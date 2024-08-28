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Macron, 6 yıl önce Durov’a Telegram’ı Paris’e taşımayı önerdi mi?
Macron, 6 yıl önce Durov’a Telegram’ı Paris’e taşımayı önerdi mi?
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2018 yılında Telegram kurucusu Pavel Durov’la yaptığı bir akşam yemeği sırasında şirketin genel merkezini Paris’e... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T12:41+0300
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ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Macron, 2018'de sürpriz bir akşam yemeği sırasında Durov'a Telegram'ın genel merkezini Paris'e taşımayı önerdi” ifadesine yer verildi.Kaynaklar, Durov’un bu öneriyi reddettiğini dile getirdi. Macron’un ayrıca söz konusu görüşme sırasında Durov’a Fransa pasaportunu vermeyi önerdiği ifade edildi.Durov’un 2021’de Fransa vatandaşlığı aldığı anımsatıldı.Haberde ayrıca Fransa ve BAE istihbarat teşkilatlarının 2017’de gerçekleştirdikleri ‘Mor Müzik’ kod adlı ortak operasyon sırasında Durov’un telefonuna girmeyi başardığı bildirildi. Operasyonun, DAEŞ’in Telegram’ı militan toplamak ve saldırı planlamak için kullanmasından duyulan endişeleri gidermek amacıyla düzenlendiği belirtildi.Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.Durov'un çarşamba gününe kadar gözaltında tutulabileceği belirtilmişti.
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fransa, emmanuel macron, telegram, pavel durov, paris, pasaport, vatandaşlık, bae, istihbarat, operasyon, telefon
fransa, emmanuel macron, telegram, pavel durov, paris, pasaport, vatandaşlık, bae, istihbarat, operasyon, telefon

Macron, 6 yıl önce Durov’a Telegram’ı Paris’e taşımayı önerdi mi?

12:41 28.08.2024 (güncellendi: 12:44 28.08.2024)
© AP Photo / Stephanie LecocqEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2018 yılında Telegram kurucusu Pavel Durov’la yaptığı bir akşam yemeği sırasında şirketin genel merkezini Paris’e taşımayı önerdiği öne sürüldü.
ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Macron, 2018'de sürpriz bir akşam yemeği sırasında Durov'a Telegram'ın genel merkezini Paris'e taşımayı önerdi” ifadesine yer verildi.
Kaynaklar, Durov’un bu öneriyi reddettiğini dile getirdi. Macron’un ayrıca söz konusu görüşme sırasında Durov’a Fransa pasaportunu vermeyi önerdiği ifade edildi.
Durov’un 2021’de Fransa vatandaşlığı aldığı anımsatıldı.
Haberde ayrıca Fransa ve BAE istihbarat teşkilatlarının 2017’de gerçekleştirdikleri ‘Mor Müzik’ kod adlı ortak operasyon sırasında Durov’un telefonuna girmeyi başardığı bildirildi. Operasyonun, DAEŞ’in Telegram’ı militan toplamak ve saldırı planlamak için kullanmasından duyulan endişeleri gidermek amacıyla düzenlendiği belirtildi.
Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.
Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.
Durov'un çarşamba gününe kadar gözaltında tutulabileceği belirtilmişti.
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