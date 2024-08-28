https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasarayin-sampiyonlar-ligine-veda-etmesi-sonrasi-okan-buruktan-aciklama-hedefimiz-avrupa-ligini-1087347520.html
Okan Buruk : Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak
Okan Buruk : Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk "Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Bunu yapacak gücümüz... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T01:33+0300
2024-08-28T01:33+0300
2024-08-28T01:49+0300
spor
okan buruk
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 yenilip organizasyondan elenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'tan "Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Bunu yapacak gücümüz var" açıklaması geldi.Maç sonrası açıklama yapan Buruk, "Elimizdeki oyuncular döndükten ve 1-2 takviye daha yaptıktan sonra takımımız çok daha iyi olacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaray-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1087345775.html
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okan buruk, galatasaray sk, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, fernando muslera
okan buruk, galatasaray sk, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, fernando muslera
Okan Buruk : Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak
01:33 28.08.2024 (güncellendi: 01:49 28.08.2024)
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrası açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk "Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Bunu yapacak gücümüz var" değerlendirmesinde bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 yenilip organizasyondan elenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'tan "Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Bunu yapacak gücümüz var" açıklaması geldi.
Maç sonrası açıklama yapan Buruk, "Elimizdeki oyuncular döndükten ve 1-2 takviye daha yaptıktan sonra takımımız çok daha iyi olacak" dedi.