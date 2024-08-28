https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/binanceden-filistinlilerin-yatirimlarini-dondurdugu-iddialarina-yanit-geldi-1087380093.html

Kripto para borsasından Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarına yanıt geldi

Kripto para borsasından Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarına yanıt geldi

Sputnik Türkiye

Kripto para borsası Binance'nin İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarının ardından, CEO Teng, "Sadece yasa dışı fonlara... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T15:59+0300

2024-08-28T15:59+0300

2024-08-28T16:06+0300

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Sosyal medya platformlarında başlayan iddialarda ve uluslararası medyada yer alan haberlerde, İsrail Savunma Bakanlığı’na ait olduğu öne sürülen İbranice belgeye yer verildi. Belgede, 5 maddede terörle mücadele öne sürülerek kripto varlıklara el koyma kararı tavsiyesine yer verildi.Dolaşıma giren haberlerin ardından, Bitcoin'de (BTC) yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC'nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi.Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış açıklamalar oldu" ifadesine yer verdi.Binance kurucu ortağı Yi He ise X hesabındaki paylaşımında, "Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kurumlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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