https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-mescid-i-aksada-sinagog-yapilmasiyla-ilgili-aciklamasina-1087342329.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin sözlerine tepki geldi. Bakanlık "İsrail... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T21:44+0300
2024-08-27T21:44+0300
2024-08-27T21:44+0300
dışişleri bakanlığı
dünya
itamar ben-gvir
sinagog
mescid-i aksa
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Dışişleri Bakanlığı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in sinagog açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir" denildi. İsrailli bakanın açıklamalarının İslam dünyasında infial oluşturduğu gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/disisleri-bakani-fidan-turkiye-ve-azerbaycan-daima-bir-millet-iki-devlet-anlayisiyla-hareket-1087340173.html
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dışişleri bakanlığı, itamar ben-gvir, sinagog, mescid-i aksa
dışişleri bakanlığı, itamar ben-gvir, sinagog, mescid-i aksa
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin sözlerine tepki geldi. Bakanlık "İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir” hatırlatmasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in sinagog açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir" denildi.
İsrailli bakanın açıklamalarının İslam dünyasında infial oluşturduğu gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir. İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır. İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir.”