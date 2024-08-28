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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/nato-ukrayna-konseyi-zelenskiyin-talebi-uzerine-toplaniyor-1087365286.html
NATO-Ukrayna Konseyi, Zelenskiy’in talebi üzerine toplanıyor
NATO-Ukrayna Konseyi, Zelenskiy’in talebi üzerine toplanıyor
Sputnik Türkiye
Kursk saldırıları sonrası Rusya’nın sert misillemesine karşı Batılı ülkeleri kendi topraklarından Ukrayna üzerindeki Rus füzelerini vurmaya çağıran... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T12:02+0300
2024-08-28T12:04+0300
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Ukrayna'nın talebi üzerine NATO-Ukrayna Konseyi'ni bugün büyükelçiler seviyesinde toplayacağı duyurulurken, yazılı açıklamada, Sözcü Farah Dakhlallah'ın "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarşamba günü (28 Ağustos) NATO-Ukrayna Konseyi'ni toplayacak. Toplantı büyükelçilik düzeyinde yapılacak ve Ukrayna'nın talebi üzerine olacak" ifadelerine yer verildi.Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da video bağlantısıyla savaş alanındaki durum ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi vermesinin beklendiğini kaydeden Dakhlallah, "Toplantı, Ukraynalı sivillere ve altyapıya yönelik son zamanlardaki yoğun Rus saldırıları nedeniyle yapılıyor" ifadesini kullandı.NATO-Ukrayna Konseyi, İttifak ile Kiev arasında daha yakın koordinasyon sağlamak için geçen yıl kurulmuştu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 26 Ağustos'taki saldırılarını ülkesine yönelik ‘en yoğun saldırılardan biri’ olarak değerlendirmiş, NATO üyesi Polonya dahil komşu ülkeleri, Kursk saldırısı sonrası Ukrayna üzerindeki Rus füzelerini vurmaya çağırmıştı.‘Zelenskiy’in rolü bu’Yakın zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in aralarında MiG-29 savaş uçakları dahil yeni askeri yardım talebini reddeden Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Polska Agencja Prasowa (PAP) haber ajansına verdiği mülakatta, NATO ülkelerinin, Zelenskiy'in Ukrayna üzerindeki Rus füzelerini vurma fikrine şüpheyle yaklaştığını söylemişti.Zelenskiy’in, diğer NATO ülkelerinden destek almadan Ukrayna üzerindeki füzeleri vurmaktan korktuğu için Polonya'ya gücenmesi hakkında konuşan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, “Zelenskiy’in böyle bir çağrıda bulunmasına şaşırmadım, çünkü onun rolü bu. Ancak bizim rolümüz de Polonya devletinin çıkarlarına uygun kararlar almaktır” diye konuştu.Kiev yönetimi daha önce Batılı ülkeleri kendi topraklarından Ukrayna'ya atılan füzeleri vurmaya çağırmış, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ittifakın politikasının değişmediğini ve çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını söylemişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Ukrayna'nın üçüncü ülkelerin müdahalesine ihtiyaç duymadan kendi hava sahasını savunması gerektiğinin altını çizmişti.Rus Silahlı Kuvvetleri, 10 Ekim 2022'de, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiği bilinen Kırım Köprüsü’ndeki terör saldırısından iki gün sonra Ukrayna altyapısını vurmaya başladı.Ülke genelinde enerji, savunma, askeri yönetim ve iletişim tesislerine misilleme saldırıları düzenlenirken, o zamandan bu yana Ukrayna bölgelerinde her gün, bazen de ülke çapında hava alarmı ilan edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/polonyadan-ukraynanin-savas-ucagi-talebine-ret-kendimize-lazim-1087359403.html
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NATO-Ukrayna Konseyi, Zelenskiy’in talebi üzerine toplanıyor

12:02 28.08.2024 (güncellendi: 12:04 28.08.2024)
© AFP 2023 / KIN CHEUNGNATO ve Ukrayna
NATO ve Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AFP 2023 / KIN CHEUNG
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Kursk saldırıları sonrası Rusya’nın sert misillemesine karşı Batılı ülkeleri kendi topraklarından Ukrayna üzerindeki Rus füzelerini vurmaya çağıran Zelenskiy’in talebi üzerine acil toplanacak olan NATO-Ukrayna Konseyi, Kiev’in öncelikli ihtiyaçlarına odaklanacak.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Ukrayna'nın talebi üzerine NATO-Ukrayna Konseyi'ni bugün büyükelçiler seviyesinde toplayacağı duyurulurken, yazılı açıklamada, Sözcü Farah Dakhlallah'ın "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarşamba günü (28 Ağustos) NATO-Ukrayna Konseyi'ni toplayacak. Toplantı büyükelçilik düzeyinde yapılacak ve Ukrayna'nın talebi üzerine olacak" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da video bağlantısıyla savaş alanındaki durum ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi vermesinin beklendiğini kaydeden Dakhlallah, "Toplantı, Ukraynalı sivillere ve altyapıya yönelik son zamanlardaki yoğun Rus saldırıları nedeniyle yapılıyor" ifadesini kullandı.
NATO-Ukrayna Konseyi, İttifak ile Kiev arasında daha yakın koordinasyon sağlamak için geçen yıl kurulmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 26 Ağustos'taki saldırılarını ülkesine yönelik ‘en yoğun saldırılardan biri’ olarak değerlendirmiş, NATO üyesi Polonya dahil komşu ülkeleri, Kursk saldırısı sonrası Ukrayna üzerindeki Rus füzelerini vurmaya çağırmıştı.

‘Zelenskiy’in rolü bu’

Yakın zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in aralarında MiG-29 savaş uçakları dahil yeni askeri yardım talebini reddeden Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Polska Agencja Prasowa (PAP) haber ajansına verdiği mülakatta, NATO ülkelerinin, Zelenskiy'in Ukrayna üzerindeki Rus füzelerini vurma fikrine şüpheyle yaklaştığını söylemişti.
Zelenskiy’in, diğer NATO ülkelerinden destek almadan Ukrayna üzerindeki füzeleri vurmaktan korktuğu için Polonya'ya gücenmesi hakkında konuşan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, “Zelenskiy’in böyle bir çağrıda bulunmasına şaşırmadım, çünkü onun rolü bu. Ancak bizim rolümüz de Polonya devletinin çıkarlarına uygun kararlar almaktır” diye konuştu.
Kiev yönetimi daha önce Batılı ülkeleri kendi topraklarından Ukrayna'ya atılan füzeleri vurmaya çağırmış, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ittifakın politikasının değişmediğini ve çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını söylemişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Ukrayna'nın üçüncü ülkelerin müdahalesine ihtiyaç duymadan kendi hava sahasını savunması gerektiğinin altını çizmişti.
Rus Silahlı Kuvvetleri, 10 Ekim 2022'de, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiği bilinen Kırım Köprüsü’ndeki terör saldırısından iki gün sonra Ukrayna altyapısını vurmaya başladı.
Ülke genelinde enerji, savunma, askeri yönetim ve iletişim tesislerine misilleme saldırıları düzenlenirken, o zamandan bu yana Ukrayna bölgelerinde her gün, bazen de ülke çapında hava alarmı ilan edildi.
NATO- Polonya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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