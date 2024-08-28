https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/meksikadan-tarihi-rest-ic-islerine-mudahale-ediyorlar-diyerek-abd-ve-kanada-buyukelcileriyle-1087348280.html

Meksika'dan tarihi rest: 'İç işlerine müdahale ediyorlar' diyerek ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkiler askıya alındı

Meksika'dan tarihi rest: 'İç işlerine müdahale ediyorlar' diyerek ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkiler askıya alındı

Sputnik Türkiye

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkenin iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T07:25+0300

2024-08-28T07:25+0300

2024-08-28T07:25+0300

dünya

meksika

yargı

abd

kanada

büyükelçilik

andres manuel lopez obrador

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede çıkarılmak istenen yargı reformuna yönelik eleştirilerde bulunan ABD ve Kanada büyükelçileriyle ilişkilerin askıya alındığını aktardı.Obrador yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmediklerini vurgulayarak, "Meksika'nın egemenliğine saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü biz de onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemeyeceğiz. Karşılıklı saygı ve anlayış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/meksika-devlet-baskani-obrador-sinirda-duvar-insaatina-karsiyiz-1087259056.html

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meksika, yargı, abd, kanada, büyükelçilik, andres manuel lopez obrador