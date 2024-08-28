https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kazdaglari-milli-parkinda-korkutan-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1087378452.html

Kazdağları Milli Parkı'nda korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları Milli Parkı'nda korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'deki Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda yangın çıktı 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T15:09+0300

2024-08-28T15:09+0300

2024-08-28T15:09+0300

türkiye

balıkesir

kazdağları

yangın

yangın helikopteri

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kızılkeçili Mahallesi kırsalında kalan ormanlık alanda yangın çıktı.2 uçak ve bir helikopterle müdahale ediliyorEdremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak ve bir helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan yangına müdahale ediliyor.Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri de yönlendirildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/iznikte-orman-yangini-7-saatinde-85-arac-ve-302-personel-sondurmeye-calisiyor-1087345215.html

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