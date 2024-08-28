https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kazdaglari-milli-parkinda-korkutan-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1087378452.html
Kazdağları Milli Parkı'nda korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kazdağları Milli Parkı'nda korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Balıkesir'deki Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda yangın çıktı 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T15:09+0300
2024-08-28T15:09+0300
2024-08-28T15:09+0300
türkiye
balıkesir
kazdağları
yangın
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kızılkeçili Mahallesi kırsalında kalan ormanlık alanda yangın çıktı.2 uçak ve bir helikopterle müdahale ediliyorEdremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak ve bir helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan yangına müdahale ediliyor.Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri de yönlendirildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/iznikte-orman-yangini-7-saatinde-85-arac-ve-302-personel-sondurmeye-calisiyor-1087345215.html
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balıkesir, kazdağları, yangın, yangın helikopteri
balıkesir, kazdağları, yangın, yangın helikopteri
Kazdağları Milli Parkı'nda korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir'deki Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda yangın çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızılkeçili Mahallesi kırsalında kalan ormanlık alanda yangın çıktı.
2 uçak ve bir helikopterle müdahale ediliyor
Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak ve bir helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan yangına müdahale ediliyor.
Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri de yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.