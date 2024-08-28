https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kapadokyada-turistin-cantasini-calan-turistler-gozaltina-alindi-1087393301.html
Kapadokya'da turistin çantasını çalan turistler gözaltına alındı
Kapadokya'da turistin çantasını çalan turistler gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kapadokya'da Arnavut bir turistin restoranda unuttuğu çantasını çaldığı belirlenen Güney Koreli iki kadın turist yakalandı. Çantanın içinde yaklaşık 600 bin... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T22:34+0300
2024-08-28T22:34+0300
2024-08-28T22:36+0300
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kapadokya
turist
hırsız
güney kore
arnavutlar
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Nevşehir'in Göreme beldesinde tatil yapan Arnavut turist bir çift Kapadokya'da içerisinde kimlik, banka kartları ile yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz bulunan çantalarını restoranda unuttukları için jandarmaya başvurdu.Çantanın kaybolmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri restoranın güvenlik kameralarını incelediklerinde çantayı Güney Koreli iki kadın turistin aldığını gördü.Ekipler, kimlikleri belirlenen iki kadın turisti çaldıkları çanta ile yakalayarak gözaltına aldı. Çanta ise sahibine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/haluk-leventten-narin-aciklamasi-ahbaplar-arastirdi-1087393063.html
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kapadokya, turist, hırsız, güney kore, arnavutlar
kapadokya, turist, hırsız, güney kore, arnavutlar
Kapadokya'da turistin çantasını çalan turistler gözaltına alındı
22:34 28.08.2024 (güncellendi: 22:36 28.08.2024)
Kapadokya'da Arnavut bir turistin restoranda unuttuğu çantasını çaldığı belirlenen Güney Koreli iki kadın turist yakalandı. Çantanın içinde yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz olduğu açıklandı.
Nevşehir'in Göreme beldesinde tatil yapan Arnavut turist bir çift Kapadokya'da içerisinde kimlik, banka kartları ile yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz bulunan çantalarını restoranda unuttukları için jandarmaya başvurdu.
Çantanın kaybolmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri restoranın güvenlik kameralarını incelediklerinde çantayı Güney Koreli iki kadın turistin aldığını gördü.
Ekipler, kimlikleri belirlenen iki kadın turisti çaldıkları çanta ile yakalayarak gözaltına aldı.
Çanta ise sahibine teslim edildi.