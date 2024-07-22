https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/kadinlar-icin-soyadi-duzenlemesi-yargi-paketinden-cikarildi-1086112866.html
Kadınlar için soyadı düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı
Kadınlar için soyadı düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde yargı paketinden çıkarıldı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T16:15+0300
2024-07-22T16:15+0300
2024-07-22T16:42+0300
türkiye
soyadı
anne kızlık soyadı
yargı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/10/1057517690_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_a7bbb85d92c26db116161ff4f7080206.jpg
Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde yargı paketinden çıkarıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşen CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/9-yargi-paketi-mecliste-kadinlar-bekarlik-soyadini-tek-basina-kullanamayacak-1085552289.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/10/1057517690_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_0cc1840677979c078bd20f38dc582417.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
soyadı, anne kızlık soyadı, yargı
soyadı, anne kızlık soyadı, yargı
Kadınlar için soyadı düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı
16:15 22.07.2024 (güncellendi: 16:42 22.07.2024)
Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde yargı paketinden çıkarıldı.
Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde yargı paketinden çıkarıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşen CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:
"Dokuzuncu yargı paketinde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması. Meseleye soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bir ailenin eşitlik esasına dayalı olmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır. AYM'nin bu yönde vermiş olduğu bir karar verdir. Bu karara uyulması noktasında bizim son derece hassas olduğumuz unsurdur. Sayın bakanla yaptığımız görüşmede bu dayatmanın yargı paketinden çıkarıldığını sizlere müjde olarak vermek isterim."