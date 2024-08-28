https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/msb-duyurdu-30-agustosta-24-gemi-ziyarete-aciliyor-1087392741.html
MSB duyurdu: 30 Ağustos'ta 24 gemi ziyarete açılıyor
MSB duyurdu: 30 Ağustos'ta 24 gemi ziyarete açılıyor
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 22 limanda 24 gemiyi halkın ziyaretine açacaklarını açıkladı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T21:40+0300
2024-08-28T21:40+0300
2024-08-28T21:40+0300
türkiye
zafer günü
30 ağustos zafer bayramı
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
deniz kuvvetleri
türk deniz kuvvetleri
gemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/04/1060793802_0:120:1420:919_1920x0_80_0_0_a5114f3328be365b308e8365be488606.jpg
MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, 22 limana yanaşacak 24 gemiyi halka açacak.22 Liman 24 Gemi30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anamur, Antalya, Bodrum, Çanakkale, Çeşme, Dolmabahçe, Erdek, Foça, Gazimağusa, Gökçeada, Girne, İğneada, İzmir, İzmit, Kaş, Kuşadası, Karadeniz Ereğli (KDZ. Ereğli), Marmaris, Mersin, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon limanlarında 24 Türk Silahları Kuvvetleri Gemisi halka açılacak.MSB'nin X hesabından paylaşımı şöyle;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/msb-duyurdu-turkiye-ve-rusyanin-birlesik-kara-devriyesi-faaliyeti-yeniden-basladi-1087196329.html
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zafer günü, 30 ağustos zafer bayramı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), deniz kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri, gemi
zafer günü, 30 ağustos zafer bayramı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), deniz kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri, gemi
MSB duyurdu: 30 Ağustos'ta 24 gemi ziyarete açılıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 22 limanda 24 gemiyi halkın ziyaretine açacaklarını açıkladı.
MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, 22 limana yanaşacak 24 gemiyi halka açacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anamur, Antalya, Bodrum, Çanakkale, Çeşme, Dolmabahçe, Erdek, Foça, Gazimağusa, Gökçeada, Girne, İğneada, İzmir, İzmit, Kaş, Kuşadası, Karadeniz Ereğli (KDZ. Ereğli), Marmaris, Mersin, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon limanlarında 24 Türk Silahları Kuvvetleri Gemisi halka açılacak.
MSB'nin X hesabından paylaşımı şöyle;