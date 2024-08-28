https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/meksikadan-tarihi-rest-ic-islerine-mudahale-ediyorlar-diyerek-abd-ve-kanada-buyukelcileriyle-1087348280.html
Meksika'dan tarihi rest: 'İç işlerine müdahale ediyorlar' diyerek ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkiler askıya alındı
Meksika'dan tarihi rest: 'İç işlerine müdahale ediyorlar' diyerek ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkiler askıya alındı
Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkenin iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T07:25+0300
2024-08-28T07:25+0300
2024-08-28T07:25+0300
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meksika
yargı
abd
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büyükelçilik
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede çıkarılmak istenen yargı reformuna yönelik eleştirilerde bulunan ABD ve Kanada büyükelçileriyle ilişkilerin askıya alındığını aktardı.Obrador yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmediklerini vurgulayarak, "Meksika'nın egemenliğine saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü biz de onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemeyeceğiz. Karşılıklı saygı ve anlayış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/meksika-devlet-baskani-obrador-sinirda-duvar-insaatina-karsiyiz-1087259056.html
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meksika, yargı, abd, kanada, büyükelçilik, andres manuel lopez obrador
meksika, yargı, abd, kanada, büyükelçilik, andres manuel lopez obrador
Meksika'dan tarihi rest: 'İç işlerine müdahale ediyorlar' diyerek ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkiler askıya alındı
Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkenin iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede çıkarılmak istenen yargı reformuna yönelik eleştirilerde bulunan ABD ve Kanada büyükelçileriyle ilişkilerin askıya alındığını aktardı.
Obrador yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmediklerini vurgulayarak, "Meksika'nın egemenliğine saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü biz de onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemeyeceğiz. Karşılıklı saygı ve anlayış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.