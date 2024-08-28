https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kursk-bolgesinde-petrol-depolama-tesisini-patlatma-hazirligindaki-sabotajci-bir-grup-yakalandi-1087392603.html

Kursk bölgesinde petrol depolama tesisini patlatma hazırlığındaki sabotajcı bir grup yakalandı

Kursk bölgesinde petrol depolama tesisini patlatma hazırlığındaki sabotajcı bir grup yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kursk bölgesindeki bir petrol depolama tesisini patlatmayı planlayan bir grup sabotajcının yakalandığı bildirildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T21:39+0300

2024-08-28T21:39+0300

2024-08-28T21:39+0300

ukrayna krizi

kursk

sabotaj

petrol

tesis

terör saldırısı

güvenlik güçleri

sputnik

valeriy gerasimov

belgorod

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Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Kursk bölgesindeki petrol depolama tesisini patlatma hazırlığındaki sabotajcı bir grup yakalandı.Kaynak, “Petrol depolama tesisini patlamayı planlayan bir grup sabotajcı gözaltına alındı. Sivil bir araçla Kursk bölgesi topraklarında hareket ettikleri sırada durdurulan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada patlayıcılar ve fünyeler bulundu" dedi.Zanlılardan birinin terör saldırısı düzenleme planlarını itiraf ettiğini belirten kaynak, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 28 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 7 binden fazla asker ve 74 fazla tank kaybetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynali-savas-esiri-bize-kursk-bolgesinde-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1087375396.html

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kursk, sabotaj, petrol, tesis, terör saldırısı, güvenlik güçleri, sputnik, valeriy gerasimov, belgorod, bryansk