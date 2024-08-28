https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/mahmud-abbas-suudi-arabistan-ziyaretini-yarida-kesip-filistine-geri-donecek-1087382370.html

Mahmud Abbas, İsrail'in 'geniş çaplı' saldırı haberi üzerine Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönüyor

Mahmud Abbas, İsrail'in 'geniş çaplı' saldırı haberi üzerine Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönüyor

Sputnik Türkiye

İsrail'in Batı Şeria'!da başlattığı 'geniş çaplı' saldırı haberini alan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretini kısa keserek... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T17:04+0300

2024-08-28T17:04+0300

2024-08-28T17:07+0300

israil- filistin çatışması

filistin devleti

mahmud abbas

gazze şeridi

suudi arabistan

muhammed bin selman

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı 'geniş çaplı' saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesmeye ve Filistin'e dönmeye karar verdiği bildirildi.İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' saldırıların geceden beri sürdüğünü, toplamda 39 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.Abbas, salı günü başlayan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü ve haberler üzerine ülkesine geri dönme kararı aldı.İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemiş ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/binanceden-filistinlilerin-yatirimlarini-dondurdugu-iddialarina-yanit-geldi-1087380093.html

gazze şeridi

suudi arabistan

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filistin devleti, mahmud abbas, gazze şeridi, suudi arabistan, muhammed bin selman