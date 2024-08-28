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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/namibya-israile-silah-tasiyan-gemiyi-engelledi-1087368566.html
Namibya, İsrail'e silah taşıyan gemiyi engelledi
Namibya, İsrail'e silah taşıyan gemiyi engelledi
Sputnik Türkiye
Filistin davasının en büyük savunucularından biri haline gelen Afrika kıtasının güneyinde yer alan Namibya, İsrail'e silah taşıyan bir geminin kara sularına ve... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T12:37+0300
2024-08-28T12:50+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
silah
silah ihracatı
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Namibya merkezli New Era gazetesinde çıkan habere göre, Namibya Adalet Bakanı Yvonne Dausab, Namibya Liman İdaresi dahil ilgili kurumlara, İsrail'e silah taşıyan 'MV Kathrin' isimli geminin ülke kara sularına girmesine izin verilmemesi talimatı verdi.Dausab, alınan kararla ilgili basına yaptığı açıklamada, Namibya'nın Filistin konusunda duruşunun net olduğuna dikkati çekerek, Namibya Emniyeti tarafından yapılan daha detaylı soruşturma sonucunda, geminin İsrail'e yönelik patlayıcı madde taşıdığının tespit edildiğini ve geminin Namibya sularına girmesinin yasaklandığını açıkladı.Filistin'de şiddetin sona ermesi çağrısı yapan Dausab, "Bir geminin İsrail'e silah taşıyabileceği yönündeki raporları aldıktan sonra ilgili kurumlara yazı yazarak sadece Soykırım Sözleşmesi kapsamında değil, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) yakın zamanda verdiği tavsiye görüşünde de belirtildiği gibi uluslararası yükümlülüklerimizi hatırlattım ve tavsiyelerde bulundum. Bu arka plana dayanarak, ilgili makamlardan MV Kathrin gemisinin Walvis Bay Limanı'na yanaşmasına izin vermemelerini talep ettim" dedi.Dausab, özellikle Afrika ülkeleri başta tüm devletlerin İsrail'e yönelik net duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizerek, Namibya'nın, Filistin halkının işgalden uzak, kendi kaderini tayin hakkını destekleme konusunda kararlı olduğunu ve kendilerine karşı devam eden soykırımı kınadığını sözlerine ekledi.İsrail'e silah taşıyan geminin nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı.Almanya'nın UAD'de soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'e desteğini açıklamasının ardından eski Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 13 Ocak'ta "Almanya ahlaki olarak Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılığını ifade edemez" sözlerini dile getirerek, Almanya'nın 1904-1908 arasında yüz binlerce Namibyalıyı katlettiğini ve göçe zorladığını hatırlatmıştı.Ukrayna'ya topçu mühimmatı siparişine de Güney Afrika engeliAlman savunma şirketi Rheinmetall, yakın zamanda Polonya'ya 155 mm top mermisi tedarik sözleşmesini iptal ettiğini bildirmişti.Polonya’ya 50 bin adet top mermisi teslim edilmesine ilişkin sözleşme 2022 yılında imzalanırken, dev Alman savunma şirketinin Güney Afrika'daki alt yüklenicisi Rheinmetall Denel Munition'ın bu mermileri üretmesi gerekiyordu.Ancak Güney Afrika hükümeti, üretilecek mermilerin Ukrayna'ya gideceği endişesiyle teslimatları engellemişti.Can kayıplarının 40 bini aştığı Gazze'de ateşkese yanaşmayan İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davası açarak, yalnızca sözlerle yetinen diğer ülkelere kıyasla Gazze'nin en önemli savunucusu haline gelen Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açmıştı.BM'yi eleştiren Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşmiş Milletler'in barışı sağlama kapasitesine sahip olmadığını belirterek, "Eğer buna sahip olsalardı, barışı uygulama kapasitesi bugün sahada olurdu ve Filistin'de hayatlar kurtulurdu" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/tbmm-hukuk-heyeti-uluslararasi-adalet-divaninin-soykirim-davasina-mudahil-olacak-1086562807.html
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afrika filistin, filistin davası, namibya, filistin israil,

