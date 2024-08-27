Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Fransa Zuckerberg'i tutuklasın

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TİKA’dan Taliban kontrolündeki medyaya destek: ‘Afganistan bugün Taliban’ın Afganistan’ı'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İmamoğlu’ndan 'su' açıklaması
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada artan estetik operasyonları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig'in üçüncü haftası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
15:36
2 dk
SESLİ HABER
İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
15:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Kamala Harris seçimleri kazanırsa Elon Musk tutuklanabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
18:31
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
19:15
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rusya-guvenlik-konseyi-baskan-yardimcisi-medvedev-fransa-zuckerbergi-tutuklasin-1087345458.html
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Fransa Zuckerberg'i tutuklasın
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Fransa Zuckerberg'i tutuklasın
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram'ın kurucusu Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada Facebook'ta da aynı... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T23:51+0300
2024-08-27T23:51+0300
dünya
dmitriy medvedev
telegram
pavel durov
facebook
mark zuckerberg
fransa
ukrayna
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077636553_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b37d30e98edc39a27f7b8b1e190b8648.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından Fransız yetkililerin Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i de sosyal ağın faaliyetleri nedeniyle gözaltına almalarını önerdi.Medvedev konuşmasında, “Zuckerberg Fransa'ya gittiğinde tutuklasınlar. Facebook'ta da aynı şeyler oluyor" dedi.'Suç teşkil eden faaliyetlerin varlığı Durov tarafından onaylandığı anlamına gelmiyor'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Telegram'da suç teşkil eden faaliyetlerin varlığının, programın kurucusu Pavel Durov tarafından onaylandığı anlamına gelmediğini belirterek Rusya'nın da Telegram'a karşı iddiaları olduğunu hatırlattı.Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Medvedev açıklamasında ayrıca Telegram'ın Rusya'nın materyal yayınlamasına ve bunları 'ortalama Ukraynalıların' dikkatine sunmasına olanak tanıyan bir platform olduğunu ve Ukrayna'da 'işlerin televizyonda gösterildiğinden biraz farklı olduğunu' gösterdiğini belirtti.'Siyasi bir vaka'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram'ın kurucusu Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yalanlamasına rağmen siyasi bir mesele olduğunu söyledi.Medvedev açıklamasında, "Her ne kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bunun tamamen hukuki bir konu olduğunu ve mahkemenin kararını etkileyemeyeceğini söylese de, bu siyasi bir mesele" dedi.Medvedev, Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasıyla ilgili durumun 'bir şekilde Rusya Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda çalışan yapılara ve bu tür bilgi işlerine yönelik siyasi zulme benzediğini' de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/gazeteci-pepe-escobar-telegramin-kurucusu-durovun-sorusturmasi-abdnin-tesviki-ile-macron-tarafindan-1087341897.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077636553_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9aeb57052971675294aee32b549072b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy medvedev, telegram, pavel durov, facebook, mark zuckerberg, fransa, ukrayna, emmanuel macron
dmitriy medvedev, telegram, pavel durov, facebook, mark zuckerberg, fransa, ukrayna, emmanuel macron

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Fransa Zuckerberg'i tutuklasın

23:51 27.08.2024
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram'ın kurucusu Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada Facebook'ta da aynı şeylerin olduğunu belirterek Fransa'ya Zuckerberg'i de gözaltına almaları önerisinde bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından Fransız yetkililerin Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i de sosyal ağın faaliyetleri nedeniyle gözaltına almalarını önerdi.
Medvedev konuşmasında, “Zuckerberg Fransa'ya gittiğinde tutuklasınlar. Facebook'ta da aynı şeyler oluyor" dedi.

'Suç teşkil eden faaliyetlerin varlığı Durov tarafından onaylandığı anlamına gelmiyor'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Telegram'da suç teşkil eden faaliyetlerin varlığının, programın kurucusu Pavel Durov tarafından onaylandığı anlamına gelmediğini belirterek Rusya'nın da Telegram'a karşı iddiaları olduğunu hatırlattı.
Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bu platformun yaratıcısının bundan sorumlu olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor. Bunu düzenlemesi gerekir ve bu arada Telegram'a karşı benzer iddialarımız vardı. Ancak bu, tüm bunların Durov'un onayıyla yapıldığı anlamına gelmez. Bunu ona isnat etmeye çalışıyorlar. Bu da elbette çok büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
Medvedev açıklamasında ayrıca Telegram'ın Rusya'nın materyal yayınlamasına ve bunları 'ortalama Ukraynalıların' dikkatine sunmasına olanak tanıyan bir platform olduğunu ve Ukrayna'da 'işlerin televizyonda gösterildiğinden biraz farklı olduğunu' gösterdiğini belirtti.

'Siyasi bir vaka'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram'ın kurucusu Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yalanlamasına rağmen siyasi bir mesele olduğunu söyledi.
Medvedev açıklamasında, "Her ne kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bunun tamamen hukuki bir konu olduğunu ve mahkemenin kararını etkileyemeyeceğini söylese de, bu siyasi bir mesele" dedi.
Medvedev, Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasıyla ilgili durumun 'bir şekilde Rusya Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda çalışan yapılara ve bu tür bilgi işlerine yönelik siyasi zulme benzediğini' de sözlerine ekledi.
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
DÜNYA
Gazeteci Pepe Escobar: Telegram'ın kurucusu Durov'un soruşturması ABD'nin teşviki ile Macron tarafından yürütülüyor
22:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала