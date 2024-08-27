Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasıyla ilgili açıklamasına tepki

"Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir. İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır. İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir.”