Namibya, İsrail'e silah taşıyan gemiyi engelledi

12:37 28.08.2024 (güncellendi: 12:50 28.08.2024)
© AFP 2023 / LUCA SOLAAfrika'da İsrail karşıtı protestolar
Afrika'da İsrail karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AFP 2023 / LUCA SOLA
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Filistin davasının en büyük savunucularından biri haline gelen Afrika kıtasının güneyinde yer alan Namibya, İsrail'e silah taşıyan bir geminin kara sularına ve Walvis Bay Limanı'na girişine izin vermedi.
Namibya merkezli New Era gazetesinde çıkan habere göre, Namibya Adalet Bakanı Yvonne Dausab, Namibya Liman İdaresi dahil ilgili kurumlara, İsrail'e silah taşıyan 'MV Kathrin' isimli geminin ülke kara sularına girmesine izin verilmemesi talimatı verdi.
Dausab, alınan kararla ilgili basına yaptığı açıklamada, Namibya'nın Filistin konusunda duruşunun net olduğuna dikkati çekerek, Namibya Emniyeti tarafından yapılan daha detaylı soruşturma sonucunda, geminin İsrail'e yönelik patlayıcı madde taşıdığının tespit edildiğini ve geminin Namibya sularına girmesinin yasaklandığını açıkladı.
Filistin'de şiddetin sona ermesi çağrısı yapan Dausab, "Bir geminin İsrail'e silah taşıyabileceği yönündeki raporları aldıktan sonra ilgili kurumlara yazı yazarak sadece Soykırım Sözleşmesi kapsamında değil, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) yakın zamanda verdiği tavsiye görüşünde de belirtildiği gibi uluslararası yükümlülüklerimizi hatırlattım ve tavsiyelerde bulundum. Bu arka plana dayanarak, ilgili makamlardan MV Kathrin gemisinin Walvis Bay Limanı'na yanaşmasına izin vermemelerini talep ettim" dedi.
Dausab, özellikle Afrika ülkeleri başta tüm devletlerin İsrail'e yönelik net duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizerek, Namibya'nın, Filistin halkının işgalden uzak, kendi kaderini tayin hakkını destekleme konusunda kararlı olduğunu ve kendilerine karşı devam eden soykırımı kınadığını sözlerine ekledi.
İsrail'e silah taşıyan geminin nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı.
Almanya'nın UAD'de soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail'e desteğini açıklamasının ardından eski Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 13 Ocak'ta "Almanya ahlaki olarak Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılığını ifade edemez" sözlerini dile getirerek, Almanya'nın 1904-1908 arasında yüz binlerce Namibyalıyı katlettiğini ve göçe zorladığını hatırlatmıştı.

Ukrayna'ya topçu mühimmatı siparişine de Güney Afrika engeli

Alman savunma şirketi Rheinmetall, yakın zamanda Polonya'ya 155 mm top mermisi tedarik sözleşmesini iptal ettiğini bildirmişti.
Polonya’ya 50 bin adet top mermisi teslim edilmesine ilişkin sözleşme 2022 yılında imzalanırken, dev Alman savunma şirketinin Güney Afrika'daki alt yüklenicisi Rheinmetall Denel Munition'ın bu mermileri üretmesi gerekiyordu.
Ancak Güney Afrika hükümeti, üretilecek mermilerin Ukrayna'ya gideceği endişesiyle teslimatları engellemişti.
Can kayıplarının 40 bini aştığı Gazze'de ateşkese yanaşmayan İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davası açarak, yalnızca sözlerle yetinen diğer ülkelere kıyasla Gazze'nin en önemli savunucusu haline gelen Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açmıştı.
BM'yi eleştiren Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşmiş Milletler'in barışı sağlama kapasitesine sahip olmadığını belirterek, "Eğer buna sahip olsalardı, barışı uygulama kapasitesi bugün sahada olurdu ve Filistin'de hayatlar kurtulurdu" ifadelerini kullanmıştı.
Lahey, Soykırım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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