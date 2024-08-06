https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/tbmm-hukuk-heyeti-uluslararasi-adalet-divaninin-soykirim-davasina-mudahil-olacak-1086562807.html

TBMM Hukuk Heyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'soykırım' davasına müdahil olacak

TBMM Hukuk Heyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'soykırım' davasına müdahil olacak

Sputnik Türkiye

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T22:33+0300

2024-08-06T22:33+0300

2024-08-06T22:33+0300

israil- filistin çatışması

tbmm

uluslararası adalet divanı

lahey

cüneyt yüksel

ismail emrah karayel

israil

israil-filistin

soykırım

güney afrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1a/1080068714_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bbdcb564c44105b1f03125b2838e3334.jpg

Lahey'e gitmeden önce Türkiye'nin UAD'deki 'soykırım' davasına müdahillik başvurusuna ilişkin konuşan Yüksel, 7 Ekim 2023'ten bugüne İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirtti.İsrail'in çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin kişiyi öldürdüğüne dikkati çeken Yüksel, İsrail'in kuvözdeki bebekler dahil olmak üzere Gazzelileri yok etmek istediğini söyledi.Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'ne dayanılarak açılan bir dava olduğunun altını çizen Yüksel şu cümleleri kaydetti:Yüksel, TBMM hukuk heyeti olarak, Lahey'de Türkiye saati ile saat 17.30'da UAD'ye dileklerini sunacaklarını, bugüne kadar Nikaragua, Kolombiya, Meksika, Libya, Filistin ve son olarak İspanya'nın müdahillik başvurusunda bulunduğunu hatırlattı.Türkiye'nin müdahillik için en kapsamlı başvuruyu yapacak ülke olduğuna vurgu yapan Yüksel, "Bizler delilleriyle birlikte -ki bu delilleri bizzat Güney Afrika heyetine de sunmuştuk- bu belgelerle kapsamlı bir başvuru yapacağız. Özellikle tanıklarla görüşmeler ile Anadolu Ajansının videoları ve resimleri başta olmak üzere deliller hazırladık. Orada yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde oluyor. Bütün bunlarla birlikte delilleri sunmak kaydıyla soykırım suçunu kanıtlar şekilde dilekçemizi sunacağız" ifadelerini kullandı.'Güney Afrika'nın davasını destekler bir süreç yürütüyoruz'Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Lahey'de Gazze'de İsrail’in gerçekleştirdiği soykırıma karşı açılan davada Türkiye'nin müdahillik dilekçesini sunmanın yanı sıra Türkiye'nin görüşlerini de ifade edeceklerini söyledi.İsrail'in yargılanmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Karayel açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Karayel, hazırladıkları dosyaya güvendiklerini, hem adalet sistemi içinde hem de diğer alanlarda olduğu gibi İsrail'e karşı atılacak adımları desteklemek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazzede-isgalci-guc-konumundadir-1086028343.html

lahey

israil

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, uluslararası adalet divanı, lahey, cüneyt yüksel, ismail emrah karayel, israil, israil-filistin, soykırım, güney afrika