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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/tbmm-hukuk-heyeti-uluslararasi-adalet-divaninin-soykirim-davasina-mudahil-olacak-1086562807.html
TBMM Hukuk Heyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'soykırım' davasına müdahil olacak
TBMM Hukuk Heyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'soykırım' davasına müdahil olacak
Sputnik Türkiye
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T22:33+0300
2024-08-06T22:33+0300
israil- filistin çatışması
tbmm
uluslararası adalet divanı
lahey
cüneyt yüksel
ismail emrah karayel
israil
israil-filistin
soykırım
güney afrika
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Lahey'e gitmeden önce Türkiye'nin UAD'deki 'soykırım' davasına müdahillik başvurusuna ilişkin konuşan Yüksel, 7 Ekim 2023'ten bugüne İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirtti.İsrail'in çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin kişiyi öldürdüğüne dikkati çeken Yüksel, İsrail'in kuvözdeki bebekler dahil olmak üzere Gazzelileri yok etmek istediğini söyledi.Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'ne dayanılarak açılan bir dava olduğunun altını çizen Yüksel şu cümleleri kaydetti:Yüksel, TBMM hukuk heyeti olarak, Lahey'de Türkiye saati ile saat 17.30'da UAD'ye dileklerini sunacaklarını, bugüne kadar Nikaragua, Kolombiya, Meksika, Libya, Filistin ve son olarak İspanya'nın müdahillik başvurusunda bulunduğunu hatırlattı.Türkiye'nin müdahillik için en kapsamlı başvuruyu yapacak ülke olduğuna vurgu yapan Yüksel, "Bizler delilleriyle birlikte -ki bu delilleri bizzat Güney Afrika heyetine de sunmuştuk- bu belgelerle kapsamlı bir başvuru yapacağız. Özellikle tanıklarla görüşmeler ile Anadolu Ajansının videoları ve resimleri başta olmak üzere deliller hazırladık. Orada yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde oluyor. Bütün bunlarla birlikte delilleri sunmak kaydıyla soykırım suçunu kanıtlar şekilde dilekçemizi sunacağız" ifadelerini kullandı.'Güney Afrika'nın davasını destekler bir süreç yürütüyoruz'Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Lahey'de Gazze'de İsrail’in gerçekleştirdiği soykırıma karşı açılan davada Türkiye'nin müdahillik dilekçesini sunmanın yanı sıra Türkiye'nin görüşlerini de ifade edeceklerini söyledi.İsrail'in yargılanmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Karayel açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Karayel, hazırladıkları dosyaya güvendiklerini, hem adalet sistemi içinde hem de diğer alanlarda olduğu gibi İsrail'e karşı atılacak adımları desteklemek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazzede-isgalci-guc-konumundadir-1086028343.html
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tbmm, uluslararası adalet divanı, lahey, cüneyt yüksel, ismail emrah karayel, israil, israil-filistin, soykırım, güney afrika
tbmm, uluslararası adalet divanı, lahey, cüneyt yüksel, ismail emrah karayel, israil, israil-filistin, soykırım, güney afrika

TBMM Hukuk Heyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'soykırım' davasına müdahil olacak

22:33 06.08.2024
© Dursun AydemirLahey, Soykırım
Lahey, Soykırım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© Dursun Aydemir
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasına müdahillik için TBMM hukuk heyeti olarak yarın Lahey'de başvuru dosyasını teslim edeceklerini bildirdi.
Lahey'e gitmeden önce Türkiye'nin UAD'deki 'soykırım' davasına müdahillik başvurusuna ilişkin konuşan Yüksel, 7 Ekim 2023'ten bugüne İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirtti.
İsrail'in çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin kişiyi öldürdüğüne dikkati çeken Yüksel, İsrail'in kuvözdeki bebekler dahil olmak üzere Gazzelileri yok etmek istediğini söyledi.
Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'ne dayanılarak açılan bir dava olduğunun altını çizen Yüksel şu cümleleri kaydetti:
Biz de ilk andan itibaren Türkiye olarak bu davaya müdahil olacağımızı ilan etmiştik ve 31 Mayıs’ta Lahey Büyükelçiliğimiz tarafından Uluslararası Adalet Divanına nota verilerek bu davaya müdahil olacağımızı resmi olarak kayıt altına almıştık. Biz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün hukuki ve teknik çalışmaları yaparak, uluslararası hukukun, Uluslararası Adalet Divanının ve bundan önceki soykırım davaları ve uluslararası ceza mahkemeleri kararları örnekleri olmak üzere bilgi ve belgeleriyle delilleri ortaya koyarak müdahillik başvurusu hazırladık.
Yüksel, TBMM hukuk heyeti olarak, Lahey'de Türkiye saati ile saat 17.30'da UAD'ye dileklerini sunacaklarını, bugüne kadar Nikaragua, Kolombiya, Meksika, Libya, Filistin ve son olarak İspanya'nın müdahillik başvurusunda bulunduğunu hatırlattı.
Türkiye'nin müdahillik için en kapsamlı başvuruyu yapacak ülke olduğuna vurgu yapan Yüksel, "Bizler delilleriyle birlikte -ki bu delilleri bizzat Güney Afrika heyetine de sunmuştuk- bu belgelerle kapsamlı bir başvuru yapacağız. Özellikle tanıklarla görüşmeler ile Anadolu Ajansının videoları ve resimleri başta olmak üzere deliller hazırladık. Orada yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde oluyor. Bütün bunlarla birlikte delilleri sunmak kaydıyla soykırım suçunu kanıtlar şekilde dilekçemizi sunacağız" ifadelerini kullandı.

'Güney Afrika'nın davasını destekler bir süreç yürütüyoruz'

Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Lahey'de Gazze'de İsrail’in gerçekleştirdiği soykırıma karşı açılan davada Türkiye'nin müdahillik dilekçesini sunmanın yanı sıra Türkiye'nin görüşlerini de ifade edeceklerini söyledi.
İsrail'in yargılanmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Karayel açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:

Her seferinde ifade ettiğimiz gibi bu süreçte inşallah İsrail'in soykırımdan ceza alması için Türkiye olarak üzerimize düşen katkıyı yapmış olacağız. Tabi süreç içerisinde hem ülke olarak sunduğumuz deliller hem de diğer ülkelerin ifade ettiği hususları destekler mahiyette ifadeler hem de daha önceki verilmiş kararlar Uluslararası Adalet Divanının verdiği kararlara atıflarla Güney Afrika'nın davasını destekler bir süreç yürütüyoruz. Son derece kapsamlı bir çalışma neticesinde hazırlanmış bu dilekçeyi inşallah ülkemiz adına teslim edeceğiz. Bu yargılama uluslararası kamuoyunda olan cezasızlık ve İsrail'e dokunulamaz algısının ortadan kalkmasını ve soykırımın sonlanmasını sağlayacak.

Karayel, hazırladıkları dosyaya güvendiklerini, hem adalet sistemi içinde hem de diğer alanlarda olduğu gibi İsrail'e karşı atılacak adımları desteklemek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
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İsrail- Filistin çatışması
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
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