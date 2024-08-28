Kripto para borsasından Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarına yanıt geldi
15:59 28.08.2024 (güncellendi: 16:06 28.08.2024)
© FotoğrafBinance’den Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarına yanıt geldi
© Fotoğraf
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Kripto para borsası Binance'nin İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarının ardından, CEO Teng, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi" dedi.
Sosyal medya platformlarında başlayan iddialarda ve uluslararası medyada yer alan haberlerde, İsrail Savunma Bakanlığı’na ait olduğu öne sürülen İbranice belgeye yer verildi. Belgede, 5 maddede terörle mücadele öne sürülerek kripto varlıklara el koyma kararı tavsiyesine yer verildi.
FUD. Only a limited number of user accounts, linked to illicit funds, were blocked from transacting. There have been some incorrect statements about this.— Richard Teng (@_RichardTeng) August 28, 2024
As a global crypto exchange, we comply with internationally accepted anti-money laundering legislation, just like any other…
Dolaşıma giren haberlerin ardından, Bitcoin'de (BTC) yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC'nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi.
Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış açıklamalar oldu" ifadesine yer verdi.
Only a limited number of user accounts, linked to illicit funds, were blocked from transacting.— Yi He (@heyibinance) August 28, 2024
As a global crypto exchange we comply with internationally accepted Anti-Money laundering legislation, just like any other financial institution. We will continue to educate users on…
Binance kurucu ortağı Yi He ise X hesabındaki paylaşımında, "Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kurumlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.