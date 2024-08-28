https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/mahmud-abbas-suudi-arabistan-ziyaretini-yarida-kesip-filistine-geri-donecek-1087382370.html
Mahmud Abbas, İsrail'in 'geniş çaplı' saldırı haberi üzerine Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönüyor
Mahmud Abbas, İsrail'in 'geniş çaplı' saldırı haberi üzerine Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönüyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in Batı Şeria'!da başlattığı 'geniş çaplı' saldırı haberini alan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretini kısa keserek... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T17:04+0300
2024-08-28T17:04+0300
2024-08-28T17:07+0300
israil- filistin çatışması
filistin devleti
mahmud abbas
gazze şeridi
suudi arabistan
muhammed bin selman
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı 'geniş çaplı' saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesmeye ve Filistin'e dönmeye karar verdiği bildirildi.İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' saldırıların geceden beri sürdüğünü, toplamda 39 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.Abbas, salı günü başlayan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü ve haberler üzerine ülkesine geri dönme kararı aldı.İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemiş ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/binanceden-filistinlilerin-yatirimlarini-dondurdugu-iddialarina-yanit-geldi-1087380093.html
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filistin devleti, mahmud abbas, gazze şeridi, suudi arabistan, muhammed bin selman
filistin devleti, mahmud abbas, gazze şeridi, suudi arabistan, muhammed bin selman
Mahmud Abbas, İsrail'in 'geniş çaplı' saldırı haberi üzerine Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönüyor
17:04 28.08.2024 (güncellendi: 17:07 28.08.2024)
İsrail'in Batı Şeria'!da başlattığı 'geniş çaplı' saldırı haberini alan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretini kısa keserek Ramallah'a döneceğini bildirdi. Şu ana kadar toplamda 39 Filistinlinin öldüğü belirtilen saldırıda çok sayıda yaralı ve enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı 'geniş çaplı' saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesmeye ve Filistin'e dönmeye karar verdiği bildirildi.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' saldırıların geceden beri sürdüğünü, toplamda 39 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Abbas, salı günü başlayan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü ve haberler üzerine ülkesine geri dönme kararı aldı.
İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemiş ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.