https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kursk-bolgesinde-petrol-depolama-tesisini-patlatma-hazirligindaki-sabotajci-bir-grup-yakalandi-1087392603.html
Kursk bölgesinde petrol depolama tesisini patlatma hazırlığındaki sabotajcı bir grup yakalandı
Kursk bölgesinde petrol depolama tesisini patlatma hazırlığındaki sabotajcı bir grup yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk bölgesindeki bir petrol depolama tesisini patlatmayı planlayan bir grup sabotajcının yakalandığı bildirildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T21:39+0300
2024-08-28T21:39+0300
2024-08-28T21:39+0300
ukrayna krizi
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sabotaj
petrol
tesis
terör saldırısı
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Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Kursk bölgesindeki petrol depolama tesisini patlatma hazırlığındaki sabotajcı bir grup yakalandı.Kaynak, “Petrol depolama tesisini patlamayı planlayan bir grup sabotajcı gözaltına alındı. Sivil bir araçla Kursk bölgesi topraklarında hareket ettikleri sırada durdurulan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada patlayıcılar ve fünyeler bulundu" dedi.Zanlılardan birinin terör saldırısı düzenleme planlarını itiraf ettiğini belirten kaynak, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 28 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 7 binden fazla asker ve 74 fazla tank kaybetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynali-savas-esiri-bize-kursk-bolgesinde-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1087375396.html
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kursk, sabotaj, petrol, tesis, terör saldırısı, güvenlik güçleri, sputnik, valeriy gerasimov, belgorod, bryansk
kursk, sabotaj, petrol, tesis, terör saldırısı, güvenlik güçleri, sputnik, valeriy gerasimov, belgorod, bryansk
Kursk bölgesinde petrol depolama tesisini patlatma hazırlığındaki sabotajcı bir grup yakalandı
Rusya’nın Kursk bölgesindeki bir petrol depolama tesisini patlatmayı planlayan bir grup sabotajcının yakalandığı bildirildi.
Rus güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Kursk bölgesindeki petrol depolama tesisini patlatma hazırlığındaki sabotajcı bir grup yakalandı.
Kaynak, “Petrol depolama tesisini patlamayı planlayan bir grup sabotajcı gözaltına alındı. Sivil bir araçla Kursk bölgesi topraklarında hareket ettikleri sırada durdurulan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada patlayıcılar ve fünyeler bulundu" dedi.
Zanlılardan birinin terör saldırısı düzenleme planlarını itiraf ettiğini belirten kaynak, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 28 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 7 binden fazla asker ve 74 fazla tank kaybetti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.