook'ta da aynı şeylerin olduğunu belirterek Fransa'ya Zuckerberg'i de gözaltına almaları önerisinde bulundu.
Durov'un gözaltına alınması pek çok ülkede kamuoyunda geniş çaplı eleştirilere yol açarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Macron, Durov'un gözaltına alınmasının siyasi bir karar olmadığını belirterek davasının hakimler tarafından karara bağlanacağını dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Durov'a yöneltilen suçlamaların ciddi olduğunu ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektirdiğini belirterek, "Suçlamalar gerçekten çok ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor, aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya ve büyük bir şirketin yöneticisini sindirmeye yönelik doğrudan bir girişim söz konusu olacak. Sayın Macron’un dün oluşunu reddettiği siyaset söz konusu olacak" diye cümlelerini kaydetmişti.
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
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Gazeteci Pepe Escobar: Telegram'ın kurucusu Durov'un soruşturması ABD'nin teşviki ile Macron tarafından yürütülüyor
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