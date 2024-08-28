https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kacak-cinayet-suphelisi-saklandigi-tavan-cokunce-yakalandi-1087370552.html
Kaçak cinayet şüphelisi saklandığı tavan çökünce yakalandı
Kaçak cinayet şüphelisi saklandığı tavan çökünce yakalandı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Memphis kentinde cinayet zanlısını evde arayan polis, tavanın bir anda çökmesiyle zanlıyı yakaladı. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T13:14+0300
2024-08-28T13:14+0300
2024-08-28T13:15+0300
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cinayet
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Polis, Nisan ayında bir kişinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 20 yaşındaki Deario Wilkerson'ı 26 Ağustos’ta bir konuta kadar izini sürdü. Konutun çevresini saran polis evde arama yapmaya başladı. Arama sırasında mutfağın tavanı çökünce kaçak zanlı kıskıvrak yakalandı. Polis açıklamasında, “Wilkerson, polis evi ararken tavan arasına saklanmaya çalıştı ancak tavandan düştü. Wilkerson düşme sonucu yaralanmamış ve başka bir olay yaşanmadan gözaltına alınmıştır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/hollandada-bilgisayar-sistemlerindeki-genis-capli-ariza-hayati-felc-etti-1087370099.html
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abd, abd polisi, cinayet, şüpheli, memphis
abd, abd polisi, cinayet, şüpheli, memphis
Kaçak cinayet şüphelisi saklandığı tavan çökünce yakalandı
13:14 28.08.2024 (güncellendi: 13:15 28.08.2024)
ABD’nin Memphis kentinde cinayet zanlısını evde arayan polis, tavanın bir anda çökmesiyle zanlıyı yakaladı.
Polis, Nisan ayında bir kişinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 20 yaşındaki Deario Wilkerson'ı 26 Ağustos’ta bir konuta kadar izini sürdü. Konutun çevresini saran polis evde arama yapmaya başladı. Arama sırasında mutfağın tavanı çökünce kaçak zanlı kıskıvrak yakalandı. Polis açıklamasında, “Wilkerson, polis evi ararken tavan arasına saklanmaya çalıştı ancak tavandan düştü. Wilkerson düşme sonucu yaralanmamış ve başka bir olay yaşanmadan gözaltına alınmıştır” dedi.