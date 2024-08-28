https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/israilli-hahamlar-mescid-i-aksa-baskinlarini-finanse-etme-kararina-karsi-cikti-1087348615.html

İsrailli hahamlar, Mescid-i Aksa baskınlarını finanse etme kararına karşı çıktı

İsrailli hahamlar, Mescid-i Aksa baskınlarını finanse etme kararına karşı çıktı

Sputnik Türkiye

İsrailli 30 haham tarafından İsrail Miras Bakanlığına mektup gönderdi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T04:04+0300

2024-08-28T04:04+0300

2024-08-28T04:04+0300

dünya

mescid-i aksa

israil

siyonizm

miras

bakan

haham

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'Dini Siyonizm Hareketi' mensubu 30 haham tarafından İsrail Miras Bakanı Amichay Eliyahu'ya mektup gönderildi. Gönderilen mektup, hahamlar tarafından yayımlandı.Miras Bakanlığına gönderilen mektupta, "Hahambaşıların, asırlar boyunca ibadet için dahi Heykel Dağı'na (Mescid-i Aksa) girişleri yasaklıyordu" ifadeleri kullanıldı.Miras Bakanı Eliyahu'nun dedesi eski Hahambaşı Morchai Eliyahu'nun, Mescid-i Aksa'ya girmenin yasak olduğu yönünde fetva verenlerden olduğu hatırlatılan mektupta, "Deden eski Hahambaşı Morchai Eliyahu'nun yolunda giderek, Bakanlığın Heykel Dağı'na turları başlatma yönündeki planını iptal edeceğine güvenimiz tamdır" sözlerine yer verildi.Mescid-i Aksa'ya baskınların mevcut statüyü hiçbir şekilde değiştirmeyeceğine işaret edilen mektupta, "Heykel Dağı'na girmek, kutsallığına saygısızlık endişelerine yol açıyor. Bilgeler de bunun Tevrat'taki ihlallerin en zoru olduğunu söylerler" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-mescid-i-aksada-sinagog-yapilmasiyla-ilgili-aciklamasina-1087342329.html

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