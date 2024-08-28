MSB duyurdu: 30 Ağustos'ta 24 gemi ziyarete açılıyor

🗓️ 30 Ağustos 2024



30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlar tarafından 24 gemi ile 22 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz halkın ziyaretine açılacaktır.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ZnBmIshAod