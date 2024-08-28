İsrail'in 'Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları' açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama
18:23 28.08.2024 (güncellendi: 18:33 28.08.2024)
© AADışişleri Bakanlığı
© AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail'in uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır" açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında İsrail Dışişleri Bakanı'nın Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklaması şiddetle kınandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yönelik 'şiddetli kınama' açıklaması yayınladı. Bakanlığın "Batı Şeria'da başlattığı yasadışı operasyonu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınıyoruz" şeklindeki açıklamasında 'İsrail'e cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır' ifadesi de yer aldı.
Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"İsrail’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.
Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.
İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.
İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir."