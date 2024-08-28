https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kapadokyada-turistin-cantasini-calan-turistler-gozaltina-alindi-1087393301.html

Kapadokya'da turistin çantasını çalan turistler gözaltına alındı

Kapadokya'da turistin çantasını çalan turistler gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kapadokya'da Arnavut bir turistin restoranda unuttuğu çantasını çaldığı belirlenen Güney Koreli iki kadın turist yakalandı. Çantanın içinde yaklaşık 600 bin... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kapadokya

turist

hırsız

güney kore

arnavutlar

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Nevşehir'in Göreme beldesinde tatil yapan Arnavut turist bir çift Kapadokya'da içerisinde kimlik, banka kartları ile yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz bulunan çantalarını restoranda unuttukları için jandarmaya başvurdu.Çantanın kaybolmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri restoranın güvenlik kameralarını incelediklerinde çantayı Güney Koreli iki kadın turistin aldığını gördü.Ekipler, kimlikleri belirlenen iki kadın turisti çaldıkları çanta ile yakalayarak gözaltına aldı. Çanta ise sahibine teslim edildi.​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/haluk-leventten-narin-aciklamasi-ahbaplar-arastirdi-1087393063.html

türkiye

kapadokya

güney kore

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kapadokya, turist, hırsız, güney kore, arnavutlar